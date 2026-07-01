ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/07/2026 - 11:57
ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 11:38
Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 11:08
ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/07/2026 - 10:44
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 10:19
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ΑΜΚ - Νέα κεφάλαια 660 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
01/07/2026 - 09:59
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 09:23
Ψηφιοποίηση Συλλογών Φυσικής Ιστορίας: Νέα εθνική υποδομή για την έρευνα και την προστασία της ελληνικής ποικιλότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/07/2026 - 08:43
EOS Global Investors: Επιτυχής ολοκλήρωση του First Closing του EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund με κεφάλαια ύψους €209 εκατ.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 08:31
Ξεκίνησαν οι Πληρωμές του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η ευημερία μιας μειοψηφίας δεν αποτελεί επιτυχία ολόκληρης της κοινωνίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/07/2026 - 08:05
Κατανομή εσόδων από τους ρύπους: Τι αλλάζει για τη βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και τον Μάιο- Άλμα 142% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/07/2026 - 08:00
Η λύση για δραστική μείωση του λογαριασμού ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 06:33
5 σημάδια ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται συντήρηση - και τι μπορεί να συμβεί αν τα αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 06:32
Κύπρος: Λευκωσία-ExxonMobil-QatarEnergy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για Γλαύκο-Πήγασο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 15:42
Βασίλης Κορκίδης: Να προεξοφλήσουμε στις τελικές τιμές τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 15:39
ΕΛΕΤΑΕΝ: Τρεις συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμο τρόπο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/06/2026 - 15:16
BayWa r.e. Solar Trade: Δυναμική παρουσία στην Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/06/2026 - 15:06
Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση στις τιμές της βενζίνης στην αντλία άμεσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 14:51
ΔΕΣΦΑ και ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης 169,3 εκατ. για το Apollo CO2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 14:21
Τάκης Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 14:01
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/06/2026 - 13:40
Πέτη Πέρκα: Στάχτη στα μάτια το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΑΠΕ: παράθυρο εξαιρέσεων για δεκάδες GW έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 13:00
Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/06/2026 - 12:31
Νίκος Παπαθανάσης: Πρόσκληση για την περιβαλλοντική εξυγίανση της πρώην ΑΕΒΑΛ Πτολεμαΐδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 12:22
Β. Κικίλιας: Ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγεία και ενέργεια θα καθορίσουν την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα 25 χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 11:45
Schneider Electric: Η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό TIME και την Statista για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/06/2026 - 11:13
ΡΕΒΟΪΛ: Αύξηση πωλούμενων όγκων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδών προ φόρων κατά τους πρώτους μήνες του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 11:08
Ανδρουλάκης: Το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν επικοινωνία παρά εργάζονται για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 10:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η λύση για δραστική μείωση του λογαριασμού ρεύματος

Η λύση για δραστική μείωση του λογαριασμού ρεύματος
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 06:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ενεργειακή αβεβαιότητα αυξάνει τα κόστη και ωθεί τα νοικοκυριά σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ενεργειακή κρίση ωθεί ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να στραφούν σε «πράσινες» λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού του κόστους ενέργειας. Ανάμεσα στις επιλογές που κερδίζουν έδαφος βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Την ίδια στιγμή, η σταδιακή μείωση του κόστους των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών από τις συγκεκριμένες «πράσινες» επενδύσεις.

«Σε ένα κατάλληλο σπίτι, οι μπαταρίες μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς, να αυξήσουν την ευελιξία και να κάνουν την καθημερινή χρήση ενέργειας πιο έξυπνη και ανθεκτική», εξηγεί ο Τομ Πάκενχαμ, διευθυντής της Hive.

Η επικεφαλής προϊόντων της Octopus Energy, Ρεμπέκα Ντιμπ-Σίμκιν, δηλώνει ότι η μείωση του κόστους των οικιακών μπαταριών θα μπορούσε να αποτελέσει «καθοριστική εξέλιξη» το 2026, επιτρέποντας στους καταναλωτές «να αποθηκεύουν ενέργεια όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φθηνό και να τροφοδοτούν το σπίτι όταν είναι ακριβό».

«Οι τιμές των μπαταριών έχουν μειωθεί κατά 90% από το 2010 και συνεχίζουν να πέφτουν κάθε χρόνο. Αυτή είναι μόνο η αρχή όσων μπορεί να προσφέρει αυτή η τεχνολογία σε οικογένειες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Βρετανία», προσθέτει.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο από μια μπαταρία αποθήκευσης;

Όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή εξοικονόμηση από τη χρήση οικιακής μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι σπίτια με φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή αντλία θερμότητας συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους της ανάπτυξης των οικιακών μπαταριών - αν και, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό καινοτομίας Nesta, όλα τα νοικοκυριά μπορούν να επωφεληθούν σε σχέση με τους συνήθεις λογαριασμούς τους.

Οι μπαταρίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε κατοικίες που παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες πλέον συνοδεύονται από μπαταρία ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια.

Ένα σπίτι με φωτοβολταϊκά στη στέγη μπορεί να φορτίζει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξασφαλίζοντας φθηνή ηλεκτρική ενέργεια το βράδυ, όταν η ζήτηση συνήθως κορυφώνεται. Αφού το νοικοκυριό «κοιμηθεί», η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί με φθηνό νυχτερινό ρεύμα, ώστε να παρέχει ξανά χαμηλότερου κόστους ενέργεια το πρωί.

Η προϋπόθεση

Οι οικιακές μπαταρίες μπορούν να βοηθήσουν τα περισσότερα νοικοκυριά να χρησιμοποιήσουν πιο αποδοτικά την ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε συμβατικό τιμολόγιο σταθερής χρέωσης που δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των ημερήσιων διακυμάνσεων των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν όμως ο καταναλωτής διαθέτει ή εγκαταστήσει έξυπνο μετρητή, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυξανόμενο αριθμό «έξυπνων τιμολογίων» με μεταβαλλόμενες τιμές ρεύματος μέσα στην ημέρα.

Ο Άντριου Σίσονος, διευθυντής στη Nesta, επισημαίνει ότι για να επωφεληθούν οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να διαχειρίζονται ενεργά την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι τους - για παράδειγμα χρησιμοποιώντας εφαρμογές που βοηθούν στη βέλτιστη αξιοποίηση της μπαταρίας και στον σωστό χρόνο χρήσης της ενέργειας.

Πηγή: Guardian

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 06:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Τρεις συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμο τρόπο
ΕΛΕΤΑΕΝ: Τρεις συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμο τρόπο 30 Ιουνίου 2026
Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση 01 Ιουλίου 2026
Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση

ΣΥΦΩΕΛ: Η τροπολογία ΥΠΕΝ για τις μηδενικές τιμές δεν λύνει το πρόβλημα, συνεχίζονται οι δικαστικές διεκδικήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: Η τροπολογία ΥΠΕΝ για τις μηδενικές τιμές δεν λύνει το πρόβλημα, συνεχίζονται οι δικαστικές διεκδικήσεις

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στο Global Associations Workshop της Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στο Global Associations Workshop της Intersolar Europe 2026

Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση

Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin

ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας