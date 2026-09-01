Μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ

«Σημαντικότατο ενδιαφέρον» προσελκύει ήδη ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, ένα πρότζεκτ προϋπολογισμού 204,6 εκατ. ευρώ, που εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης, με την κατασκευή να προγραμματιστεί ν' αρχίσει το 2027 και να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2030.

Τα παραπάνω επισήμαναν σήμερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της 90ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, υπενθυμίζοντας ότι η καταληκτική αίτηση για την υποβολή προσφορών για το έργο είναι η 21η Σεπτεμβρίου και επιβεβαιώνεται ότι ο ανάδοχος δεν έχει επιλεγεί έως το τέλος του 2026.

«Η 90ή ΔΕΘ δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα. Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Θεσσαλονίκης και του εκθεσιακού φορέα (...) Ανεβάζουμε τον εκθεσιακό και συνεδριακό φορέα και την ίδια στιγμή ανοίγουμε τη ΔΕΘ στην πόλη (...) Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης στη Θεσσαλονίκη» σημείωσε ο κ. Τσεντεμεΐδης και συμπλήρωσε ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση των εκθεσιακών και συνεδριακών υποδομών, αλλά περιλαμβάνει παρεμβάσεις που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, με στόχο ο χώρος του εκθεσιακού κέντρου να σφύζει από ζωή 365 ημέρες τον χρόνο.

«Project management πολύ υψηλό επίπεδο»

Αφού υπενθύμισε ότι το έργο αυτό συζητείται επί 17 ολόκληρα χρόνια, πρόσθεσε -απαντώντας σε σχετικό ερώτημα- ότι έχει επιτέλους γίνει ένα τεράστιο άλμα μπροστά και συμπλήρωσε πως η διοίκηση της εταιρείας έχει εργαστεί νυχθημερόν, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι απόψεις. τουλάχιστον 10 φορέων (και να υπάρξει συναίνεση για το έργο).

Κατά τον κ. Τσεντεμεΐδη, το υψηλότερο επίπεδο διαχείρισης έργου του έργου διασφαλίζει τη σωστή υλοποίησή του, καθώς όλη η διαδικασία της κατασκευής χρειάζεται να προχωρήσει, για να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Όπως είπε, το έργο «δεν μπορεί να περιμένει άλλο» και χρειάζεται να είναι έτοιμο το 2030, γιατί ο ανταγωνισμός δεν περιμένει και πολλές πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα ήθελαν να πάρουν τη θέση της Θεσσαλονίκης στο εκθεσιακό γίγνεσθαι.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της ανάπλασης θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις, με τρόπο ώστε οι εκθεσιακές δραστηριότητες να συνεχίζονται ταυτόχρονα. Η ανάπλαση συνδυάζει την αναβάθμιση των εκθεσιακών και συνεδριακών υποδομών με την απόδοση πολύτιμου δημόσιου χώρου στους πολίτες. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει: την κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τ.μ., την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», τη δημιουργία περίπου 1.000 υπογείων θέσεων στάθμευσης και τη διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ελεύθερων χωρών και κοινόχρηστων υποδομών με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου.