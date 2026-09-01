Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Southeast Europe Energy Forum με θεσμικές συμμετοχές από Ελλάδα - ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη

Το Southeast Europe Energy Forum (SEEF) συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο The MET Hotel, συγκεντρώνοντας υψηλού επιπέδου κυβερνητικούς και θεσμικούς εκπροσώπους, κορυφαία στελέχη της ενεργειακής αγοράς, επενδυτές, ακαδημαϊκούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το 10th Southeast Europe Energy Forum - SEEF2026, που διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece) και την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και με τη στήριξη του Atlantic Council και του U.S. Chamber of Commerce πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης μετασχηματίζεται με ταχύτητα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού, τις περιφερειακές διασυνδέσεις και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων.

Στις εργασίες του φόρουμ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Ann Guilfoyle, η προσωρινά επιτετραμμένη της Πρεσβείας στην Β. Μακεδονία, Nicole Varnes, ο Joshua Volz, Special Envoy for Energy Integration του U.S. Department of Energy, καθώς και ο Geoffrey Pyatt, πρώην U.S. Assistant Secretary of State for Energy Resources, ο οποίος θα συμμετάσχει διαδικτυακά.

Από την κυβερνητική και θεσμική πλευρά της περιοχής, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, ο Μιχάλης Δαμιανός, υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κύπρου, η Iva Petrova, υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, η Sanja Božinovska, υπουργός Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και ο Istvan-Lorant Antal, πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Ενεργειακών Υποδομών και Ορυκτών Πόρων του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας.

Η φετινή διοργάνωση θέτει στο επίκεντρο τη σύνδεση της ενεργειακής ασφάλειας με την προσιτότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ενεργειακού τομέα: η χρηματοδότηση της νέας φάσης της ενεργειακής μετάβασης και η ανάγκη για ρυθμιστική προβλεψιμότητα, η πίεση που ασκεί το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην αποθήκευση, οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ηλεκτρικές και διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς και οι νέες ενεργειακές ανάγκες που δημιουργούν η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των data centers.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διατλαντική διάσταση της ενεργειακής συνεργασίας, με ειδικό U.S. Ambassadors' Roundtable για την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, καθώς και με ξεχωριστές παρεμβάσεις εκπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης και της ενεργειακής κοινότητας.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει επίσης η συζήτηση υπουργών Ενέργειας της περιοχής με αντικείμενο την ασφάλεια, την προσιτότητα και την ανταγωνιστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, καθώς και η ειδική ενότητα για τον Vertical Corridor και τη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της επετειακής 10ετούς διοργάνωσης προβλέπεται ακόμη τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, ενισχύοντας περαιτέρω τη σημασία των περιφερειακών ενεργειακών διασυνδέσεων και της συνεργασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Μεταξύ των θεματικών που θα αναπτυχθούν βρίσκονται επίσης ο Great Sea Interconnector και η σύνδεσή του με τον ευρύτερο διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS), η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, η περιφερειακή και ακαδημαϊκή συνεργασία στην καινοτομία, καθώς και ο εξελισσόμενος ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και των Small Modular Reactors στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, δήλωσε «Το Southeast Europe Energy Forum συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια σταθερής παρουσίας και ουσιαστικού διαλόγου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ενεργειακός χάρτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετασχηματίζεται με ταχύτητα. Η Ελλάδα έχει σήμερα την ευκαιρία να εδραιώσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος και γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρωπαϊκή αγορά. Σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτότητα, η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα είναι πλέον αλληλένδετες, χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδέσεις, επενδύσεις, ρυθμιστική προβλεψιμότητα και ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, η στρατηγική ενεργειακή σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στο AmCham Greece πιστεύουμε ότι η επόμενη δεκαετία μπορεί να αναδείξει την περιοχή μας σε έναν ακόμη ισχυρότερο διάδρομο συνδεσιμότητας, ανθεκτικότητας, επενδύσεων και ανάπτυξης».

Η επετειακή 10η διοργάνωση του SEEF φιλοδοξεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη διαχείριση των άμεσων ενεργειακών προκλήσεων στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας: στην οικοδόμηση ενός ενεργειακού συστήματος περισσότερο διασυνδεδεμένου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού, ικανού να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγική βάση και τη γεωπολιτική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.