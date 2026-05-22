ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 09:53
Ανακοίνωση Παναγιώτη Δημόπουλου, Γραμματέα Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 (21 Μαΐου) & Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας (22 Μαΐου)

Στις 21 Μαΐου, τιμάμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, το δίκτυο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύση και σήμερα, 22 Μαΐου, την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας. Δύο ημέρες που μας υπενθυμίζουν ότι η προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για την ίδια την επιβίωση μας, την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται καθυστερημένα μεν, βήματα δε προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγκρίνονται σταδιακά Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), προωθούνται σχέδια διαχείρισης και διαμορφώνονται ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Κάθε θετική πρωτοβουλία που ενισχύει την προστασία των περιοχών Natura 2000 και της βιοποικιλότητας είναι καλοδεχούμενη.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει μια βαθιά συστημική καθυστέρηση και μια λογική «πυροσβέστη», καθώς οι ρυθμίσεις και οι απαγορεύσεις έρχονται εκ των υστέρων, όταν τα έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν προχωρήσει σημαντικά. Αυτό δημιουργεί εντάσεις, αμφισβητήσεις, επενδυτική αβεβαιότητα και, τελικά, υπονομεύει τόσο την περιβαλλοντική προστασία, όσο και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έρχεται σε μια περίοδο που μεγάλα έργα ΑΠΕ έχουν ήδη αναπτυχθεί, συχνά χωρίς επαρκή προηγούμενο σχεδιασμό.
  • Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα.
  • Στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, εξακολουθούν να εκκρεμούν ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (η εκπόνηση τους ξεκίνησε αρχές του 2019), ενώ θα πρέπει αμέσως μετά να εγκριθούν και τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα που θα θεσμοθετούν τις ζώνες προστασίας, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους κανόνες.

Η καθυστέρηση δεκαετιών στην ολοκλήρωση των ΕΠΜ έχει οδηγήσει σε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρόστιμα και μόνιμη απειλή για το φυσικό μας πλούτο. Δεν μπορεί η προστασία της φύσης να λειτουργεί ως «εκ των υστέρων ανάληψη δράσης», ως κάτι που ρυθμίζεται αφού πρώτα έχουν υπάρξει «τετελεσμένα».

Είναι ανάγκη για:

  • Άμεση ολοκλήρωση και έγκριση όλων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών με διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση.
  • Έγκαιρη θεσμοθέτηση Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης πριν από την προώθηση μεγάλων έργων.
  • Χωροταξικό σχεδιασμό που να συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς εξαιρέσεις και «γκρίζες ζώνες».
  • Πραγματική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των επιστημόνων και των περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων, όχι προσχηματική διαβούλευση.

Η βιοποικιλότητα και οι περιοχές Natura 2000 δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.

Χρειαζόμαστε πολιτική με όραμα, προγραμματισμό και σεβασμό στη φύση. Όχι επικοινωνιακές και αντιδραστικές κινήσεις που στοχεύουν στην καθησύχαση παρά στο αποτέλεσμα. Όχι πυροσβεστικές κινήσεις που έρχονται με καθυστέρηση ετών.

Η φύση δεν περιμένει. Ούτε οι πολίτες.

Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
