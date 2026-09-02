ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΑΣΘ: Στους δρόμους τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία - Πιάνουν τιμόνι οι νέοι οδηγοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 13:39
ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 13:07
Motor Oil: Διπλή διάκριση στα 2026 WITSA Global AI Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 12:55
ΠΑΣΟΚ: Η ακρίβεια στα καύσιμα στραγγαλίζει τα νησιά – Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά τη μείωση της φορολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 - 12:08
Β. Κικίλιας: Δεν δεχόμαστε το κόστος των πολιτικών στη ναυτιλία να μετακυλιστεί στην κοινωνία και στα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/09/2026 - 12:03
90ή ΔΕΘ: Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα Ιαπωνία, Έκθεση-αφιέρωμα «ΔΕΘ 100 χρόνια Μέλλον», 11 θεματικές ενότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 11:31
Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/09/2026 - 11:03
Ο Δήμος Άνδρου προσφεύγει στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/09/2026 - 10:30
Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια φωτοβολταϊκών πάνελ από σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 10:00
Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνει το παρών στην 90η ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 09:53
ΗΠΑ: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/09/2026 - 09:27
Το "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης" της Gastrade στους πέντε φιναλίστ των REGIOSTARS Awards 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/09/2026 - 09:01
ΔΕΗ: Μείωση τιμής στο σταθερό τιμολόγιο, απορρόφηση αυξήσεων στο πράσινο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:46
Δ. Παπαστεργίου και Στ. Καλαφάτης στην Κοζάνη: Υπερυπολογιστής και υδρογόνο αλλάζουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/09/2026 - 08:41
Γιάννης Τριήρης: Το 3,7% της Eurostat ξεγυμνώνει το «success story» του Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/09/2026 - 08:23
Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:21
Ρεύμα: Πότε ένας απλήρωτος λογαριασμός μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/09/2026 - 08:18
Έτσι θα λύσετε την πιο συχνή βλάβη του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 06:31
Γιατί τα ευρωπαϊκά ψυγεία είναι τόσο μικρότερα από τα αμερικανικά;
ΚΟΣΜΟΣ
02/09/2026 - 06:31
Πέντε συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε κοντά στις εστίες της κουζίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/09/2026 - 06:31
Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:51
Στη Θεσσαλονίκη το 10ο Southeast Europe Energy Forum με θεσμικές συμμετοχές από Ελλάδα - ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 15:12
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:55
Στ. Καλαφάτης: Θέλουμε η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ν’ αποτελέσουν καταλύτες περιφερειακής ανάπτυξης και προόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 14:28
ΕΥΑΘ: Με υδατική νοημοσύνη στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/09/2026 - 13:57
Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/09/2026 - 13:18
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών για την Κυκλική Οικονομία από το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/09/2026 - 12:46
HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/09/2026 - 11:54
ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:36
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 11:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Μείωση τιμής στο σταθερό τιμολόγιο, απορρόφηση αυξήσεων στο πράσινο

ΔΕΗ: Μείωση τιμής στο σταθερό τιμολόγιο, απορρόφηση αυξήσεων στο πράσινο
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 08:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική μείωση στο μπλε (σταθερό) τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο η ΔΕΗ.

Σε μια περίοδο που η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο η ΔΕΗ μειώνει την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,115 ευρώ/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσει μια ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος. Η νέα, μειωμένη τιμή διατίθεται σε μια περίοδο που η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο. Με αυτό τον τρόπο, σημειώνεται, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών».

Όπως επισημαίνει η επιχείρηση:

«Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 0,14913 ευρώ/kWh, έναντι 0,1384 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, μια αύξηση μόλις 7,7% παρά την αύξηση κατά περίπου 21% στη χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον προηγούμενο μήνα, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Νέα χαμηλότερη τιμή του ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ διατηρεί τις τιμές των υπόλοιπων σταθερών μπλε προϊόντων της αμετάβλητες στα επίπεδα του Αυγούστου, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης και χρονικούς ορίζοντες.
  • Το ΔΕΗ myHome Enter προσφέρεται με σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ/kWh.
  • Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει χρέωση 0,141 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 ευρώ/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.
  • Το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHome EnterTwo προσφέρει σταθερή χρέωση0,145 ευρώ/kWh και 0,105 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.
  • Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμισμένες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Στο φοιτητικό ξεκίνημα, το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 ευρώ/kWh για τις πρώτες 150 kWh (καλύπτοντας τη βασική μηνιαία κατανάλωση), μαζί με μια σειρά επιπλέον προνομίων που κάνουν τη στη φοιτητική καθημερινότητα: μηδενικό πάγιο για τους 3 καλοκαιρινούς μήνες, 50 ευρώ δώρο για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου» μέσω efood, 50 ευρώ κουπόνι Κωτσόβολος, καθημερινό δωρεάν καφέ για έναν χρόνο και μίλια Miles+Bonus της AEGEAN.

Τα προϊόντα τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και δυναμικές επιχειρήσεις με έξυπνη μετρητή για να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγξουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση, καταλήγει η επιχείρηση».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων
Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων 02 Σεπτεμβρίου 2026
ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students 02 Σεπτεμβρίου 2026
ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students

Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Πάνω από το 50% ξανά η ΔΕΗ στη συνολική αγορά- Τα μερίδια των παρόχων

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δ. Μακεδονία, εστιάζοντας σε ένα διαφοροποιημένο και καθαρό μείγμα παραγωγής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στη Δ. Μακεδονία, εστιάζοντας σε ένα διαφοροποιημένο και καθαρό μείγμα παραγωγής ενέργειας

Νέα Αριστερά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι η ΔΕΗ πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, αφού πρώτα την παρέδωσε στους ιδιώτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι η ΔΕΗ πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, αφού πρώτα την παρέδωσε στους ιδιώτες

Στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Πρωθυπουργός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Πρωθυπουργός

ΔΕΗ: Με περισσότερα από 100 καταστήματα νέας γενιάς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Με περισσότερα από 100 καταστήματα νέας γενιάς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης