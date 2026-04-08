Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός

Αναζητώντας την Χρυσή Τομή ανάμεσα στην βιώσιμη μικρουδροηλεκτρική αξιοποίηση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την οικολογική ακεραιότητα

Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα λειτουργούν κάτω από αυστηρούς οικολογικούς κανόνες και προϋποθέσεις και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτων αποτελώντας έργα πολλαπλής χρήσης και σκοπιμότητας. Τα ΜΥΗΕ αποτελούν την πιο ώριμη, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά φιλική μορφή ΑΠΕ και προσφέρουν τα στοιχεία που λείπουν από το σημερινό μείγμα, σταθερότητα, προβλεψιμότητα, ασφάλεια εφοδιασμού & υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΜΥΗΕ διέπεται από τους πλέον αυστηρούς κανόνες, προδιαγραφές και προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα έργα να αντιμετωπίζουν με σεβασμό και ευαισθησία και να συνυπάρχουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την βιοποικιλότητα.

Για την έγκριση ή την απόρριψη ενός έργου, οι επιπτώσεις των ΜΥΗΕ στο τοπικό περιβάλλον πρέπει να αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα και επιστημονικά δεδομένα για τον εντοπισμό σημαντικών αρνητικών, μη αναστρέψιμων επιπτώσεων σε κάποιο προστατευόμενο αντικείμενο υψηλής αξίας και όχι με γενικές και οριζόντιες εικασίες.

Η θέσπιση οριζόντιων ζωνών αποκλεισμού και πρακτικών αφορισμού δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ορθές πρακτικές και δεν επιτρέπει τη στάθμιση ωφελειών και επιπτώσεων ενώ ακυρώνει στην πράξη την ανάγκη της κατά προτεραιότητα αξιοποίησης των θέσεων με υψηλό μικρουδροηλεκτρικό δυναμικό.

Οι επιπτώσεις πρέπει - κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία - να σταθμίζονται σε σχέση με το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν τα ΜΥΗΕ. Αυτό το συμφέρον περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την ενίσχυση της εθνικής ανεξαρτησίας και της δημόσιας ασφάλειας μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή που παράγουν τα ΜΥΗΕ, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την βελτίωση της υγείας μέσω της προώθησης καθαρότερου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την Εσπερίδα που οργάνωσε o ΕΣΜΥΕ την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec.

Σε μια υψηλής ποιότητας συζήτηση εκπρόσωποι του κλάδου, της πολιτείας και επιστημονικών οργανώσεων συζήτησαν με θέμα: «ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός. Αναζητώντας την Χρυσή Τομή ανάμεσα στην βιώσιμη μικρουδροηλεκτρική αξιοποίηση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την οικολογική ακεραιότητα».

Στην εκδήλωση του ΕΣΜΥΕ συμμετείχαν οι κ.κ.:

Ιωάννης Χαραλαμπίδης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης - Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)

«Προκλήσεις και προοπτικές για τα ΜΥΗΕ στην Ελλάδα»

Φανοίκος Σακελλαράκης - Συντονιστής Προγράμματος για το Νερό, Ειδικός Βιοποικιλότητας και Οικοσυστημάτων - Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο - MedINA

«Όραμα μας ένας κόσμος όπου οι κοινωνίες ευημερούν σε αρμονία με τη φύση»

Ηλίας Παππάς - Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, MSc. Λιβαδικής Οικολογίας, Διαχείρισης Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

«Μικρά Υδροηλεκτρικά και Φυσικά Οικοσυστήματα. Ανάλυση επιπτώσεων σε Πανίδα και Ορνιθοπανίδα»

Κωνσταντίνος Βασιλικός - Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ - Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ

«ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός. Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή ανάμεσα στη βιώσιμη μικρουδροηλεκτρική αξιοποίηση, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την οικολογική ακεραιότητα»

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ.

