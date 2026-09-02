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ΗΠΑ: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν

ΗΠΑ: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 09:27
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Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε και πάλι σήμερα, μετά τα νέα αμερικανικά αμερικανικά στο Ιράν και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με το αμερικανικό αργό να ξεπεράσει τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.

Γύρω στις 20.55 (ώρα Ελλάδας) το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 90,07 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,03%.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε την ίδια ώρα τα 94,56 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,5%.

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