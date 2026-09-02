Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών πάνελ από σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Σίμος Δανιηλίδης: «Διαδοχικά περιστατικά αναδεικνύουν με τον χειρότερο τρόπο την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης στα όρια του δήμου μας. Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις και υποσχέσεις, η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας της δημόσιας περιουσίας συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο…»

Σε ένα διήμερο διαρρήξεων και κλοπών, με πεδίο δράσης το μεγάλο πολυκλαδικό σχολικό συγκρότημα στη Νεάπολη, επιδόθηκαν αδίστακτες οργανωμένες ομάδες κακοποιών στοιχείων, καταστρέφοντας και αφαιρώντας μεγάλες ποσότητες καλωδίων από τα συστήματα φωτοβολταϊκών πάνελ που βρίσκονταν σε διαδικασία τοποθέτησής τους!

Τα δύο θλιβερά περιστατικά, που επαναφέρουν σε έντονους τόνους το μεγάλο πρόβλημα της ελλιπούς αστυνόμευσης στο σύνολο της περιοχής του δήμου Νεάπολης-Συκεών, συνέβησαν με διαφορά χρόνου δύο «κενών» ημερών, και συγκεκριμένα προχθές, Κυριακή 30 Αυγούστου, και την περασμένη Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026. Εγκληματικά στοιχεία, «εξοπλισμένα» με απίθανο θράσος και τον κατάλληλο εξοπλισμό, εισέβαλαν στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο που στεγάζει το Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο, καταστρέφοντας τις σιδερένιες εισόδους για να οδηγηθούν στις ταράτσες, όπου έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια των εγκαταστάσεων. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στη μια περίπτωση έριξαν από την ταράτσα στον αύλειο χώρο ολόκληρες τις ξύλινες κουλούρες με τα τυλιγμένα καλώδια, και απομακρύνθηκαν με το φορτίο!

Να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή ο δήμος Νεάπολης-Συκεών υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σε σχολεία, με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και καλύπτεται από το δημοτικό ταμείο.

«Όχι άλλα λόγια, μόνο έργα…»

«Σχεδόν σε ένα μήνα, μετά τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές στο δημοτικό λεωφορείο, συνέβησαν αυτά τα δύο διαδοχικά περιστατικά, που όλα μαζί αναδεικνύουν με τον χειρότερο τρόπο την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης στα όρια του δήμου μας. Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις και υποσχέσεις των αρμόδιων φορέων και προσώπων για αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος, η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας της δημόσιας περιουσίας συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο, και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη…», δηλώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, τονίζοντας ότι «δεν χρειάζονται άλλα λόγια αλλά έργα και δράση στους δρόμους και τις γειτονιές ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η αποτροπή εγκληματικών ενεργειών».

Με αφορμή, δε, την πρόσφατη παρουσία του υπ. Προστασίας του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε για την κατασκευή νέου Αστυνομικού Τμήματος στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης τονίζει την «ανάγκη για άμεση δρομολόγηση και επιτάχυνση των διαδικασιών με στόχο την επίσπευση της δημιουργίας του».

«Εδώ και χρόνια φωνάζουμε και διεκδικούμε τη δημιουργία νέου, σύγχρονου και πολυλειτουργικού Αστυνομικού Τμήματος στον δήμο μας, και μάλιστα πλήρως στελεχωμένου και εξοπλισμένου, μαζί με Τμήμα Ασφάλειας, Τμήμα Τροχαίας, Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας και Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά δυστυχώς αποτέλεσμα δεν είδαμε. Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η παραβατικότητα και εγκληματικότητα καταγράφεται καθημερινά υψηλή, το Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών συνεχίζει να στεγάζεται σε ένα ακατάλληλο, επικίνδυνο και αναξιοπρεπές κτίριο, και μάλιστα υποστελεχωμένο, κάτι που δεν τιμά κανέναν. Ο δήμος μας δικαιούται και αξίζει ένα νέο Α.Τ. που θα επιτελέσει την κρίσιμη αποστολή του για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ανθρώπων και την πάταξη κάθε είδους παραβατικότητας και εγκληματικότητας», τονίζει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

«Γκρέμισαν» ακόμη και κουλούρες με καλώδια!

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης κατά τις νυχτερινές ώρες της περασμένης Πέμπτης (27.8.2026). Κατά την άφιξη του συνεργείου για την έναρξη των εργασιών, στις 6:30 π.μ., διαπιστώθηκε ότι η συρόμενη καγκελόπορτα του προαύλιου χώρου είχε παραβιαστεί, ενώ επιπλέον είχαν παραβιαστεί και οι δύο πόρτες του αριστερού κλιμακοστασίου που οδηγούν στο δώμα και την ταράτσα του σχολείου.

Σύμφωνα με την ακριβή ενημέρωση του υπεύθυνου μηχανικού του έργου, και στελέχους της ΔΕΗ, από το δώμα διαπιστώθηκε ότι είχαν αφαιρεθεί:

Τρία στροφεία (κουλούρες) καλωδίου τύπου NYY, διατομής 95 mm², μήκους 120 m το καθένα,

Δύο στροφεία (κουλούρες) καλωδίου τύπου NYY, διατομής 50 mm², μήκους 120 m το καθένα,

Ένα στροφείο (κουλούρα) καλωδίου τύπου NYY, διατομής 50 mm², μήκους 120 m., και

Τρία (3) τεμάχια καλωδίου τύπου NYY, διατομής 95 mm² και μήκους 15 m το καθένα, τα οποία είχαν κοπεί και αφαιρεθεί από ήδη τοποθετημένα καλώδια.

Τα καλώδια είχαν ανέβει με γερανό στο δώμα μόλις την προηγούμενη ημέρα και αντιστοιχούν στον ένα αντιστροφέα από τους δύο που θα τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Μετά τη διαπίστωση του περιστατικού ενημερώθηκαν άμεσα η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΗ) και η διοίκηση του δήμου, για να ακολουθήσει μήνυση κατ’ αγνώστων στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών.

Νέοι βανδαλισμοί…

Τρείς ημέρες αργότερα, οι εγκληματικές συμμορίες «εισέβαλαν» στο κτίριο του Πειραματικού Γυμνασίου και Πειραματικού Λυκείου παραβιάζοντας και καταστρέφοντας τις σιδερένιες πόρτες, για να οδηγηθούν στην ταράτσα όπου ήταν απλωμένες οι καλωδιώσεις σύνδεσης με τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Αφού άρχισαν να κόβουν τα καλώδια, τους αντιλήφθηκε φύλακας της ιδιωτικής εταιρείας που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι εισβολείς απομακρύνθηκαν γρήγορα από τον χώρο αφήνοντας πίσω τους σοβαρότατους βανδαλισμούς.

Όλα αυτά συνέβησαν λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά, με αποτέλεσμα να απειλείται με διατάραξη η λειτουργία τους κατά το διάστημα της αναγκαστικής παράτασης των εργασιών. Αυτές, δε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προβλέπεται να ολοκληρωθούν κατά τα τέλη του Σεπτέμβρη με αρχές του Οκτώβρη.

Το γεγονός αυτό επισημαίνει και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μιχάλης Βουλγαρίδης, εκφράζοντας, ωστόσο, την αισιοδοξία του «για γρηγορότερη ολοκλήρωση του έργου έτσι ώστε να υπάρξει το λιγότερο κόστος για την ομαλή λειτουργία των σχολείων».