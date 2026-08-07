Μήπως καταστρέφετε το κινητό σας; Τα 3 λάθη που κάνουμε με το powerbank

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Markus Winkler on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 06:45
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Παρότι τα powerbank αποτελούν μια από τις πιο πρακτικές λύσεις, ειδικά σε περίπτωση ανάγκης, η αλόγιστη χρήση τους ως κύριο μέσο φόρτισης κρύβει σημαντικά μειονεκτήματα.

Οι μπαταρίες έχουν απελευθερώσει τις αγαπημένες μας συσκευές από τα καλώδια, προσφέροντας αυτονομία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει πλέον έξυπνα κινητά με εξελιγμένες κυψέλες πυριτίου-άνθρακα, ενώ η βελτιστοποίηση λογισμικού και τα αποδοτικά τσιπ παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους.

Παρ' όλα αυτά, τα powerbank παραμένουν πιο δημοφιλή από ποτέ, με χωρητικότητες που κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 mAh ή και περισσότερο, καλύπτοντας μέχρι και τις ανάγκες φορητών υπολογιστών.

Ειδικοί προειδοποιούν πως η υπερβολική εξάρτηση από αυτά, ειδικά όταν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πρίζα, μπορεί να αποβεί επιζήμια.

1. Χαμηλότερες ταχύτητες φόρτισης

Αν και τα powerbank είναι σωτήρια όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, υστερούν σημαντικά σε ταχύτητα σε σύγκριση με τους κλασσικούς φορτιστές.

Τα σύγχρονα κινητά υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση δεκάδων Watts (W), φτάνοντας στο 50% σε μόλις 20 λεπτά. Αντίθετα, τα βασικά powerbank προσφέρουν συνήθως 18W έως 22,5W, καθυστερώντας αισθητά τη διαδικασία.

Παρότι υπάρχουν προηγμένα μοντέλα με τεχνολογία Power Delivery, η πλειονότητα των συσκευών της αγοράς δεν υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση.

2. Περιορισμένος κύκλος ζωής και απώλεια ενέργειας

Όπως όλες οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, έτσι και τα powerbank φθείρονται με τον χρόνο.

Ένα τυπικό powerbank αντέχει περίπου 300 με 500 κύκλους φόρτισης πριν αρχίσει να πέφτει η απόδοσή του.

Παράλληλα, υπάρχει σημαντική απώλεια ενέργειας κατά τη μεταφορά της από τη μία μπαταρία στην άλλη. Ένα powerbank 10.000 mAh σπάνια θα φορτίσει πλήρως δύο φορές μια συσκευή 5.000 mAh, προσφέροντας στην πράξη περίπου 1,5 φόρτιση.

3. Κίνδυνοι ασφαλείας

Μια φθαρμένη μπαταρία λιθίου εγκυμονεί κινδύνους. Η υπερβολική θερμότητα, η παραμονή σε ζεστό αυτοκίνητο ή η παλαιότητα μπορούν να προκαλέσουν διόγκωση ή ακόμα και ανάφλεξη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στη μεταφορά τους. Επιπλέον, τα φθηνά μοντέλα χωρίς συστήματα προστασίας από υπερθέρμανση ή διακυμάνσεις τάσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ίδια τη συσκευή σας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 06:45
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