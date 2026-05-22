ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
Eurokinissi
Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 06:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ειδικοί λένε ότι μερικές εύκολες αλλαγές στον τρόπο χρήσης των οικιακών συσκευών μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να επηρεαστεί η απόδοσή τους.

Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες αλλαγές ή θυσίες στην άνεση, αλλά κυρίως πιο συνειδητή και αποδοτική χρήση των οικιακών συσκευών.

Μικρές προσαρμογές στην καθημερινή λειτουργία τους, όπως η σωστή ρύθμιση, η αποφυγή άσκοπης χρήσης και η τακτική συντήρηση, μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να επηρεαστεί η απόδοσή τους.

Ειδικοί της AEG, premium μάρκας οικιακών συσκευών, παρουσιάζουν ορισμένες αλλαγές που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά.

Φραγμένα φίλτρα και σπατάλη ενέργειας

Πολλά νοικοκυριά σπαταλούν ενέργεια χωρίς να το αντιλαμβάνονται, κυρίως επειδή δεν δίνουν προσοχή στη συντήρηση βασικών οικιακών συσκευών. Τα βρώμικα ή φραγμένα φίλτρα σε πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια αναγκάζουν τις συσκευές να λειτουργούν εντονότερα, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκπρόσωπος της AEG τονίζει πως «πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τα φραγμένα φίλτρα μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 30%».

Ο τακτικός καθαρισμός των συρταριών του πλυντηρίου, του λάστιχου της πόρτας και των φίλτρων - τουλάχιστον μία φορά τον μήνα - συμβάλλει στη διατήρηση της αποδοτικής λειτουργίας των συσκευών. Στα στεγνωτήρια, το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση ενέργειας και η μείωση της απόδοσης.

Οικολογικές ρυθμίσεις και αποδοτικότερα προγράμματα

Οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν συχνά οικολογικά προγράμματα σχεδιασμένα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα οικολογικά προγράμματα των πλυντηρίων λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια, χρησιμοποιώντας λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

Όπως επισημαίνει ο ειδικός, «τα πλυντήρια πιάτων σε οικολογική λειτουργία χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και ενέργεια χωρίς να επηρεάζουν το αποτέλεσμα».

Έξυπνη χρήση φούρνου και μικροσυσκευών

Η οργάνωση του μαγειρέματος μπορεί επίσης να μειώσει αισθητά την κατανάλωση. «Ο φούρνος σας χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα ενέργειας είτε μαγειρεύετε ένα πιάτο είτε περισσότερα», εξηγεί ο εκπρόσωπος της AEG. Για τον λόγο αυτό, η προετοιμασία πολλών γευμάτων ταυτόχρονα και η αποθήκευσή τους στο ψυγείο ή στην κατάψυξη περιορίζει τη συχνότητα χρήσης του φούρνου και άρα την κατανάλωση ρεύματος.

Παράλληλα, η επιλογή κατάλληλων συσκευών παίζει σημαντικό ρόλο. Η θέρμανση ενός γεμάτου βραστήρα για ένα μόνο φλιτζάνι τσάι είναι ενεργειακά αναποτελεσματική, ενώ η χρήση μεγάλου φούρνου για μικρές ποσότητες τροφίμων καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από όσο χρειάζεται.

Σε πολλές περιπτώσεις, μικρότερες συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, air fryers ή slow cookers αποδεικνύονται πιο αποδοτικές.

Σωστή φόρτωση και καθημερινές πρακτικές

Η σωστή χρήση των συσκευών επηρεάζει επίσης την ενεργειακή κατανάλωση. Η υπερφόρτωση των πλυντηρίων περιορίζει την κυκλοφορία του νερού και μειώνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, ενώ τα πολύ μικρά φορτία σπαταλούν τόσο νερό όσο και ηλεκτρική ενέργεια χωρίς αντίστοιχο όφελος.

Αντίστοιχα, τα πλυντήρια πιάτων λειτουργούν πιο αποδοτικά όταν τα σκεύη έχουν απλώς καθαριστεί από τα υπολείμματα τροφών, χωρίς να έχουν προπλυθεί, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια.

Τελικά, μικρές καθημερινές προσαρμογές δεν έχουν κόστος αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Η τακτική συντήρηση των συσκευών όχι μόνο μειώνει τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά συμβάλλει και στην παράταση της διάρκειας ζωής τους.

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 22/05/2026 - 06:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία» 21 Μαϊος 2026
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη 22 Μαϊος 2026
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας

Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου