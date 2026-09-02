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90ή ΔΕΘ: Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα Ιαπωνία, Έκθεση-αφιέρωμα «ΔΕΘ 100 χρόνια Μέλλον», 11 θεματικές ενότητες
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Τετάρτη, 02/09/2026 - 11:31
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Ο κλάδος της «Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας» έχει φέτος αξιοσημείωτη εκπροσώπηση με λύσεις θέρμανσης, ψύξης και πράσινων υποδομών.

Το Περίπτερο 17 θα αποτελέσει έναν ενιαίο κόμβο Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας,

Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση-αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επετειακή 90ή ΔΕΘ, που θα δώσει τον παλμό της για εννέα ημέρες στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση έχει για πρώτη φορά ως Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία. Το ελληνικό και διεθνές κοινό θα εξερευνήσει το ιαπωνικό «σύμπαν» στο Περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τ.μ., με 25 εταιρείες και φορείς, μέσα από τη φιλοσοφία του TAKUMI, δηλαδή του τεχνίτη. Η φιλοσοφία αυτή αντιπροσωπεύει τη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης και βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Στο περίπτερο της Ιαπωνίας θα παρουσιαστούν δράσεις που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβάνοντας την αυτοκίνηση, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την υγεία, τις ενεργειακές και κλιματικές λύσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία, την παραγωγή, τις ασφαλίσεις, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών που θα απαρτίζουν την ιαπωνική συμμετοχή είναι οι Astellas, Daiichi Sankyo, Daikin, Fujifilm, H.I.S. Dream Travel, Interwater (αντιπρόσωπος της Toray), JTI Hellas, Efthymiadis Agrotechnologies, Konica Minolta, Mitsubishi Electric,

Moro Technology Corporation, Nic. J. Theocarakis (αντιπρόσωπος των Nissan και Suzuki Marine), Petros Petropoulos Group (αντιπρόσωπος της Isuzu), Saracakis Group (αντιπρόσωπος της Honda Mortors), Syngelidis Group (αντιπρόσωπος της Mazda), Takeda, Toyota Hellas and Weathernews, καθώς και ο Japan National Tourism Organization, η Japan-Greece Society και το Επίτιμο Προξενείο της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη.

Για την καλύτερη ανάδειξη της ιαπωνικής κουλτούρας, ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξης, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 40 εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, παραστάσεις ιαπωνικών τυμπάνων Taiko, συναυλίες σαμισέν, επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χορών, καθώς και αφιερώματα στα anime, τα manga και το cosplay. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει εστιατόριο με ασιατικές γεύσεις υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival, προσφέροντας τέσσερα διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού. Μάλιστα, προς τιμήν της συμμετοχής της Ιαπωνίας, αλλά και της ανάδειξης της 90ής ΔΕΘ, η Θεσσαλονίκη στολίστηκε με ελληνοϊαπωνικά σύμβολα.

Στο επίκεντρο του εορτασμού για την επέτειο των 100 χρόνων από την 1η διοργάνωση της ΔΕΘ, βρίσκεται η ειδικά σχεδιασμένη έκθεση με τίτλο «ΔΕΘ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΛΟΝ». Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MOMus, η οποία στεγάζεται στους χώρους του εντός της ΔΕΘ με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες. Μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, σπάνιες φωτογραφίες και σύγχρονες οπτικοακουστικές προβολές, η μουσειολογική αυτή έκθεση αναδεικνύει τις πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία του θεσμού και τη διαχρονική του σχέση με την τεχνολογική πρόοδο. Την επέτειο των 100 ετών τιμούν και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, που προχωρούν στην έκδοση σχετικού αναμνηστικού γραμματοσήμου, το οποίο θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

Η 90ή ΔΕΘ αναπτύσσεται σε 11 διακριτές θεματικές ενότητες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύγχρονης παραγωγής και υπηρεσιών. Στην ενότητα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα» φιλοξενούνται 41 Επιμελητήρια και 320 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης ΕπιμελητηρίωνΕλλάδος. Στις «Γεύσεις από Ελλάδα» παρουσιάζονται προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και τοπικοί συνεταιρισμοί, ενώ η ενότητα «Γαστρονομία και Διατροφή» εστιάζει στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, τα τρόφιμα και τα ποτά. Ο κλάδος της «Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας» έχει φέτος αξιοσημείωτη εκπροσώπηση με λύσεις θέρμανσης, ψύξης και πράσινων υποδομών. Η ενότητα «Έπιπλα και Οικιακός Εξοπλισμός» προβάλλει τις νέες τάσεις στο design και τη διακόσμηση. Μια ξεχωριστή προσθήκη της φετινής διοργάνωσης είναι η νέα θεματική ενότητα της «Οικονομίας» στο Περίπτερο 13, η οποία στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια. Στις ενότητες της 90ής ΔΕΘ εντάσσονται και οι «Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί», το αφιέρωμα «Cosmos και Διεθνείς Συμμετοχές», η «Akademia» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο τομέας «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα και τις έξυπνες εφαρμογές, και τέλος οι «Λιανικές Πωλήσεις» καταναλωτικών προϊόντων και ειδών δώρου.

Το Περίπτερο 17 θα αποτελέσει έναν ενιαίο κόμβο Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας, όπου σημαντική θέση έχουν και οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ στην 90ή ΔΕΘ συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις καινοτομίες της 90ής ΔΕΘ συγκαταλέγεται η Wellness & Fitness Arena στο Περίπτερο 16, ένας βιωματικός χώρος εστιασμένος στην υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό, με συνεχή δραστηριότητα και τις εννέα ημέρες της διοργάνωσης.

Η επιχειρηματική διάσταση της ΔΕΘ ενισχύεται μέσω του προγράμματος προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων που η ΔΕΘ-HELEXPO συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το δίκτυο Enterprise Europe Network, εστιάζοντας σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία και ο τουρισμός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το πρόγραμμα επιχειρηματικών επαφών με τις συμμετέχουσες ιαπωνικές εταιρείες.

Οι οικογένειες θα βρουν έναν φιλόξενο χώρο στο διαδραστικό πάρκο JuniorLand, απολαμβάνοντας θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και παιχνίδια, ενώ ξεχωριστές δράσεις φιλοξενούνται από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με εργαστήρια εμπνευσμένα από την Ιαπωνία. Την εορταστική ατμόσφαιρα στους υπαίθριους χώρους της έκθεσης θα εμπλουτίζουν καθημερινά Δημοτικές Φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα μέσα από τον «Μουσικό Περίπατο», ενώ τα βράδια της 90ής ΔΕΘ θα γεμίζουν μουσική στα Music Events Live κάτω από το εμβληματικό Τόξο της Έκθεσης, με τις συναυλίες να ξεκινούν καθημερινά στις 21:30.

Για τις ανάγκες της 90ής ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

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