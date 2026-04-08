ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 08:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός

Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 11:10

Αναζητώντας την Χρυσή Τομή ανάμεσα στην βιώσιμη μικρουδροηλεκτρική αξιοποίηση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την οικολογική ακεραιότητα

Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα λειτουργούν κάτω από αυστηρούς οικολογικούς κανόνες και προϋποθέσεις και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτων αποτελώντας έργα πολλαπλής χρήσης και σκοπιμότητας. Τα ΜΥΗΕ αποτελούν την πιο ώριμη, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά φιλική μορφή ΑΠΕ και προσφέρουν τα στοιχεία που λείπουν από το σημερινό μείγμα, σταθερότητα, προβλεψιμότητα, ασφάλεια εφοδιασμού & υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΜΥΗΕ διέπεται από τους πλέον αυστηρούς κανόνες, προδιαγραφές και προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα έργα να αντιμετωπίζουν με σεβασμό και ευαισθησία και να συνυπάρχουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την βιοποικιλότητα.

Για την έγκριση ή την απόρριψη ενός έργου, οι επιπτώσεις των ΜΥΗΕ στο τοπικό περιβάλλον πρέπει να αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα και επιστημονικά δεδομένα για τον εντοπισμό σημαντικών αρνητικών, μη αναστρέψιμων επιπτώσεων σε κάποιο προστατευόμενο αντικείμενο υψηλής αξίας και όχι με γενικές και οριζόντιες εικασίες.

Η θέσπιση οριζόντιων ζωνών αποκλεισμού και πρακτικών αφορισμού δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ορθές πρακτικές και δεν επιτρέπει τη στάθμιση ωφελειών και επιπτώσεων ενώ ακυρώνει στην πράξη την ανάγκη της κατά προτεραιότητα αξιοποίησης των θέσεων με υψηλό μικρουδροηλεκτρικό δυναμικό.

Οι επιπτώσεις πρέπει - κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία - να σταθμίζονται σε σχέση με το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν τα ΜΥΗΕ. Αυτό το συμφέρον περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την ενίσχυση της εθνικής ανεξαρτησίας και της δημόσιας ασφάλειας μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας.
  • Την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή που παράγουν τα ΜΥΗΕ, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Την βελτίωση της υγείας μέσω της προώθησης καθαρότερου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την Εσπερίδα που οργάνωσε o ΕΣΜΥΕ την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec.

Σε μια υψηλής ποιότητας συζήτηση εκπρόσωποι του κλάδου, της πολιτείας και επιστημονικών οργανώσεων συζήτησαν με θέμα: «ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός. Αναζητώντας την Χρυσή Τομή ανάμεσα στην βιώσιμη μικρουδροηλεκτρική αξιοποίηση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την οικολογική ακεραιότητα».

Στην εκδήλωση του ΕΣΜΥΕ συμμετείχαν οι κ.κ.:

  • Ιωάννης Χαραλαμπίδης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης - Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)

«Προκλήσεις και προοπτικές για τα ΜΥΗΕ στην Ελλάδα»

  • Φανοίκος Σακελλαράκης - Συντονιστής Προγράμματος για το Νερό, Ειδικός Βιοποικιλότητας και Οικοσυστημάτων - Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο - MedINA

«Όραμα μας ένας κόσμος όπου οι κοινωνίες ευημερούν σε αρμονία με τη φύση»

  • Ηλίας Παππάς - Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, MSc. Λιβαδικής Οικολογίας, Διαχείρισης Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

«Μικρά Υδροηλεκτρικά και Φυσικά Οικοσυστήματα. Ανάλυση επιπτώσεων σε Πανίδα και Ορνιθοπανίδα»

  • Κωνσταντίνος Βασιλικός - Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ - Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ

«ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός. Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή ανάμεσα στη βιώσιμη μικρουδροηλεκτρική αξιοποίηση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την οικολογική ακεραιότητα»

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ.

Για να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 07 Απριλίου 2026
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 07 Απριλίου 2026
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS» 08 Απριλίου 2026
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ στη Λάρισα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ στη Λάρισα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ

Προτάσεις του ΕΣΜΥΕ για τη διαχείριση του προβλήματος των περικοπών και την προώθηση μιας βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προτάσεις του ΕΣΜΥΕ για τη διαχείριση του προβλήματος των περικοπών και την προώθηση μιας βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του ελληνικού γραφείου της Greenpeace στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το ορυκτό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του ελληνικού γραφείου της Greenpeace στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το ορυκτό αέριο

Εκδήλωση των Ευρωπαίων σοσιαλιστών για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική πολιτική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εκδήλωση των Ευρωπαίων σοσιαλιστών για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική πολιτική

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ στην Κάρυστο: Στο επίκεντρο χωροταξικός σχεδιασμός ΑΠΕ και βιώσιμη ανάπτυξη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ στην Κάρυστο: Στο επίκεντρο χωροταξικός σχεδιασμός ΑΠΕ και βιώσιμη ανάπτυξη