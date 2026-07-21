ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/07/2026 - 06:50
Οι ενστάσεις των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:49
Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:46
Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/07/2026 - 17:58
Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/07/2026 - 06:52
Αποθήκευση: Ενστάσεις του ΕΣΣΑΗΕ για τα έσοδα του 2026 και το πλαίσιο λειτουργίας των έργων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/07/2026 - 06:50
Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 06:48
Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Τι σημαίνουν τα BTU στα κλιματιστικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/07/2026 - 06:58
Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ η αμόλυβδη παρά την έκπτωση στην αντλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:56
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το τέλος του 2026 και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/07/2026 - 06:49
Χρειάζονται όλα τα φορητά κλιματιστικά σωλήνα εξαγωγής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το router σας - και δεν είχατε ιδέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Γιάννης Τριήρης: Στον πάτο της Ευρώπης το ΕΣΥ, στα ύψη η κυβερνητική προπαγάνδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/07/2026 - 06:41
Φωτοβολταϊκά: Αποζημιώσεις για τις περικοπές και αλλαγές σε αυτοκατανάλωση και ανακύκλωση ζητά ο ΣΕΦ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:40
Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:38
Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/07/2026 - 06:43
Τέλος το air condition στην Βρετανία; Τι ισχύει με τους περιορισμούς στην εγκατάσταση κλιματιστικών
ΚΟΣΜΟΣ
16/07/2026 - 06:43
ΣΕΦ: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2026-2030 - Οδικός Χάρτης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 15:35
Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 15:18
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 14:58
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 14:15
Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 13:34
Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;

Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;
Andrey Matveev on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 21/07/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αφήνετε το κινητό στην πρίζα όλη νύχτα; Δείτε γιατί αυτή η συνήθεια δεν σημαίνει τον «θάνατο» της μπαταρίας σας.

Παρά τις τεράστιες βελτιώσεις στην τεχνολογία των μπαταριών, η πεποίθηση ότι η ολονύχτια φόρτιση προκαλεί ζημιά παραμένει ένας από τους πιο κοινούς μύθους.

Η αλήθεια είναι ότι τα σύγχρονα τηλέφωνα ενσωματώνουν έξυπνα chip που ρυθμίζουν την ισχύ που λαμβάνει η μπαταρία. Καθώς η φόρτιση πλησιάζει στο 100%, η ταχύτητα μειώνεται και τελικά σταματά, ενώ η συσκευή αντλεί ρεύμα μόνο σε σύντομες «ριπές» όταν χάνει ελάχιστες μονάδες.

Η Samsung ονομάζει αυτή τη διαδικασία «φορτίσεις συντήρησης» και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης, αν και η άμεση αποσύνδεση στο 100% μπορεί να βοηθήσει οριακά.

Η έξυπνη διαχείριση και ο κανόνας του 20-80

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όταν δεν παραμένουν για πολύ χρόνο σε εξαιρετικά υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος που γεννήθηκε ο κανόνας του 20-80 στη φόρτιση.

Για να διευκολύνουν τους χρήστες, εταιρείες όπως η Apple και η Samsung προσφέρουν λειτουργίες βελτιστοποιημένης φόρτισης για τη νύχτα.

Στα iPhones, η διαδικασία «παγώνει» στο 80% και ολοκληρώνεται λίγο πριν ξυπνήσετε, ενώ στα τηλέφωνα Samsung υπάρχουν επιλογές που είτε περιορίζουν μόνιμα τη φόρτιση στο 80% είτε προσαρμόζονται στο πρόγραμμα του ύπνου σας.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι και η απειλή της υψηλής θερμοκρασίας

Αν και ο κανόνας 20-80 είναι ωφέλιμος, στην πράξη περιορίζει τη χρήση της μπαταρίας σας στο 60% της χωρητικότητάς της.

Οι ειδικοί εξηγούν πως ο πραγματικός εχθρός της μπαταρίας δεν είναι ο χρόνος στην πρίζα, αλλά η θερμότητα.

Η φόρτιση σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποβεί καταστροφική, με την Apple να προειδοποιεί ότι θερμοκρασίες άνω των 35°C επηρεάζουν αρνητικά την υγεία της μπαταρίας.

Ο μύθος των ισχυρών φορτιστών

Ένας άλλος διαδεδομένος φόβος είναι ότι ένας ισχυρότερος φορτιστής θα καταστρέψει τη συσκευή.p>

Αυτό δεν ισχύει, καθώς το εσωτερικό chip ελέγχου επιτρέπει τη διέλευση μόνο της ισχύος που μπορεί να απορροφήσει το τηλέφωνο.

Σε κάθε περίπτωση, η σταδιακή φθορά εξαρτάται από τον αριθμό των κύκλων πλήρους φόρτισης. Προσαρμόζοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό της συσκευής σας, μειώνετε αυτούς τους κύκλους και εξασφαλίζετε τη μακροζωία του smartphone σας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα 21 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία

Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας

Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές

Η ABB E-mobility παρουσιάζει τον νέο, all-in-one φορτιστή A400
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ABB E-mobility παρουσιάζει τον νέο, all-in-one φορτιστή A400