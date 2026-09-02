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Το "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης" της Gastrade στους πέντε φιναλίστ των REGIOSTARS Awards 2026

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Τετάρτη, 02/09/2026 - 09:01
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Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποτελεί στρατηγική ενεργειακή υποδομή ευρωπαϊκής σημασίας

Με ιδιαίτερη χαρά, η Gastrade ανακοινώνει ότι το έργο "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης" συγκαταλέγεται στα 25 κορυφαία συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρώπης και αποτελεί έναν από τους πέντε φιναλίστ της κατηγορίας "Μια Συνδεδεμένη Ευρώπη (A Connected Europe)" των REGIOSTARS Awards 2026, του ετήσιου θεσμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), που αναδεικνύει έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό και διασυνοριακό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η πρόκριση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονιά-ρεκόρ για τα REGIOSTARS, με 274 υποψηφιότητες από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή του έργου στην τελική φάση αναγνωρίζει τη στρατηγική συμβολή του στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας και συνδεσιμότητας της Ευρώπης, καθώς και την αξία που δημιουργείται μέσα από τη συνεργασία μεταξύ θεσμών και χωρών.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποτελεί στρατηγική ενεργειακή υποδομή ευρωπαϊκής σημασίας, η οποία ενισχύει τη θέση της Ευρώπης απέναντι στις νέες ενεργειακές προκλήσεις, δημιουργώντας μια νέα πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Μέσω της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου, της σύνδεσής της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και της ενσωμάτωσής της στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, το έργο συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και υποστηρίζει τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" 2014–2020 και "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" 2021–2027, αναδεικνύοντας στην πράξη τη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων στην υλοποίηση στρατηγικών ενεργειακών υποδομών με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, Κωνσταντίνος Σιφναίος, δήλωσε: "Η πρόκριση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης στην τελική φάση των REGIOSTARS Awards 2026 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Gastrade και σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής αξίας του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιβεβαιώνει ότι υποδομές που αναπτύσσονται με μακροπρόθεσμο όραμα και ισχυρή διασυνοριακή συνεργασία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε υποδομές που δημιουργούν διαχρονική αξία για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή."

Οι πέντε φιναλίστ θα παρουσιάσουν τα έργα τους ενώπιον της διεθνούς κριτικής επιτροπής των REGIOSTARS κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Regions and Cities), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει το έργο της επιλογής του, ψηφίζοντας διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των REGIOSTARS, στο πλαίσιο του People’s Choice Award. Οι νικητές των REGIOSTARS Awards 2026, και του People’s Choice Award, θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής στις 14 Οκτωβρίου.

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