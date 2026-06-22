Ανελκυστήρες: Αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή- Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους μείνουν εκτός μητρώου

Μέχρι τις 19 Ιουνίου είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, έναντι 263.087 στις 30 Νοεμβρίου 2025, αριθμός που δείχνει ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο. Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του εκτιμώμενου συνόλου.

Η προθεσμία, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, λήγει οριστικά και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έδινε τη δυνατότητα παράτασης μόνο μία φορά, δυνατότητα που έχει ήδη εξαντληθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν λίγες ημέρες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς δηλώσεις, ώστε οι ανελκυστήρες να μη μείνουν εκτός μητρώου.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση. Περιλαμβάνει ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και μικτές εγκαταστάσεις, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή είχαν καταχωριστεί στο παρελθόν σε άλλο μητρώο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, είναι δωρεάν και πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Όπου υπάρχουν δυσκολίες, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές καλούνται να απευθυνθούν στους συντηρητές ή στους εγκαταστάτες τους.

Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, σε 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και σε 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Πέρα από τα πρόστιμα, όμως, κρίσιμη είναι και η σύνδεση της απογραφής με τη νόμιμη συντήρηση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα. Οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό αυτό στα παραστατικά συντήρησης. Πρακτικά, ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ η συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν επιτρέπεται.

Η πορεία της απογραφής συζητήθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Διοίκησης της Αρχής και των προεδρείων της ΠΕΤΑΚ, της ΠΟΒΕΣΑ και της ΠΟΜΙΔΑ. Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, ιδίως στους ανελκυστήρες που συντηρούνται συστηματικά, ενώ ζητήθηκε ένα τελευταίο «σπριντ» ενημέρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, η Πολιτεία θα διαθέτει ακριβέστερα στοιχεία για την εποπτεία, τους ελέγχους και την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.