BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
22/05/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: «Ήρεμα νερά» ή τρικυμία;
22/05/2026 - 10:45
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
22/05/2026 - 10:44
Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
22/05/2026 - 10:42
Με την Στήριξη της HELLENiQ ENERGY και Μεγάλη Συμμετοχή Κόσμου Ολοκληρώθηκε το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
22/05/2026 - 10:34
ΠΑΣΟΚ: Προστασία Βιοποικιλότητας και Διαχείριση δικτύου Natura 2000: θετικά βήματα αλλά ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες
22/05/2026 - 09:53
Ημέρα Natura 2000: 2 νέες ΕΠΜ για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άρτα και Πρέβεζα
22/05/2026 - 09:29
Greenpeace: Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με νέα μελέτη
22/05/2026 - 09:10
Στις 11 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
22/05/2026 - 08:41
Η ΕΔΕΥΕΠ στο 14ο Regional Growth Conference: Ενημέρωση για τον ρόλο των ενεργειακών πόρων στην περιφερειακή ανάπτυξη
22/05/2026 - 08:12
Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
22/05/2026 - 08:03
Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
22/05/2026 - 06:43
Αυξάνονται οι πιθανότητες για «Super El Niño»: Τι σημαίνει για τον καιρό
22/05/2026 - 06:43
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
21/05/2026 - 15:50
Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
21/05/2026 - 15:26
Η ημερίδα του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων ανέδειξε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω
21/05/2026 - 15:10
ΚΕΠΑ: Πρώτος γύρος τηλε-διασκέψεων UNAI SDG7 Hub για «Διδασκαλία και Εκπαίδευση», «Έρευνα» και «Εξωστρέφεια και Συνεργασία»
21/05/2026 - 14:42
Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
21/05/2026 - 14:08
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
21/05/2026 - 13:31
Στασινός: Τα κλειδιά είναι η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και ο χρόνος για συνολικές λύσεις στα ζητήματα της δόμησης
21/05/2026 - 12:57
ΔΕΗ - PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
21/05/2026 - 12:47
Ο Αρ. Αϊβαλιώτης για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ: Η ενεργειακή ζημία είναι σημαντική και ποσοτικοποιήσιμη
21/05/2026 - 11:42
Θεσσαλονίκη: Ρευματοκλοπή σε κατάστημα ψιλικών, συνελήφθη ο υπάλληλος
21/05/2026 - 11:24

Newsroom
Παρασκευή, 22/05/2026 - 15:18
Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 22.05.2026 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Απριλίου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022 περί «Αναβάθμισης του ενεργειακού εξοπλισμού Φ/Β Σταθμών», οι Παραγωγοί των Φ/Β Σταθμών που κατά την τιμολογιακή περίοδο Φεβρουαρίου 2026 έλαβαν πρώτη φορά Ενημερωτικό Σημείωμα Τιμολόγησης Υπερβάλλουσας Ενέργειας για το έτος 2025, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 23.05.2026 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του αρχικού παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ». Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στην καρτέλα «Μη διασυνδεδεμένα νησιά», στην καρτέλα «Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».

