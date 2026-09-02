ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΑΣΘ: Στους δρόμους τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία - Πιάνουν τιμόνι οι νέοι οδηγοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 13:39
ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 13:07
Motor Oil: Διπλή διάκριση στα 2026 WITSA Global AI Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 12:55
ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια στα καύσιμα στραγγαλίζει τα νησιά – Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά τη μείωση της φορολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 - 12:08
Β. Κικίλιας: Δεν δεχόμαστε το κόστος των πολιτικών στη ναυτιλία να μετακυλιστεί στην κοινωνία και στα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 - 12:03
90ή ΔΕΘ: Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα Ιαπωνία, Έκθεση-αφιέρωμα «ΔΕΘ 100 χρόνια Μέλλον», 11 θεματικές ενότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 11:31
Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/09/2026 - 11:03
Ο Δήμος Άνδρου προσφεύγει στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/09/2026 - 10:30
Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών πάνελ από σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 10:00
Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνει το παρών στην 90η ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 09:53
ΗΠΑ: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/09/2026 - 09:27
Το "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης" της Gastrade στους πέντε φιναλίστ των REGIOSTARS Awards 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/09/2026 - 09:01
ΔΕΗ: Μείωση τιμής στο σταθερό τιμολόγιο, απορρόφηση αυξήσεων στο πράσινο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:46
Δ. Παπαστεργίου και Στ. Καλαφάτης στην Κοζάνη: Υπερυπολογιστής και υδρογόνο αλλάζουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/09/2026 - 08:41
Γιάννης Τριήρης: Το 3,7% της Eurostat ξεγυμνώνει το «success story» του Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/09/2026 - 08:23
Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:21
Ρεύμα: Πότε ένας απλήρωτος λογαριασμός μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:18
Έτσι θα λύσετε την πιο συχνή βλάβη του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 06:31
Γιατί τα ευρωπαϊκά ψυγεία είναι τόσο μικρότερα από τα αμερικανικά;
ΚΟΣΜΟΣ
02/09/2026 - 06:31
Πέντε συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε κοντά στις εστίες της κουζίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 06:31
Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:51
Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Southeast Europe Energy Forum με θεσμικές συμμετοχές από Ελλάδα - ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:12
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:55
Στ. Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ν’ αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:28
ΕΥΑΘ: Με υδατική νοημοσύνη στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 13:57
Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 13:18
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 12:46
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 11:54
ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:36
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το 3,7% της Eurostat ξεγυμνώνει το «success story» του Μητσοτάκη

Γιάννης Τριήρης: Το 3,7% της Eurostat ξεγυμνώνει το «success story» του Μητσοτάκη
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 02/09/2026 - 08:23
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Υπάρχουν αριθμοί που γκρεμίζουν τα κυβερνητικά αφηγήματα και το 3,7% της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Αύγουστο είναι ένας από αυτούς.

Από το 2,7% του Ιουλίου ο δείκτης αυξήθηκε μέσα σε έναν μήνα κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, την ώρα που στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε μόλις και 0,4, σε μια εξέλιξη που δύσκολα συμβιβάζεται με την εικόνα που επιχειρεί εδώ και καιρό να καλλιεργήσει η κυβέρνηση.

Το Μαξίμου, ασφαλώς, έχει έτοιμη τη δικαιολογία: διεθνείς εξελίξεις, ενεργειακές τιμές και γεωπολιτική αστάθεια. Και πράγματι, οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Μόνο που αυτό δεν μπορεί να αποτελεί διαρκώς το άλλοθι για κάθε νέα επιβάρυνση που φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Γιατί η κυβέρνηση δεν καθορίζει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, καθορίζει όμως τη φορολογική πολιτική της χώρας και έχει στη διάθεσή της εργαλεία για να περιορίσει τις επιπτώσεις όταν ένα διεθνές κύμα ανατιμήσεων μεταφέρεται στην ελληνική αγορά.

Ειδικά στα καύσιμα, η λύση βρίσκεται μπροστά της και είναι απολύτως συγκεκριμένη: μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, με παρεμβάσεις τόσο στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης όσο και στον ΦΠΑ που θα περιορίσει άμεσα το κόστος που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής στην αντλία, ενώ παράλληλα μπορεί να περιορίσει τις δευτερογενείς επιβαρύνσεις που προκαλεί η ακριβή ενέργεια στο κόστος μεταφοράς, στην παραγωγή, στις υπηρεσίες και τελικά στις τιμές των προϊόντων.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να μην αγγίζει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ στα καύσιμα, επιλέγοντας μια πολιτική επιδοτήσεων και αποσπασματικών ενισχύσεων αντί μιας άμεσης φορολογικής ελάφρυνσης. Και αυτό δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι πολιτική επιλογή.

Ακριβώς την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεγάλη απάντηση στην ακρίβεια τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, με βάση την πολυδιαφημισμένη «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών». Ακόμη όμως και αν δεχθούμε ότι οι μειώσεις αυτές θα αποτυπωθούν πραγματικά στο ράφι και θα τις δει ο καταναλωτής στο ταμείο, υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα που δεν μπορεί να παρακαμφθεί: από ποια τιμή ξεκινά η σημερινή μείωση και τι έχει συμβεί στην τιμή του ίδιου προϊόντος τους προηγούμενους μήνες;

Γιατί η ακρίβεια δεν εμφανίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου και δεν περίμενε την κυβερνητική πρωτοβουλία για να γίνει αντιληπτή. Ήταν γνωστή εδώ και μήνες, οι ανατιμήσεις είχαν ήδη επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και η κοινωνία είχε ήδη πληρώσει ένα ακόμη καλοκαίρι υψηλών τιμών. Επομένως, μια σημερινή μείωση ενός προϊόντος δεν μπορεί να αξιολογείται αποκομμένη από την διαχρονική πορεία της τιμής του.

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο η κυβερνητική επικοινωνία συναντά την πραγματικότητα της αγοράς. Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται τόσο για το πόσοι κωδικοί μπήκαν σε μια λίστα ούτε για το ποσοστό μιας μέσης μείωσης, όσο για το πόσο θα πληρώσει τελικά στο ταμείο. Και ακόμη περισσότερο ενδιαφέρεται να γνωρίζει γιατί, ενώ η ακρίβεια ήταν εδώ και μήνες γνωστή και οι ανατιμήσεις συνεχίζονταν, η κυβέρνηση εμφανίζεται τώρα να ανακαλύπτει την ανάγκη για παρεμβάσεις.

Το 3,7% της Eurostat έρχεται έτσι σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση θέλει να εμφανίσει τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ ως απόδειξη ότι η μάχη κατά της ακρίβειας αποδίδει, όμως την ίδια ώρα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνεται και βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και όταν η ενέργεια και τα καύσιμα λειτουργούν ως βασικοί πολλαπλασιαστές του κόστους σε ολόκληρη την οικονομία, η άρνηση μιας άμεσης φορολογικής παρέμβασης στον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ είναι μια καταστροφική για την κοινωνία επιλογή της κυβέρνησης και πρέπει να κρίνεται ως τέτοια.

Σε κάθε περίπτωση, όσο το εισόδημα των πολιτών εξακολουθεί να συνθλίβεται από το κόστος ζωής, τόσο περισσότερο το κυβερνητικό «success story» θα μοιάζει με μια ιστορία που γράφεται στο Μαξίμου, αλλά πληρώνεται καθημερινά και ακριβά από την ελληνική κοινωνία.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Ο κόσμος αλλάζει στρατόπεδο και η Δύση χάνει έδαφος με τις δικές της επιλογές
Γιάννης Τριήρης: Ο κόσμος αλλάζει στρατόπεδο και η Δύση χάνει έδαφος με τις δικές της επιλογές 01 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Το παραμύθι Μητσοτάκη για λυμένες εκκρεμότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το παραμύθι Μητσοτάκη για λυμένες εκκρεμότητες

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτ. Μακεδονία δείχνει πια απτά αποτελέσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτ. Μακεδονία δείχνει πια απτά αποτελέσματα

Γιάννης Τριήρης: Το 1,7 δισ. ευρώ δεν θα σώσει τον Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το 1,7 δισ. ευρώ δεν θα σώσει τον Μητσοτάκη

Ο Μιχάλης Δαμιανός Χαιρετίζει τις Δηλώσεις Μητσοτάκη για τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μιχάλης Δαμιανός Χαιρετίζει τις Δηλώσεις Μητσοτάκη για τον GSI

Γιάννης Τριήρης: «Λεφτά υπάρχουν» για τους δανειστές, αλλά όχι για την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Λεφτά υπάρχουν» για τους δανειστές, αλλά όχι για την κοινωνία

Γιάννης Τριήρης: Η αλχημεία με το κυβερνητικό αφήγημα του -0,4%
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η αλχημεία με το κυβερνητικό αφήγημα του -0,4%