Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.

Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα παρευρέθηκε στην ανοιχτή συνέλευση των μικρών παραγωγών ενέργειας και των Ενεργειακών Κοινοτήτων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στην συνάντηση, εκτός των άλλων, ήταν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας κ. Κώστας Σιαμπανόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά κ. Γιάννης Παναγής.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η πολυεπίπεδη ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι μικροί παραγωγοί και οι ενεργειακές κοινότητες.

Προβλήματα, όπως οι συνεχείς περικοπές στην παραγωγή, η παγίωση μηδενικών ή και αρνητικών τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας, η έλλειψη συστημάτων αποθήκευσης, ο κορεσμός και η αδυναμία του δικτύου, οδηγούν σε απώλειες εσόδων άνω του 40%, γεγονός που ναρκοθετεί τις προοπτικές του κλάδου.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι μέσα στο 2026 οι περικοπές θα αυξηθούν κατά +75% (αγγίζοντας τις 3,5 TWh), με τα φωτοβολταϊκά να χάνουν έως και το 80% της ημερήσιας παραγωγής τους τις ώρες αιχμής (!)

Αντί να εισέρχονται κατά προτεραιότητα ή έστω ισότιμα ειδικά τις ώρες ηλιοφάνειας και παραγωγής, αποκλείονται καθώς το σύστημα αδυνατεί να απορροφήσει την παραγομένη ενέργεια.

Το πρόβλημα αφορά, όχι μόνο τους ίδιους, όπως τόνισε και η Βουλευτής, αλλά και το σύνολο των πολιτών καθώς χάνεται ενέργεια που θα μπορούσε να ηλεκτροδοτήσει σχεδόν 1 εκ. καταναλωτές.

Επιπρόσθετα, οι προσφερόμενες τιμές, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής, δεν έχουν την ίδια αξία, καθώς σήμερα τα φωτοβολταϊκά κινούνται σχεδόν στα 2 λεπτά την κιλοβατώρα, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει στα 130 ευρώ/MWH.

Παράλληλα, μεγάλο είναι το πρόβλημα με τα δάνεια των παραγωγών, καθώς οι απώλειες εσόδων οδηγούν σε αδυναμία πληρωμής των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Όπως τονίστηκε στην συνάντηση, έχει δημιουργηθεί ένα υπερθερμασμένο περιβάλλον με τους στόχους του Ε.Σ.Ε.Κ. σε Α.Π.Ε. για το 2030 (27GW) να έχουν ήδη υπερκαλυφθεί, μιας και ήδη βρισκόμαστε σε 36,5GW συνδεδεμένα, ή με τελικούς όρους σύνδεσης.

Οι προτάσεις της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ., κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση: δημιουργία ενός έκτακτου μηχανισμού στήριξης των Φ/Β που πλήττονται από τις περικοπές και τις αρνητικές τιμές, άμεση παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης κατά 7 έτη, αύξηση των ωρών μηδενικών τιμών ή/και πληρωμή των μηδενικών τιμών, επιδότηση εγκατάστασης μπαταριών και εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης behind the meter, θέσπιση εθνικού στόχου για την αποθήκευση, αναστολή εισόδου αδειοδοτημένων μονάδων Α.Π.Ε. (ανάλογα με τον βαθμό εισόδου μονάδων αποθήκευσης)

Η Βουλευτής αναφέρθηκε στις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις για τα αιτήματα των μικρών παραγωγών, επισημαίνοντας ότι θα προχωρήσει άμεσα σε νέα ερώτηση για τα προβλήματα τους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κομβικό ρόλο στην υποβάθμιση των μικρών παραγωγών επέφερε η Υ.Α. του Υ.Π.ΕΝ., παραμονές Δεκαπενταύγουστου του 2022, (ΦΕΚ Β’ 4303/12.08.2022), η οποία άλλαξε αναδρομικά τους όρους κατασκευής και σύνδεσης νέων σταθμών Α.Π.Ε. και μονάδων αποθήκευσης στο δίκτυο του Α.Δ.Μ.Η.Ε. κα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Το αποτέλεσμα ήταν η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας, το μπλόκο σε μικρούς και μεσαίους επενδυτές, η προώθηση μεγάλων μονάδων, η καταστροφή των επενδυτικών σχεδίων για επενδυτές που συνειδητοποίησαν σε μια μέρα, ότι δεν θα έβρισκαν ποτέ χώρο για να συνδεθούν.

Συνολικά, όπως ανέφερε η κ. Βέττα, η στρεβλή διαχείριση έχει οδηγήσει σε υψηλότατες τιμές στην ενέργεια, σε αντίθεση με τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης για υψηλή διείσδυση Α.Π.Ε., που θα έριχναν χαμηλά τις τιμές…

Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ενεργειακή δημοκρατία, διάχυση των οφελών και κέρδος για τους πολίτες. Μια αποτυχία που χρεώνεται στην κυβέρνηση που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα κέρδη για τους επενδυτές στο φυσικό αέριο και τις μεγάλες Α.Π.Ε..