2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40

Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια

Άννα Διανά
Τετάρτη, 06/05/2026 - 08:08

Από την 1η Απριλίου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι νέες, αυξημένες χρεώσεις για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με το κόστος για τους παραβάτες να ανεβαίνει αισθητά

Με βάση τη σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ γα την επικαιροποίηση του πλαισίου υπολογισμού των χρεώσεων για ρευματοκλοπές, η αξία της «κλεμμένης» ενέργειας επιβαρύνεται με υψηλές προσαυξήσεις και επιπλέον τέλη. Στόχος είναι με τις νέες χρεώσεις που καλείται να επιβάλλει ο ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση ρευματοκλοπής να περιοριστεί ένα φαινόμενο που τελικά πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών τους. Ενώ στην κατεύθυνση αυτή έχουν ενταθεί και οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ διπλασιάστηκαν από 20.000 πριν 2-3 χρόνια σε 54.000 πέρυσι. Παράλληλα, οι βεβαιωμένες ρευματοκλοπές ανήλθαν σε 9.000. Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει στοχευμένους ελέγχους σε περιπτώσεις που υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ το τελικό κόστος ρευματοκλοπής μαζί με τις προσαυξήσεις, οι οποίες φθάνουν το 100% για τους περισσότερους καταναλωτές και ανέρχονται σε 50% για τους καταναλωτές που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, διαμορφώνεται σε 566,05 ευρώ/MWh για οικιακούς, σε 598,45 ευρώ/MWh, σε 258,04 ευρώ/MWh για ΚΟΤ Α΄, 357,04 ευρώ/MWh για ΚΟΤ Β΄ και 220,54 ευρώ/MWh για ΚΟΤ Γ΄

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον επιβάρυνση για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που υφίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τον εντοπισμό και τη διαχείριση των υποθέσεων. Το κόστος αυτό ορίζεται για μονοφασική παροχή στη Χαμηλή Τάση χωρίς αντικατάσταση μετρητή σε 294,54 ευρώ και με αντικατάσταση μετρητή σε 407,07 ευρώ. Για τριφασική παροχή το κόστος είναι 330,11 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και 461,65 ευρώ με αντικατάσταση μετρητή. Για τις παροχές Μέσης Τάσης χωρίς αντικατάσταση μετρητή το κόστος είναι 365,68 ευρώ και με αντικατάσταση μετρητή 662,21 ευρώ

Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί ο καθορισμός της «Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής» (ΔΟΤ), η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας της μη καταγεγραμμένης ενέργειας σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής. Η τιμή αυτή προκύπτει από το συνολικό μέσο κόστος ενέργειας στην αγορά, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις ανταγωνιστικές χρεώσεις (τιμολόγια προμηθευτών) όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρήση συστήματος και δικτύου, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ).

Η ΡΑΑΕΥ διατηρεί τις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών (Ομάδες Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής) όπως είχαν οριστεί το 2025 και συγκεκριμένα: οικιακοί καταναλωτές, δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στις κατηγορίες Α, Β και Γ, καθώς και λοιποί – μη οικιακοί καταναλωτές. Για κάθε κατηγορία έχουν ληφθεί υπόψη τυπικά χαρακτηριστικά, όπως η μέση κατανάλωση (180 kWh/μήνα για οικιακούς και 480 kWh/μήνα για επαγγελματίες) και η συμφωνημένη ισχύς παροχής.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της αγοράς που χρησιμοποίησε η ΡΑΑΕΥ, για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η διοικητικά οριζόμενη τιμή καθορίστηκε στα 283,03 ευρώ/MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και στα 299,23 ευρώ/MWh για τους μη οικιακούς. Για τις ευάλωτες ομάδες (ΚΟΤ Α, Β και Γ) οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες, αντανακλώντας κοινωνικά κριτήρια.

Ωστόσο στην απόφαση προβλέπεται όπως προαναφέρθηκε ποσοστό προσαύξησης που εφαρμόζεται στη Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή για τον υπολογισμό της τελικής επιβάρυνσης. Το ποσοστό αυτό παραμένει για τους περισσότερους καταναλωτές στο 100%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το κόστος της μη καταγεγραμμένης ενέργειας. Αντίθετα, για τους δικαιούχους Κοινωνικού τιμολογίου το ποσοστό περιορίζεται στο 50%.

Η απόφαση ρυθμίζει ακόμη τον τρόπο διάθεσης των εσόδων από ρευματοκλοπές. Τα ποσά, αφού αφαιρεθεί το διαχειριστικό κόστος, κατανέμονται σε ειδικούς λογαριασμούς του ενεργειακού συστήματος, με στόχο την αντιστάθμιση της ζημίας που προκαλείται στους καταναλωτές, αλλά και τη χρηματοδότηση δράσεων για την πρόληψη και τον εντοπισμό νέων περιστατικών.

Προβλέπεται τέλος ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για τη δραστηριότητά του στον εντοπισμό ρευματοκλοπών. Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην αυστηροποίηση των κυρώσεων και στη μείωση του φαινομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιη κατανομή του κόστους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
