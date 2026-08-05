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Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026

Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 11:56
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Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, διακρίθηκε στα Cloud Computing Awards 2026, αποσπώντας δύο σημαντικά βραβεία για το Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center, μία ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων cloud και AI υποδομών.

Συγκεκριμένα, η Schneider Electric κατέκτησε το Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Data Center for the Cloud», καθώς και το Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Cloud Infrastructure», επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και την καινοτομία των λύσεών της στον κρίσιμο τομέα των data centers.

Το Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center αποτελεί μια προκατασκευασμένη, modular λύση υποδομής που επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύσσουν γρήγορα, με ασφάλεια και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα σύγχρονες εγκαταστάσεις data center. Η λύση ενσωματώνει κρίσιμα συστήματα ισχύος, ψύξης, διαχείρισης και παρακολούθησης σε ένα προκατασκευασμένο περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης και την πολυπλοκότητα των έργων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη του cloud computing, των AI εφαρμογών και των data-intensive workloads δημιουργεί νέες απαιτήσεις για ευέλικτες και κλιμακούμενες υποδομές, το Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center προσφέρει μια λύση σχεδιασμένη για ταχύτητα ανάπτυξης, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Τα βραβεία παρέλαβε εκ μέρους της Schneider Electric ο Νίκος Ζήσιμος, Secure Power Sales Director, Southern Balkans, ο οποίος δήλωσε: « Η διάκριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Schneider Electric και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να οδηγούμε τις εξελίξεις στην ψηφιακή μετάβαση. Το Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center σχεδιάστηκε για να απαντήσει στις πιο πιεστικές ανάγκες της αγοράς του Cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης: την ταχύτητα υλοποίησης, την ευελιξία και, πάνω από όλα, τη βιωσιμότητα. Καταφέρνουμε να μειώσουμε τον χρόνο κατασκευής έως και 50%, εξασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κριτική επιτροπή, στους συνεργάτες μας και φυσικά στην ομάδα μας που κάνει το όραμα για πράσινα και έτοιμα για το μέλλον data centers πραγματικότητα».

Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν τη συμβολή της Schneider Electric στη δημιουργία της επόμενης γενιάς ψηφιακών υποδομών, οι οποίες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, παρόχους cloud υπηρεσιών και οργανισμούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας.

Η διπλή βράβευση στα Cloud Computing Awards 2026 έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναγνωρίσεων για τη Schneider Electric, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο.

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