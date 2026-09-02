Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνει το παρών στην 90η ΔΕΘ

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Τετάρτη, 02/09/2026 - 09:53
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Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει φέτος τις πύλες της από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 με το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027 να αναδεικνύει το έργο και τις δράσεις του και στη φετινή διοργάνωση.

Το Περίπτερο 13, Stand 03 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γίνεται σημείο συνάντησης με το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027 (ΔΑΜ), προσκαλώντας τους επισκέπτες να ενημερωθούν για την πορεία του μέχρι σήμερα, αλλά και για το νέο κύκλο δράσεων που σηματοδοτεί τη συνέχεια του Προγράμματος.

Στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται και η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση «Έργα που φαίνονται – επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Μεταφορές, Εκπαίδευση, Ασφάλεια & Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 14:30, στο χώρο του Περιπτέρου.

Τον συντονισμό θα έχει ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) κ. Πελοπίδας Καλλίρης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Βασίλης Σιαδήμας, καθώς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., κα Δέσποινα Γκαράνη.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για την πορεία και τα αποτελέσματα του Προγράμματος, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 στο YouTube, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

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