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Το πρόγραμμα CAFF Work powered by Viohalco ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους

Το πρόγραμμα CAFF Work powered by Viohalco ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 09:20
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Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «CAFF Work powered by Viohalco», μιας κοινής πρωτοβουλίας των εταιρειών της Βιοχάλκο και του Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF).

Οι εταιρείες της Viohalco σε συνεργασία με το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον δεύτερο κύκλο του CAFF Work powered by Viohalco, ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει νέους και νέες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για επαγγελματική σταδιοδρομία στον βιομηχανικό τομέα της Ελλάδας.

Στον φετινό κύκλο συμμετείχαν νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τεχνική εκπαίδευση, πρακτικά εργαστήρια και προετοιμασία για την αγορά εργασίας, με βάση τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες απασχόλησης.

Τι είναι το CAFF Work

Το CAFF Work powered by Viohalco, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαίδευση σε βιομηχανικές δεξιότητες, επαγγελματικά δίκτυα και σαφείς διαδρομές προς την απασχόληση. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Σε απάντηση αυτής της ανάγκης, οι εταιρείες της Viohalco συνεργάζονται με το CAFF και την Τεχνική Ακαδημία ΣΕΒ για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που οδηγεί άμεσα στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση στην απασχόληση, όπου οι εργοδότες συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται, δημιουργώντας παράλληλα ουσιαστικές ευκαιρίες για ανθρώπους που παραδοσιακά είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε σταθερή εργασία.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν στοχευμένη τεχνική εκπαίδευση από την ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία και προετοιμάζονται για επαγγελματικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται σε υπαρκτές, ανοιχτές θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος μιλούν από μόνα τους: πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελετή αποφοίτησης, δύο συμμετέχοντες του τρέχοντος κύκλου είχαν ήδη εξασφαλίσει θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι εταιρίες της Viohalco, ως βασικοί υποστηρικτές του προγράμματος, δεν προσφέρουν απλώς θέσεις εργασίας, αλλά πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης. Μέσα από ένα περιβάλλον εργασίας που επενδύει στους ανθρώπους του, οι συμμετέχοντες μπορούν να χτίσουν μια σταθερή επαγγελματική πορεία με προοπτικές ανάπτυξης και εργασιακή ασφάλεια.

Ένα όραμα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Το CAFF Work αποτελεί ένα από τα εμβληματικά προγράμματα του Charles Antetokounmpo Family Foundation. Στόχος του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών σε διαφορετικούς κλάδους, όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές, η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και ο αθλητισμός, ώστε να δημιουργηθούν διαδρομές απασχόλησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

«Μεγαλώνοντας, βιώσαμε από κοντά πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιον να θέλει να εργαστεί αλλά να μην έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες. Το CAFF Work στοχεύει στη μείωση αυτών των εμποδίων. Ευχαριστούμε την ομάδα της Viohalco που μοιράζεται το ίδιο όραμα και στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Ελπίζουμε να δούμε το πρόγραμμα να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο, με περισσότερους συνεργάτες, περισσότερους κλάδους και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους να χτίσουν μακροπρόθεσμες επαγγελματικές σταδιοδρομίες.» Η οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Την ίδια φιλοσοφία έχουν και οι εταιρείες της Viohalco, οι οποίες στήριξαν το πρόγραμμα συμβάλλοντας έμπρακτα στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης και στη μετατροπή της ελπίδας σε ένα βιώσιμο επαγγελματικό μέλλον. Μέσα από τη στήριξή τους απέδειξαν έμπρακτα ότι η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον για τη νέα γενιά.

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