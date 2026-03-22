Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας

Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
Κυριακή, 22/03/2026 - 08:01

Είτε για λόγους ασφάλειας είτε για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, η επανεκκίνηση του smartphone μία φορά την εβδομάδα είναι μια κίνηση που καλό είναι να θυμάστε να κάνετε.

Όταν μια συσκευή αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι περισσότεροι είναι μια επανεκκίνηση.

Στην περίπτωση του smartphone, αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της ασφάλειας της συσκευής. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA).

Πριν από μερικά χρόνια, η NSA δημοσίευσε έναν οδηγό με βασικές πρακτικές χρήσης για smartphones, είτε πρόκειται για iPhone είτε για συσκευές Android. Μεταξύ των συστάσεων ήταν και η τακτική απενεργοποίηση και επανεκκίνηση του κινητού τηλεφώνου. Ο λόγος είναι προφανής: η ενίσχυση της ασφάλειας.

Γιατί τα smartphones αποτελούν στόχο

Τα smartphones έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς στόχους κακόβουλων επιθέσεων, είτε από κυβερνητικές υπηρεσίες είτε από οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο Pegasus, το κατασκοπευτικό λογισμικό που ανέπτυξε η ισραηλινή εταιρεία NSO.

Το συγκεκριμένο λογισμικό επέτρεπε σε πελάτες - συχνά κυβερνήσεις - να παρακολουθούν smartphones υψηλόβαθμων προσώπων σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Πώς βοηθά η επανεκκίνηση

Η επανεκκίνηση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη απέναντι σε ορισμένους τύπους κακόβουλου λογισμικού. Πολλά από αυτά τα προγράμματα φορτώνονται στη μνήμη RAM της συσκευής και δεν εγκαθίστανται μόνιμα στον αποθηκευτικό χώρο.

Με αυτή τη μέθοδο αποφεύγουν να αφήσουν ίχνη που θα μπορούσαν να εντοπιστούν αργότερα σε μια ψηφιακή ανάλυση της συσκευής. Το Pegasus θεωρείται ότι λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο.

Αυτές οι ιδιαίτερα «αόρατες» απειλές ανήκουν συχνά στην κατηγορία των λεγόμενων zero-click malware. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη για να ενεργοποιηθούν. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ανοίξει κάποιον σύνδεσμο ή να πατήσει κάτι. Το κακόβουλο λογισμικό ενεργοποιείται μόνο του εκμεταλλευόμενο κενά ασφαλείας σε εφαρμογές ή στο λειτουργικό σύστημα.

Μια απλή κίνηση που μπορεί να βοηθήσει

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και ένας ειδικός κυβερνοασφάλειας μπορεί να δυσκολευτεί να εντοπίσει την επίθεση. Η επανεκκίνηση της συσκευής όμως μπορεί να μειώσει την ευπάθεια του κινητού ή ακόμη και να εξαλείψει το κακόβουλο λογισμικό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να το κάνετε καθημερινά. Όλα εξαρτώνται από το προφίλ του χρήστη. Κάποιος που είναι δημόσιο πρόσωπο ή διαχειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες είναι πιθανότερο να αποτελέσει στόχο. Ωστόσο, και ένα απλό smartphone μπορεί να μολυνθεί από τέτοιου τύπου απειλές.

Χωρίς να υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, η επανεκκίνηση του κινητού είναι γενικά μια καλή πρακτική. Μπορεί να βελτιώσει τη διάρκεια της μπαταρίας, να «φρεσκάρει» τη λειτουργία μιας συσκευής που χρησιμοποιείται έντονα και να καθαρίσει τη μνήμη.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός παράγοντας ασφάλειας παραμένει η τακτική ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών. Οι ευπάθειες που επιτρέπουν τέτοιες επιθέσεις εντοπίζονται συνήθως γρήγορα και εταιρείες όπως η Google και η Apple κυκλοφορούν διορθώσεις σε σύντομο χρόνο.

Πηγή: futura-sciences.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 08:01

Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα 16 Μαρτίου 2026
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 16 Μαρτίου 2026
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής

Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά

Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας

Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop