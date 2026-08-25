Τέσσερις μύθοι για τη φόρτιση του κινητού που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

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Τρίτη, 25/08/2026 - 07:12
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Πόσο συχνά φορτίζετε το τηλέφωνό σας στο 100% και πόσο καταστροφικό είναι τελικά αυτό για τη διάρκεια ζωής του; Αποδομούμε τις πιο διαδεδομένες πεποιθήσεις για τις μπαταρίες.

Στην εποχή των smartphones, των laptops και των ηλεκτρικών οχημάτων, η καθημερινότητά μας εξαρτάται άμεσα από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου (Lithium-ion). Παρά τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ωστόσο, εξακολουθούν να διαδίδονται διάφοροι αστικοί μύθοι γύρω από τη φόρτισή τους.

Αν και ορισμένες συμβουλές ευσταθούν - με κυριότερη την αποφυγή των υψηλών θερμοκρασιών - οι περισσότερες πεποιθήσεις είναι πλέον ξεπερασμένες και δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο που λειτουργούν οι σύγχρονες μπαταρίες.

1. Οι νέες συσκευές χρειάζονται φόρτιση στο 100% πριν την πρώτη χρήση

Ο συγκεκριμένος μύθος έχει τις ρίζες του στις παλαιότερες μπαταρίες νικελίου-καδμίου (Ni-Cd). Αυτές οι μπαταρίες υπέφεραν από το λεγόμενο «φαινόμενο μνήμης» (memory effect).

Εάν επαναφορτίζονταν συχνά πριν αποφορτιστούν πλήρως, τα χημικά τους συστατικά σχημάτιζαν κρυστάλλους, με αποτέλεσμα η μπαταρία να «θυμάται» ως μέγιστη χωρητικότητα το σημείο στο οποίο άρχιζε η φόρτιση.

Στις σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου, το φαινόμενο αυτό δεν υφίσταται. Χάρη στη διαφορετική χημική τους σύνθεση, οι μερικές φορτίσεις δεν επηρεάζουν την απόδοσή τους. Συνεπώς, δεν συντρέχει κανένας λόγος να φορτίσετε ένα καινούργιο smartphone στο 100% πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

2. Η φόρτιση μέχρι το 100% καταστρέφει την μπαταρία

Παρότι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν επηρεάζονται από το «φαινόμενο μνήμης», η παραμονή της συσκευής στην πρίζα αφού φτάσει στο 100% δεν είναι ιδανική.

Τα τελευταία χρόνια, τα λειτουργικά συστήματα ενσωματώνουν λειτουργίες περιορισμού φόρτισης (π.χ. έως το 80%) για τη μείωση της καταπόνησης.

Όταν η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο 100%, ενεργοποιείται η λεγόμενη «φόρτιση σταγόνα-σταγόνα» (trickle charge), κατά την οποία η συσκευή καταναλώνει μικρές ποσότητες ενέργειας και τις αναπληρώνει συνεχώς. Αυτή η διαδικασία αυξάνει τη θερμοκρασία και την καταπόνηση της μπαταρίας.

Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει λειτουργίες όπως η βελτιστοποιημένη φόρτιση (optimized charging), η οποία καθυστερεί την ολοκλήρωση του τελευταίου 20% ώστε να επιτευχθεί λίγο πριν ξυπνήσει ο χρήστης.

3. Πρέπει να αδειάζετε τελείως την μπαταρία πριν τη φορτίσετε

Πρόκειται για ακόμα μία πεποίθηση που προέρχεται από την εποχή του νικελίου-καδμίου. Στις μπαταρίες ιόντων λιθίου ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Η σταδιακή φθορά μιας μπαταρίας μετριέται σε «κύκλους φόρτισης» - δηλαδή όταν καταναλωθεί συνολικά το 100% της χωρητικότητάς της.

Όταν αποφορτίζετε πλήρως τη συσκευή από το 0% στο 100%, εξαντλείτε έναν ολόκληρο κύκλο φόρτισης. Αντίθετα, αν φορτίζετε τη συσκευή από το 20% έως το 80%, ουσιαστικά «σπάτε» έναν κύκλο σε μικρότερα τμήματα, επιβραδύνοντας τη συνολική φθορά. Η διατήρηση της στάθμης σε ενδιάμεσα επίπεδα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον επίσημο φορτιστή του κατασκευαστή

Οι κατασκευαστές συνιστούν τους δικούς τους φορτιστές επειδή εγγυώνται τις σωστές προδιαγραφές τάσης και ρεύματος, αποτρέποντας την υπερθέρμανση ή την πρόκληση βλάβης στη συσκευή. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι απαγορεύεται η χρήση φορτιστών από τρίτους κατασκευαστές.

Για να φορτίσετε με ασφάλεια τη συσκευή σας με έναν φορτιστή τρίτου κατασκευαστή, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση (voltage) αντιστοιχεί στα όρια της συσκευής και ότι υποστηρίζεται το κατάλληλο πρωτόκολλο ταχείας φόρτισης.

Εφόσον αυτές οι προδιαγραφές ταυτίζονται, η φόρτιση πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 07:12
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