Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;

Αφήνετε το κινητό στην πρίζα όλη νύχτα; Δείτε γιατί αυτή η συνήθεια δεν σημαίνει τον «θάνατο» της μπαταρίας σας.

Παρά τις τεράστιες βελτιώσεις στην τεχνολογία των μπαταριών, η πεποίθηση ότι η ολονύχτια φόρτιση προκαλεί ζημιά παραμένει ένας από τους πιο κοινούς μύθους.

Η αλήθεια είναι ότι τα σύγχρονα τηλέφωνα ενσωματώνουν έξυπνα chip που ρυθμίζουν την ισχύ που λαμβάνει η μπαταρία. Καθώς η φόρτιση πλησιάζει στο 100%, η ταχύτητα μειώνεται και τελικά σταματά, ενώ η συσκευή αντλεί ρεύμα μόνο σε σύντομες «ριπές» όταν χάνει ελάχιστες μονάδες.

Η Samsung ονομάζει αυτή τη διαδικασία «φορτίσεις συντήρησης» και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης, αν και η άμεση αποσύνδεση στο 100% μπορεί να βοηθήσει οριακά.

Η έξυπνη διαχείριση και ο κανόνας του 20-80

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όταν δεν παραμένουν για πολύ χρόνο σε εξαιρετικά υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος που γεννήθηκε ο κανόνας του 20-80 στη φόρτιση.

Για να διευκολύνουν τους χρήστες, εταιρείες όπως η Apple και η Samsung προσφέρουν λειτουργίες βελτιστοποιημένης φόρτισης για τη νύχτα.

Στα iPhones, η διαδικασία «παγώνει» στο 80% και ολοκληρώνεται λίγο πριν ξυπνήσετε, ενώ στα τηλέφωνα Samsung υπάρχουν επιλογές που είτε περιορίζουν μόνιμα τη φόρτιση στο 80% είτε προσαρμόζονται στο πρόγραμμα του ύπνου σας.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι και η απειλή της υψηλής θερμοκρασίας

Αν και ο κανόνας 20-80 είναι ωφέλιμος, στην πράξη περιορίζει τη χρήση της μπαταρίας σας στο 60% της χωρητικότητάς της.

Οι ειδικοί εξηγούν πως ο πραγματικός εχθρός της μπαταρίας δεν είναι ο χρόνος στην πρίζα, αλλά η θερμότητα.

Η φόρτιση σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποβεί καταστροφική, με την Apple να προειδοποιεί ότι θερμοκρασίες άνω των 35°C επηρεάζουν αρνητικά την υγεία της μπαταρίας.

Ο μύθος των ισχυρών φορτιστών

Ένας άλλος διαδεδομένος φόβος είναι ότι ένας ισχυρότερος φορτιστής θα καταστρέψει τη συσκευή.p>

Αυτό δεν ισχύει, καθώς το εσωτερικό chip ελέγχου επιτρέπει τη διέλευση μόνο της ισχύος που μπορεί να απορροφήσει το τηλέφωνο.

Σε κάθε περίπτωση, η σταδιακή φθορά εξαρτάται από τον αριθμό των κύκλων πλήρους φόρτισης. Προσαρμόζοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό της συσκευής σας, μειώνετε αυτούς τους κύκλους και εξασφαλίζετε τη μακροζωία του smartphone σας.

Πηγή: slashgear.com