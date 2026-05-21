Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24
The Green Tank: Λιανική αγορά ηλεκτρισμού: Από τις ακριβότερες στην ΕΕ η Ελλάδα – 1.23 δισ. € το επιπλέον κόστος από τα πράσινα τιμολόγια
21/05/2026 - 10:54
Σήμερα στις 11:00 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Metlen
21/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών ΕΕ
21/05/2026 - 09:55
Δέσποινα Παληαρούτα: Σαφείς κανόνες με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ
21/05/2026 - 09:44
«Συμμαχία» της ΕΑΓΜΕ με το Μουσείο του Λούβρου
21/05/2026 - 09:08
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 14:08
Την πρόβλεψη ότι το 2026 τα έσοδα της METLEN θα διαμορφωθούν σε επίπεδα - ρεκόρ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε 1 - 1,15 δισ. διατύπωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι αποφάσεις για εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις το 2025, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε υποχώρηση της κερδοφορίας, έκανε λόγο για διδακτική περίοδο στον τομέα της εκτέλεσης έργων και πρόσθεσε ότι η αντίδραση ήταν αποφασιστική αν και κάποια θέματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν νωρίτερα.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η μετοχή της εταιρείας είναι ισχυρά υποτιμημένη ενώ σε ερώτηση για τα funds που έχουν ποντάρει σε περαιτέρω υποχώρηση σημείωσε χαρακτηριστικά ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις προοπτικές ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή γαλλίου για το οποίο όπως είπε η ζήτηση είναι 50 φορές υψηλότερη από τη δυνατότητα παραγωγής. Για την δραστηριότητα στην άμυνα σημείωσε ότι υπάρχουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες χώρες αλλά όχι από την Ελλάδα.

Σε ερώτηση για τον πόλεμο στον Κόλπο ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει ειρήνη απόψε ή η κρίση θα κρατήσει για 6 μήνες. Για την εταιρεία είναι θετική η αύξηση των τιμών του αλουμινίου ενώ η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου ανεβάζει το κόστος παραγωγής μετάλλων και ηλεκτρικής ενέργειας. «Αν δεν έχουμε αέριο ούτε από το Κατάρ ούτε από τη Ρωσία στο τέλος του 2027, η Ευρώπη θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση", ανέφερε και εξέφρασε την ελπίδα να επαληθευθούν οι πληροφορίες για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία ώστε "να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας και χαμηλότερων τιμών».

Σε ερώτηση εξάλλου για πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστά 94-98 % τις εισηγήσεις του ΔΣ, μεταξύ των οποίων για εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για έκδοση νέων μετοχών, διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή που θα καταβληθεί στις 16 Ιουλίου και για αγορά ιδίων μετοχών.

