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Κίνα: Στόχος η αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από μη ορυκτές πηγές στο 50% μέχρι το 2030

Κίνα: Στόχος η αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από μη ορυκτές πηγές στο 50% μέχρι το 2030
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 09:08
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Το Πεκίνο στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μη ορυκτές ενεργειακές πηγές στο 50% μέχρι το 2030, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε ένα νέο εθνικό σχέδιο, που περιγράφει την ανάπτυξη του κινεζικού ενεργειακού τομέα για την περίοδο 2026-2030.

Το πενταετές σχέδιο, που καταρτίστηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) και την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ), προδιαγράφει τον συνολικό οδικό χάρτη για τον τομέα της ενέργειας την περίοδο 2026-2030 στοχεύοντας την αρχική οργάνωση ενός νέου συστήματος ενέργειας μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, η Κίνα στοχεύει στην ποιοτική ενσωμάτωση περισσότερων από 2,8 δισεκατομμυρίων κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο διανομής της, αλλά και στην κατασκευή ενός δικτύου ηλεκτρικής φόρτισης, ικανού να υποστηρίξει περισσότερα από 110 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2030.

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