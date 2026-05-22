ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
ΚΟΣΜΟΣ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;

Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 22/05/2026 - 10:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποτελούν ούτε «παρεξήγηση» ούτε μια ακόμη συνηθισμένη διπλωματική ένταση. Πρόκειται για τη συστηματική προσπάθεια της Άγκυρας να μετατρέψει τις μονομερείς και ανιστόρητες διεκδικήσεις της σε δήθεν νέα κανονικότητα.

Από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο μέχρι τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας», η τουρκική ηγεσία επιχειρεί να επιβάλει έναν αναθεωρητισμό που αμφισβητεί ευθέως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή.

Η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον σε ρητορικές εξάρσεις. Επιδιώκει να κατοχυρώσει πολιτικά, διπλωματικά και στρατηγικά τις αξιώσεις της, αξιοποιώντας την γεωπολιτική της θέση, τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και την αδυναμία της Ευρώπης να χαράξει συνεκτική εξωτερική πολιτική. Μεθοδικά, επιχειρεί να παρουσιάσει ως «διαφιλονικούμενες» περιοχές που, βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η Τουρκία. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με όρους διαχείρισης και όχι αποτροπής. Κυριαρχεί η λογική των «ίσων αποστάσεων», ακόμη κι όταν η μία πλευρά απειλεί ευθέως κράτος-μέλος της Ένωσης με casus belli. Οι Βρυξέλλες εμφανίζονται πρόθυμες να συζητούν αμυντικές συνεργασίες και οικονομικά ανοίγματα προς την Άγκυρα, χωρίς προηγουμένως να απαιτούν σαφή εγκατάλειψη του αναθεωρητισμού της.

Η ΕΕ μοιάζει συχνά εγκλωβισμένη σε μια στενή, γραφειοκρατική και ατλαντικοκεντρική αντίληψη της γεωπολιτικής, αδυνατώντας να αντιληφθεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεσογειακών κρατών.

Η Ελλάδα ενδέχεται να διαπιστώσει σύντομα πόσο βαθιά είναι αυτή η ευρωπαϊκή αμηχανία, ειδικά μέσα από τη στάση που θα τηρήσει η Ένωση στο ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE. Διότι είναι εύλογο το ερώτημα: πώς μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίζει ως δυνητικό εταίρο άμυνας μια χώρα που εξακολουθεί να διατηρεί απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος-μέλος της;

Μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, λόγω και των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν, η ελληνική εξωτερική πολιτική εμφανίζει επίσης σημάδια εσωτερικής ασυμφωνίας. Από τη μία πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει εμφανώς στο αφήγημα των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, θεωρώντας ότι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μειώνει την πιθανότητα κρίσης. Από την άλλη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιλέγει μια σαφώς πιο επιφυλακτική αν όχι σκληρή γραμμή, επιμένοντας ότι η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείψει τον αναθεωρητισμό της.

Η δημόσια δήλωση του Νίκου Δένδια ότι «δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των “ήρεμων νερών”» μόνο τυχαία δεν ήταν. Αντιθέτως, ανέδειξε μια υπαρκτή πολιτική και στρατηγική διαφοροποίηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και ίσως αυτή η διαφοροποίηση να αντανακλά ένα ευρύτερο δίλημμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: μπορεί η Ελλάδα να επενδύει σε κλίμα αποκλιμάκωσης όταν η άλλη πλευρά όχι μόνο δεν ανακαλεί τις απειλές της, αλλά επιδιώκει να τις θεσμοθετήσει διεθνώς;

Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στρατηγική. Έχει αλλάξει μόνο τακτική. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότητας προς τη Δύση, χωρίς να εγκαταλείπει ούτε στο ελάχιστο τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όσο η Ευρώπη επιλέγει την πολιτική της ανοχής, τόσο η Άγκυρα θα θεωρεί ότι μπορεί να προωθεί τον αναθεωρητισμό της χωρίς κόστος.

Για την Ελλάδα, που σε κάθε περίπτωση είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη και απειλούμενη, το μεγάλο ζητούμενο είναι να προετοιμάζεται για τρικυμία μετά τα δήθεν «ήρεμα νερά».

Η διαμόρφωση μιας σταθερής εθνικής στρατηγικής, που θα συνδυάζει αποτρεπτική ισχύ, διεθνείς συμμαχίες και καθαρό πολιτικό μήνυμα, είναι επιβεβλημένη. Διότι στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αρκεί να επιθυμείς την ηρεμία πρέπει και να μπορείς να την υπερασπιστείς.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη 21 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;

Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα

Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα

Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;