Η λύση για δραστική μείωση του λογαριασμού ρεύματος

Η ενεργειακή κρίση ωθεί ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να στραφούν σε «πράσινες» λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού του κόστους ενέργειας. Ανάμεσα στις επιλογές που κερδίζουν έδαφος βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Την ίδια στιγμή, η σταδιακή μείωση του κόστους των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών από τις συγκεκριμένες «πράσινες» επενδύσεις.

«Σε ένα κατάλληλο σπίτι, οι μπαταρίες μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς, να αυξήσουν την ευελιξία και να κάνουν την καθημερινή χρήση ενέργειας πιο έξυπνη και ανθεκτική», εξηγεί ο Τομ Πάκενχαμ, διευθυντής της Hive.

Η επικεφαλής προϊόντων της Octopus Energy, Ρεμπέκα Ντιμπ-Σίμκιν, δηλώνει ότι η μείωση του κόστους των οικιακών μπαταριών θα μπορούσε να αποτελέσει «καθοριστική εξέλιξη» το 2026, επιτρέποντας στους καταναλωτές «να αποθηκεύουν ενέργεια όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φθηνό και να τροφοδοτούν το σπίτι όταν είναι ακριβό».

«Οι τιμές των μπαταριών έχουν μειωθεί κατά 90% από το 2010 και συνεχίζουν να πέφτουν κάθε χρόνο. Αυτή είναι μόνο η αρχή όσων μπορεί να προσφέρει αυτή η τεχνολογία σε οικογένειες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Βρετανία», προσθέτει.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο από μια μπαταρία αποθήκευσης;

Όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή εξοικονόμηση από τη χρήση οικιακής μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι σπίτια με φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή αντλία θερμότητας συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους της ανάπτυξης των οικιακών μπαταριών - αν και, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό καινοτομίας Nesta, όλα τα νοικοκυριά μπορούν να επωφεληθούν σε σχέση με τους συνήθεις λογαριασμούς τους.

Οι μπαταρίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε κατοικίες που παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες πλέον συνοδεύονται από μπαταρία ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια.

Ένα σπίτι με φωτοβολταϊκά στη στέγη μπορεί να φορτίζει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξασφαλίζοντας φθηνή ηλεκτρική ενέργεια το βράδυ, όταν η ζήτηση συνήθως κορυφώνεται. Αφού το νοικοκυριό «κοιμηθεί», η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί με φθηνό νυχτερινό ρεύμα, ώστε να παρέχει ξανά χαμηλότερου κόστους ενέργεια το πρωί.

Η προϋπόθεση

Οι οικιακές μπαταρίες μπορούν να βοηθήσουν τα περισσότερα νοικοκυριά να χρησιμοποιήσουν πιο αποδοτικά την ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε συμβατικό τιμολόγιο σταθερής χρέωσης που δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των ημερήσιων διακυμάνσεων των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν όμως ο καταναλωτής διαθέτει ή εγκαταστήσει έξυπνο μετρητή, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυξανόμενο αριθμό «έξυπνων τιμολογίων» με μεταβαλλόμενες τιμές ρεύματος μέσα στην ημέρα.

Ο Άντριου Σίσονος, διευθυντής στη Nesta, επισημαίνει ότι για να επωφεληθούν οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να διαχειρίζονται ενεργά την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι τους - για παράδειγμα χρησιμοποιώντας εφαρμογές που βοηθούν στη βέλτιστη αξιοποίηση της μπαταρίας και στον σωστό χρόνο χρήσης της ενέργειας.

Πηγή: Guardian