Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας

Είτε για λόγους ασφάλειας είτε για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, η επανεκκίνηση του smartphone μία φορά την εβδομάδα είναι μια κίνηση που καλό είναι να θυμάστε να κάνετε.

Όταν μια συσκευή αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι περισσότεροι είναι μια επανεκκίνηση.

Στην περίπτωση του smartphone, αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της ασφάλειας της συσκευής. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA).

Πριν από μερικά χρόνια, η NSA δημοσίευσε έναν οδηγό με βασικές πρακτικές χρήσης για smartphones, είτε πρόκειται για iPhone είτε για συσκευές Android. Μεταξύ των συστάσεων ήταν και η τακτική απενεργοποίηση και επανεκκίνηση του κινητού τηλεφώνου. Ο λόγος είναι προφανής: η ενίσχυση της ασφάλειας.

Γιατί τα smartphones αποτελούν στόχο

Τα smartphones έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς στόχους κακόβουλων επιθέσεων, είτε από κυβερνητικές υπηρεσίες είτε από οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο Pegasus, το κατασκοπευτικό λογισμικό που ανέπτυξε η ισραηλινή εταιρεία NSO.

Το συγκεκριμένο λογισμικό επέτρεπε σε πελάτες - συχνά κυβερνήσεις - να παρακολουθούν smartphones υψηλόβαθμων προσώπων σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Πώς βοηθά η επανεκκίνηση

Η επανεκκίνηση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη απέναντι σε ορισμένους τύπους κακόβουλου λογισμικού. Πολλά από αυτά τα προγράμματα φορτώνονται στη μνήμη RAM της συσκευής και δεν εγκαθίστανται μόνιμα στον αποθηκευτικό χώρο.

Με αυτή τη μέθοδο αποφεύγουν να αφήσουν ίχνη που θα μπορούσαν να εντοπιστούν αργότερα σε μια ψηφιακή ανάλυση της συσκευής. Το Pegasus θεωρείται ότι λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο.

Αυτές οι ιδιαίτερα «αόρατες» απειλές ανήκουν συχνά στην κατηγορία των λεγόμενων zero-click malware. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη για να ενεργοποιηθούν. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ανοίξει κάποιον σύνδεσμο ή να πατήσει κάτι. Το κακόβουλο λογισμικό ενεργοποιείται μόνο του εκμεταλλευόμενο κενά ασφαλείας σε εφαρμογές ή στο λειτουργικό σύστημα.

Μια απλή κίνηση που μπορεί να βοηθήσει

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και ένας ειδικός κυβερνοασφάλειας μπορεί να δυσκολευτεί να εντοπίσει την επίθεση. Η επανεκκίνηση της συσκευής όμως μπορεί να μειώσει την ευπάθεια του κινητού ή ακόμη και να εξαλείψει το κακόβουλο λογισμικό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να το κάνετε καθημερινά. Όλα εξαρτώνται από το προφίλ του χρήστη. Κάποιος που είναι δημόσιο πρόσωπο ή διαχειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες είναι πιθανότερο να αποτελέσει στόχο. Ωστόσο, και ένα απλό smartphone μπορεί να μολυνθεί από τέτοιου τύπου απειλές.

Χωρίς να υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, η επανεκκίνηση του κινητού είναι γενικά μια καλή πρακτική. Μπορεί να βελτιώσει τη διάρκεια της μπαταρίας, να «φρεσκάρει» τη λειτουργία μιας συσκευής που χρησιμοποιείται έντονα και να καθαρίσει τη μνήμη.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός παράγοντας ασφάλειας παραμένει η τακτική ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών. Οι ευπάθειες που επιτρέπουν τέτοιες επιθέσεις εντοπίζονται συνήθως γρήγορα και εταιρείες όπως η Google και η Apple κυκλοφορούν διορθώσεις σε σύντομο χρόνο.

Πηγή: futura-sciences.com