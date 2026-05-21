Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Την πρόβλεψη ότι το 2026 τα έσοδα της METLEN θα διαμορφωθούν σε επίπεδα - ρεκόρ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε 1 - 1,15 δισ. διατύπωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι αποφάσεις για εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις το 2025, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε υποχώρηση της κερδοφορίας, έκανε λόγο για διδακτική περίοδο στον τομέα της εκτέλεσης έργων και πρόσθεσε ότι η αντίδραση ήταν αποφασιστική αν και κάποια θέματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν νωρίτερα.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η μετοχή της εταιρείας είναι ισχυρά υποτιμημένη ενώ σε ερώτηση για τα funds που έχουν ποντάρει σε περαιτέρω υποχώρηση σημείωσε χαρακτηριστικά ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις προοπτικές ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή γαλλίου για το οποίο όπως είπε η ζήτηση είναι 50 φορές υψηλότερη από τη δυνατότητα παραγωγής. Για την δραστηριότητα στην άμυνα σημείωσε ότι υπάρχουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες χώρες αλλά όχι από την Ελλάδα.

Σε ερώτηση για τον πόλεμο στον Κόλπο ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει ειρήνη απόψε ή η κρίση θα κρατήσει για 6 μήνες. Για την εταιρεία είναι θετική η αύξηση των τιμών του αλουμινίου ενώ η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου ανεβάζει το κόστος παραγωγής μετάλλων και ηλεκτρικής ενέργειας. «Αν δεν έχουμε αέριο ούτε από το Κατάρ ούτε από τη Ρωσία στο τέλος του 2027, η Ευρώπη θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση", ανέφερε και εξέφρασε την ελπίδα να επαληθευθούν οι πληροφορίες για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία ώστε "να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας και χαμηλότερων τιμών».

Σε ερώτηση εξάλλου για πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστά 94-98 % τις εισηγήσεις του ΔΣ, μεταξύ των οποίων για εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για έκδοση νέων μετοχών, διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή που θα καταβληθεί στις 16 Ιουλίου και για αγορά ιδίων μετοχών.