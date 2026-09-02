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Γιατί τα ευρωπαϊκά ψυγεία είναι τόσο μικρότερα από τα αμερικανικά;

Γιατί τα ευρωπαϊκά ψυγεία είναι τόσο μικρότερα από τα αμερικανικά;
Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 06:31
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Η τεράστια διαφορά στο μέγεθος μεταξύ των αμερικανικών και των ευρωπαϊκών ψυγείων δεν αποτελεί μια τυχαία σχεδιαστική επιλογή, αλλά το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού βαθύτερων παραγόντων.

Ένας Ευρωπαίος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ συχνά εκπλήσσεται από το τεράστιο μέγεθος των αμερικανικών ψυγείων, τα οποία καταλαμβάνουν ολόκληρους τοίχους και διαθέτουν διπλές ή τετραπλές πόρτες. Αντίθετα, στην Ευρώπη οι συσκευές είναι αισθητά πιο μικρές, ενώ συχνά εντοιχίζονται πλήρως μέσα στα ντουλάπια της κουζίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό διαθέτει περίπου 391 λίτρα συνολικού χώρου ψύξης. Στον αντίποδα, στις ΗΠΑ, η βασική συσκευή κυμαίνεται συνήθως από 498 έως 835 λίτρα. Αν συνυπολογιστεί ότι το ένα τρίτο των αμερικανικών νοικοκυριών διατηρεί και δεύτερο ψυγείο στο γκαράζ, οι Αμερικανοί αποθηκεύουν σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα τροφίμων.

Πώς ψωνίζουν οι Αμερικανοί

Η βάση αυτής της απόκλισης στηρίζεται πρωτίστως στον όγκο των αγορών. Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν τις αγορές τους κυρίως σε μεγάλα σουπερμάρκετ, διανύοντας μέση απόσταση 6,12 χιλιομέτρων, ενώ ψωνίζουν για ολόκληρη την εβδομάδα. Παράλληλα, οι συσκευασίες τροφίμων στις ΗΠΑ είναι σημαντικά μεγαλύτερες, ενώ ο διαθέσιμος ζωτικός χώρος στα αμερικανικά σπίτια είναι πολλαπλάσιος, προσφέροντας κατά μέσο όρο 3,8 δωμάτια ανά μέλος, έναντι 2 έως 3 στην Ευρώπη.

Σημαντικό ρόλο παίζει όμως και η ιστορική εξέλιξη των προαστίων από τη δεκαετία του 1950. Η χρήση του αυτοκινήτου αντικατέστησε το καθημερινό περπάτημα προς τα τοπικά καταστήματα, καθιερώνοντας τις εβδομαδιαίες επισκέψεις σε υπεραγορές. Επιπλέον, η ζέστη το αμερικανικό καλοκαίρι αυξάνει σταθερά τη ζήτηση για πάγο και κρύα ροφήματα.

Αν και ορισμένες χώρες, όπως η Βρετανία, υιοθετούν σταδιακά τα μεγάλα ψυγεία ως σύμβολο κοινωνικού status - παρά το διπλάσιο λειτουργικό τους κόστος - η υπόλοιπη Ευρώπη μένει πιστή στην τάση των μικρών ψυγείων.

Μάλιστα, ο μέσος όρος μεγέθους των ευρωπαϊκών ψυγείων αυξήθηκε μόλις κατά 4% σε διάστημα έντεκα ετών, την ώρα που στην αγορά των ΗΠΑ τα νέα μοντέλα αντικαθιστούν τα παλαιότερα με ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 06:31
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