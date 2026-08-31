Στις ακριβότερες χώρες του κόσμου η Ελλάδα σε βενζίνη και ντίζελ – Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως.

Στις ακριβότερες αγορές καυσίμων παγκοσμίως παραμένει η Ελλάδα, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί ξανά ανοδικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices της 24ης Αυγούστου 2026.

Ακόμη υψηλότερα βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,040 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται έτσι στις ακριβότερες αγορές καυσίμων διεθνώς και βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ.