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ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια στα καύσιμα στραγγαλίζει τα νησιά – Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά τη μείωση της φορολογίας
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 12:08
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Ανακοίνωση Γιάννη Πολυχρονάκου, Γραμματέα Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή της βενζίνης στην Σαντορίνη φτάνει τα 2,50 ευρώ, στην Μήλο τα 2,45 ευρώ, στην Πάρο τα 2,43 ευρώ, ενώ σε ανάλογα υψηλά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές και στα άλλα νησιά. Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται και στο πετρέλαιο κίνησης.

Αναρωτιέται κανείς πόσο πρέπει να αυξηθούν ακόμα οι τιμές για να αντιληφθεί η κυβέρνηση το μέγεθος του προβλήματος, την δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων των νησιών αλλά και τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ζωή και στον τουρισμό.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη πρόταση. Μείωση του πολύ υψηλού ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, γιατί η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες στην τιμή των καυσίμων λόγω της υπέρμετρης φορολογίας.

Στην Κύπρο, που δεν υπάρχουν διυλιστήρια και τα καύσιμα εισάγονται από την Ελλάδα, η τιμή τους είναι κατά πολύ χαμηλότερη παρά το μεταφορικό κόστος. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχουν οι θηριώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Μάλιστα η Κύπρος μείωσε τον Ειδικό Φόρο στα καύσιμα λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν συζητά το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα, όπως δεν συζητά και το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων που παρουσίασαν υψηλή κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026 λόγω των ανατιμήσεων.

Για να αντιληφθεί κανείς την αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και Αυστρία) πριν από λίγες ημέρες πρότειναν την δημιουργία αυτοματοποιημένου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών πετρελαϊκών εταιρειών και διυλιστηρίων.

Στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να φορολογεί τον απλό πολίτη.

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