Wi-Fi vs Ethernet: Τι συμφέρει για τη Smart TV σας

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Η επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης για τη Smart TV επηρεάζει άμεσα την ποιότητα θέασης.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να διακόπτεται η αγαπημένη σας σειρά επειδή… χάθηκε το σήμα. Παρότι υπάρχουν τρόποι βελτίωσης του ασύρματου δικτύου, το πρόβλημα συχνά οφείλεται στην απουσία ενσύρματης σύνδεσης.

Για μια σταθερή εμπειρία θέασης, οι ειδικοί προτείνουν Ethernet. Όπως εξηγούν, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή.

Ο κύριος λόγος που υπερέχει η ενσύρματη σύνδεση είναι η προστασία από εξωτερικούς παράγοντες: Η ισχύς του σήματος Wi-Fi επηρεάζεται συχνά από τοίχους, δομικά υλικά ή άλλες συσκευές. Παρόλο που το 4K streaming δεν απαιτεί πάντα ακραία υψηλές ταχύτητες, ένα ασταθές ασύρματο δίκτυο αρκεί για να προκαλέσει ανεπιθύμητες διακοπές.

Από την άλλη πλευρά, το Wi-Fi προσφέρει αναμφισβήτητη ευκολία. Αποτελεί τη δημοφιλέστερη λύση όταν το router βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση ή όταν η καλωδίωση είναι αισθητικά ή τεχνικά αδύνατη.

Αν η χρήση περιορίζεται σε περιστασιακό streaming, το ασύρματο δίκτυο συνήθως υπερκαλύπτει τις ανάγκες.

Εναλλακτικές λύσεις συνδεσιμότητας

Αν η απευθείας σύνδεση με καλώδιο Ethernet δεν είναι εφικτή, υπάρχουν και άλλες επιλογές:

MoCA Adapters: Χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα καλώδια της τηλεόρασης για τη μεταφορά σήματος internet μεταξύ δωματίων, προσφέροντας ενσύρματη σταθερότητα χωρίς μερεμέτια.

Powerline Adapters: Συνδέονται στις πρίζες και αξιοποιούν την υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού για τη μεταφορά του δικτύου. Είναι ευάλωτα, ωστόσο, σε ηλεκτρικές παρεμβολές.

Mesh Wi-Fi: Σύστημα πολλαπλών συσκευών που συνεργάζονται για την πλήρη κάλυψη του χώρου, εξαλείφοντας τις «νεκρές ζώνες». Αποτελεί την καλύτερη ασύρματη επιλογή για μεγάλα σπίτια και απαιτητικό 4K streaming.

Wi-Fi Extenders: Ενισχυτές σήματος πρίζας. Καλύπτουν τα «τυφλά» σημεία, αλλά ενδέχεται να μειώσουν τη συνολική ταχύτητα, καθώς το σήμα διέρχεται από μια επιπλέον συσκευή.

Συμπερασματικά, η τελική επιλογή εξαρτάται από τη διαρρύθμιση του χώρου και τις απαιτήσεις σας, με το Ethernet να διατηρεί τα πρωτεία στην απόλυτη αξιοπιστία.

Πηγή: slashgear.com