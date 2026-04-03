Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
Newsroom
Παρασκευή, 03/04/2026 - 14:52

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών ζητά με επιστολή της προς την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Δέσποινα Παληαρούτα την ακύρωσή των προστίμων που επιβλήθηκαν σε παραγωγούς φωτοβολταϊκών από τον ΔΑΠΕΕΠ, για τη μη συμμόρφωση με την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλε-εποπτείας, τονίζοντας ότι μπορεί να προκύψουν αστικές και ποινικές ευθύνες για τον ΔΑΠΕΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σε συνέχεια του ζητήματος που δημιουργήθηκε με τα ενημερωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ, τα σχετικά χρεωστικά τιμολόγια για την πληρωμή «εκπρόθεσμης» υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση PLC στα φωτοβολταϊκά πάρκα τους, καθώς επίσης και των σχετικών εξωδίκων που έχουν αποστείλει παραγωγοί, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Το άρθρο 9 Α παρ. 5 και παρ 6 του Νόμου 4951/2022, που προστέθηκαν με το άρθρο 35 Ν. 5188/2025, ΦΕΚ Α` 49/28.03.2025», αναφέρει:

«5. Στους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW) και μικρότερη ή ίση του ενός μεγαβάτ (1 MW) και αυτοπαραγωγούς με ισχύ μεγαλύτερη των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW), οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία συμμόρφωσης της παρ. 4, επιβάλλεται μηνιαίως χρέωση ανά παραχθείσα μεγαβατώρα ενέργειας για περίοδο που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης της παρ. 4.

Η χρέωση υπολογίζεται ως η συνολική εγχεόμενη παραγωγή (σε MWh) επί μια μοναδιαία χρέωση (σε €/MWh), ως εξής:

α) για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εν ισχύ σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή με σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, ως μοναδιαία χρέωση εφαρμόζεται ένα ποσοστό της Τιμής Αναφοράς της Σύμβασης που έχει συναφθεί με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.),

Η χρέωση υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός ποσοστού (π) της Τιμής Αναφοράς ή Ε.Τ.Α. και της παραχθείσας ενέργειας για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο: Χρέωση = π x Τιμή Αναφοράς (ή Ε.Τ.Α.) x παραχθείσα ενέργεια.

6. Το ποσοστό (π) της Τιμής Αναφοράς και της Ε.Τ.Α. της παρ. 5 προσαυξάνεται ανά μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης με την προθεσμία της παρ. 4, με βάση την κατηγορία του σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ως εξής:

α) πέντε τοις εκατό (5%) για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ, από εξακόσια κιλοβάτ (600 kW) έως και ένα μεγαβάτ (1 ΜW), των οποίων η σύνδεση ενεργοποιήθηκε μετά από την 4η.7.2019,

β) τρία τοις εκατό (3%) για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ, από τετρακόσια κιλοβάτ (400 kW) έως και εξακόσια κιλοβάτ (600 kW), των οποίων η σύνδεση ενεργοποιήθηκε μετά από την 4η.7.2019,

γ) δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (2,5%) για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ, από τετρακόσια κιλοβάτ (400 kW) έως και ένα μεγαβάτ (1 MW), των οποίων η σύνδεση ενεργοποιήθηκε πριν από την 4η.7.2019.

Το ποσοστό δεν δύναται σε καμία εκ των περ. α), β) και γ), να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ανεξαρτήτως των μηνών καθυστέρησης συμμόρφωσης με την προθεσμία της παρ. 4.».

Συνεπώς, με βάση την παραπάνω διάταξη του άρθρου 9 Α παρ. 5 ρητά ορίζεται ότι η μηνιαία χρέωση ανά παραχθείσα Mwh ενέργειας για περίοδο που αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου και έως την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης της παρ. 4.

Η δημοσίευση του Νόμου 5188/2025 έλαβε χώρα στις 28.03.2025 , άρα η μηνιαία χρέωση του μηνός Φεβρουαρίου 2025 και Μαρτίου 2025 είναι παράνομη και θα πρέπει να ακυρωθεί.

Επιπλέον, το αρχικό νούμερο Π δεν καθορίζεται πουθενά στον Νόμο. Το μόνο που καθορίζεται είναι η προσαύξηση ανά μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης. Με τον όρο προσαύξηση εννοείται η εκάστοτε αύξηση της αρχικής τιμής Π και όχι ο ορισμός του ποσού όπως κατά την άποψη μας παράνομα καθορίζεται από τον ΔΑΠΕΕΠ.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Νόμος δεν αναφέρει πουθενά ότι το ποσοστό Π διαμορφώνεται ή ορίζεται ή αυξάνεται στο 5 % (ή στο 3% ανά περίπτωση) ανά μήνα καθυστέρησης. Αντιθέτως, ο Νόμος ρητά αναφέρει ότι το ποσοστό Π της παρ. 5 ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ανά μήνα καθυστέρησης.

Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε:

1) Να παρέμβετε προκειμένου να ακυρωθούν όλα τα χρεωστικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ καθώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά κενά στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου και μπορεί να προκύψουν αστικές και ποινικές ευθύνες για τον ΔΑΠΕΕΠ.

2) Δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι Φ/Β παραγωγοί έχουν συμμορφωθεί πλέον με την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων τηλεποπτείας, σας καλούμε να επανεξετάσετε τη λογική της επιβολής του προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαιρετικά δυσμενή χρονική συγκυρία για τους παραγωγούς, που λόγω μηδενικών και αρνητικών τιμών βιώνουν μία τρομακτική μείωση εσόδων».

ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026 03 Απριλίου 2026

Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα

«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ

Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα