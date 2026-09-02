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Ο Δήμος Άνδρου προσφεύγει στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης ΑΠΕ
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 10:30
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Ο Δήμος Άνδρου, εκφράζοντας ένα πάνδημο αίτημα της ανδριώτικης κοινωνίας για την προστασία του νησιού από την αιολική επιβάρυνση, προχωρά άμεσα στις απαραίτητες θεσμικές και νομικές ενέργειες για την προάσπιση του φυσικού, πολιτιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα της Άνδρου.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ Δ΄ 694/19.8.2026 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την έγκριση του νέου χωροταξικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου, με την ομόφωνη απόφαση 128/2026, που ελήφθη κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της 20ής Αυγούστου 2026, αποφάσισε να κινηθεί άμεσα σε όλα τα επίπεδα.

Συγκεκριμένα η ομόφωνη απόφαση αναφέρει:

*Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Άνδρου για την άμεση αποστολή θεσμικού αιτήματος προς την Κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ, με το οποίο ο Δήμος Άνδρου θα ζητεί την ειδική επανεξέταση της θέσης της Άνδρου στο νέο ΕΧΠ-ΑΠΕ και την τροποποίηση της Υ.Α, τη θέσπιση ειδικής ρύθμισης προστασίας του νησιού από περαιτέρω αιολική επιβάρυνση και τη μη προώθηση μη εγκατεστημένων αιολικών έργων.

*Αποφασίζει την άμεση αποστολή εγγράφων προς ΥΠΕΝ, ΡΑΑΕΥ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και κάθε συναρμόδιο φορέα, με αίτημα την πλήρη, επίσημη καταγραφή όλων των αιολικών έργων που αφορούν την Άνδρο, ανά στάδιο αδειοδότησης.

*Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, τη Νομική Υπηρεσία, τον Χωροτάκτη Πολεοδόμο Μηχανικό κ. Λάζογλου Μιλτιάδη και εξειδικευμένο εξωτερικό δικηγόρο, να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες νομικές ενέργειες για την προετοιμασία αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της κανονιστικής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ΄ 694/19.8.2026.

Η πρωτοβουλία του Δήμου δεν αποτελεί μια μεμονωμένη θεσμική αντίδραση. Αποτελεί έκφραση ενός ευρύτατου κοινωνικού αιτήματος για την προστασία της Άνδρου από την περαιτέρω εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Στην πρωτοβουλία του Δήμου έχουν ανταποκριθεί 4.500 πολίτες, οι οποίοι έχουν υπογράψει το σχετικό αίτημα, καθώς και 68 σύλλογοι και φορείς, αναδεικνύοντας την ευρύτητα της κοινωνικής αντίδρασης και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού μετώπου για την προστασία του νησιού.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί, συνεπώς, τη θεσμική συνέχεια μιας ευρύτερης κινητοποίησης της ανδριώτικης κοινωνίας.

Ο Δήμος Άνδρου υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν μπορεί να προχωρά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής των κατοίκων και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των νησιωτικών περιοχών.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από την Πολιτεία να επανεξετάσει ειδικά τη θέση της Άνδρου και να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας του νησιού από νέα αιολική επιβάρυνση.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη ομόφωνα, μετά από κατεπείγουσα συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της ειδικής επιτροπής του Δήμου, νομικοί και ειδικοί επιστήμονες. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ΕΤΑΝΕΠ, της ομάδας πολιτών SAVE ANDROS και του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου.

Ο Δήμος Άνδρου θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις θεσμικές και νομικές του ενέργειες, σε συνεργασία με τους πολίτες, τους συλλόγους και τους φορείς του νησιού, με στόχο την προστασία της Άνδρου και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Ο Δήμος Άνδρου δεν θα μείνει θεατής.
Η Άνδρος διεκδικεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τον τόπο της.

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