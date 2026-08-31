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Πόσο καλά φορτίζουν οι πολυφορτιστές; Τι πρέπει να ελέγχετε

Πόσο καλά φορτίζουν οι πολυφορτιστές; Τι πρέπει να ελέγχετε
Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 07:06
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Στην εποχή της ψηφιακής «τρέλας», όπου ο μέσος χρήστης θέλει να φορτίσει ταυτόχρονα smartphone, laptop, smartwatch και power bank, οι πολυφορτιστές φαντάζουν ως η απόλυτη λύση.

Η ανάγκη για ενέργεια είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. Παράλληλα όμως αυξάνεται και η ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι ο φορτιστής μας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συσκευών μας.

Όταν αναζητάτε έναν νέο φορτιστή, δεν πρέπει να ελέγχετε μόνο τη συνολική ισχύ (watt) που διαφημίζεται. Ένας φορτιστής 200W με πολλές θύρες σπάνια διοχετεύει τη μέγιστη ισχύ σε όλες τις θύρες ταυτόχρονα.

Παρ' όλα αυτά, η ταυτόχρονη σύνδεση συσκευών δεν σημαίνει απαραίτητα δραματική πτώση στην ταχύτητα, αρκεί να γνωρίζετε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Πώς θα πετύχετε αποτελεσματική φόρτιση

Για να επιτύχετε τις μέγιστες ταχύτητες, είναι απαραίτητο να αντιστοιχίσετε τις θύρες με τις ανάγκες των συσκευών σας.

Ελέγξτε τις ενδείξεις εισόδου (Input) στις συσκευές και εξόδου (Output) στον φορτιστή (τάση σε Volt και ένταση σε Ampere). Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB Power Delivery (USB PD 3.0 ή νεότερο).

Θεωρητικά, το USB PD επιτρέπει ασφαλή φόρτιση έως και 240W. Ωστόσο, ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ή συσκευές με προτύπα γρήγορης φόρτισης (όπως της Samsung ή της OnePlus) ενδέχεται να περιορίζουν την ισχύ μέσω USB PD στα 100W ή σε χαμηλότερα επίπεδα.

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο πολυφορτιστή

Η σωστή επιλογή απαιτεί μελέτη των επιμέρους αποδόσεων. Οι κατασκευαστές αναγράφουν τη μέγιστη ισχύ ανά θύρα, αλλά και τη διανομή της όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες έξοδοι.

Για παράδειγμα, ένας φορτιστής 500W με 6 θύρες της Ugreen μπορεί να προσφέρει 240W στην κεντρική θύρα USB-C, ενώ οι υπόλοιπες μοιράζονται από 60W έως 100W ανάλογα με τη χρήση. Αντίστοιχα, φορητά power banks της Anker διατηρούν σταθερή απόδοση 65W στις θύρες USB-C, ανεξάρτητα από το αν φορτίζουν μία ή δύο συσκευές παράλληλα.

Υπολογίζοντας τις συνολικές ενεργειακές σας ανάγκες και επιλέγοντας την κατάλληλη συσκευή, η φόρτιση μέσω πολυφορτιστή δεν θα είναι αισθητά πιο αργή από τη χρήση μεμονωμένων φορτιστών.

Πηγή: BGR

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 07:06
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