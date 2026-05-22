Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος

Οι ειδικοί λένε ότι μερικές εύκολες αλλαγές στον τρόπο χρήσης των οικιακών συσκευών μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να επηρεαστεί η απόδοσή τους.

Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες αλλαγές ή θυσίες στην άνεση, αλλά κυρίως πιο συνειδητή και αποδοτική χρήση των οικιακών συσκευών.

Μικρές προσαρμογές στην καθημερινή λειτουργία τους, όπως η σωστή ρύθμιση, η αποφυγή άσκοπης χρήσης και η τακτική συντήρηση, μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να επηρεαστεί η απόδοσή τους.

Ειδικοί της AEG, premium μάρκας οικιακών συσκευών, παρουσιάζουν ορισμένες αλλαγές που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά.

Φραγμένα φίλτρα και σπατάλη ενέργειας

Πολλά νοικοκυριά σπαταλούν ενέργεια χωρίς να το αντιλαμβάνονται, κυρίως επειδή δεν δίνουν προσοχή στη συντήρηση βασικών οικιακών συσκευών. Τα βρώμικα ή φραγμένα φίλτρα σε πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια αναγκάζουν τις συσκευές να λειτουργούν εντονότερα, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκπρόσωπος της AEG τονίζει πως «πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τα φραγμένα φίλτρα μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 30%».

Ο τακτικός καθαρισμός των συρταριών του πλυντηρίου, του λάστιχου της πόρτας και των φίλτρων - τουλάχιστον μία φορά τον μήνα - συμβάλλει στη διατήρηση της αποδοτικής λειτουργίας των συσκευών. Στα στεγνωτήρια, το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση ενέργειας και η μείωση της απόδοσης.

Οικολογικές ρυθμίσεις και αποδοτικότερα προγράμματα

Οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν συχνά οικολογικά προγράμματα σχεδιασμένα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα οικολογικά προγράμματα των πλυντηρίων λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια, χρησιμοποιώντας λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

Όπως επισημαίνει ο ειδικός, «τα πλυντήρια πιάτων σε οικολογική λειτουργία χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και ενέργεια χωρίς να επηρεάζουν το αποτέλεσμα».

Έξυπνη χρήση φούρνου και μικροσυσκευών

Η οργάνωση του μαγειρέματος μπορεί επίσης να μειώσει αισθητά την κατανάλωση. «Ο φούρνος σας χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα ενέργειας είτε μαγειρεύετε ένα πιάτο είτε περισσότερα», εξηγεί ο εκπρόσωπος της AEG. Για τον λόγο αυτό, η προετοιμασία πολλών γευμάτων ταυτόχρονα και η αποθήκευσή τους στο ψυγείο ή στην κατάψυξη περιορίζει τη συχνότητα χρήσης του φούρνου και άρα την κατανάλωση ρεύματος.

Παράλληλα, η επιλογή κατάλληλων συσκευών παίζει σημαντικό ρόλο. Η θέρμανση ενός γεμάτου βραστήρα για ένα μόνο φλιτζάνι τσάι είναι ενεργειακά αναποτελεσματική, ενώ η χρήση μεγάλου φούρνου για μικρές ποσότητες τροφίμων καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από όσο χρειάζεται.

Σε πολλές περιπτώσεις, μικρότερες συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, air fryers ή slow cookers αποδεικνύονται πιο αποδοτικές.

Σωστή φόρτωση και καθημερινές πρακτικές

Η σωστή χρήση των συσκευών επηρεάζει επίσης την ενεργειακή κατανάλωση. Η υπερφόρτωση των πλυντηρίων περιορίζει την κυκλοφορία του νερού και μειώνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, ενώ τα πολύ μικρά φορτία σπαταλούν τόσο νερό όσο και ηλεκτρική ενέργεια χωρίς αντίστοιχο όφελος.

Αντίστοιχα, τα πλυντήρια πιάτων λειτουργούν πιο αποδοτικά όταν τα σκεύη έχουν απλώς καθαριστεί από τα υπολείμματα τροφών, χωρίς να έχουν προπλυθεί, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια.

Τελικά, μικρές καθημερινές προσαρμογές δεν έχουν κόστος αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Η τακτική συντήρηση των συσκευών όχι μόνο μειώνει τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά συμβάλλει και στην παράταση της διάρκειας ζωής τους.

Πηγή: The Sun