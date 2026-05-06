Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια

Από την 1η Απριλίου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι νέες, αυξημένες χρεώσεις για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με το κόστος για τους παραβάτες να ανεβαίνει αισθητά

Με βάση τη σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ γα την επικαιροποίηση του πλαισίου υπολογισμού των χρεώσεων για ρευματοκλοπές, η αξία της «κλεμμένης» ενέργειας επιβαρύνεται με υψηλές προσαυξήσεις και επιπλέον τέλη. Στόχος είναι με τις νέες χρεώσεις που καλείται να επιβάλλει ο ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση ρευματοκλοπής να περιοριστεί ένα φαινόμενο που τελικά πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών τους. Ενώ στην κατεύθυνση αυτή έχουν ενταθεί και οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ διπλασιάστηκαν από 20.000 πριν 2-3 χρόνια σε 54.000 πέρυσι. Παράλληλα, οι βεβαιωμένες ρευματοκλοπές ανήλθαν σε 9.000. Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει στοχευμένους ελέγχους σε περιπτώσεις που υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ το τελικό κόστος ρευματοκλοπής μαζί με τις προσαυξήσεις, οι οποίες φθάνουν το 100% για τους περισσότερους καταναλωτές και ανέρχονται σε 50% για τους καταναλωτές που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, διαμορφώνεται σε 566,05 ευρώ/MWh για οικιακούς, σε 598,45 ευρώ/MWh, σε 258,04 ευρώ/MWh για ΚΟΤ Α΄, 357,04 ευρώ/MWh για ΚΟΤ Β΄ και 220,54 ευρώ/MWh για ΚΟΤ Γ΄

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον επιβάρυνση για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που υφίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τον εντοπισμό και τη διαχείριση των υποθέσεων. Το κόστος αυτό ορίζεται για μονοφασική παροχή στη Χαμηλή Τάση χωρίς αντικατάσταση μετρητή σε 294,54 ευρώ και με αντικατάσταση μετρητή σε 407,07 ευρώ. Για τριφασική παροχή το κόστος είναι 330,11 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και 461,65 ευρώ με αντικατάσταση μετρητή. Για τις παροχές Μέσης Τάσης χωρίς αντικατάσταση μετρητή το κόστος είναι 365,68 ευρώ και με αντικατάσταση μετρητή 662,21 ευρώ

Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί ο καθορισμός της «Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής» (ΔΟΤ), η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας της μη καταγεγραμμένης ενέργειας σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής. Η τιμή αυτή προκύπτει από το συνολικό μέσο κόστος ενέργειας στην αγορά, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις ανταγωνιστικές χρεώσεις (τιμολόγια προμηθευτών) όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρήση συστήματος και δικτύου, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ).

Η ΡΑΑΕΥ διατηρεί τις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών (Ομάδες Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής) όπως είχαν οριστεί το 2025 και συγκεκριμένα: οικιακοί καταναλωτές, δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στις κατηγορίες Α, Β και Γ, καθώς και λοιποί – μη οικιακοί καταναλωτές. Για κάθε κατηγορία έχουν ληφθεί υπόψη τυπικά χαρακτηριστικά, όπως η μέση κατανάλωση (180 kWh/μήνα για οικιακούς και 480 kWh/μήνα για επαγγελματίες) και η συμφωνημένη ισχύς παροχής.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της αγοράς που χρησιμοποίησε η ΡΑΑΕΥ, για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η διοικητικά οριζόμενη τιμή καθορίστηκε στα 283,03 ευρώ/MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και στα 299,23 ευρώ/MWh για τους μη οικιακούς. Για τις ευάλωτες ομάδες (ΚΟΤ Α, Β και Γ) οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες, αντανακλώντας κοινωνικά κριτήρια.

Ωστόσο στην απόφαση προβλέπεται όπως προαναφέρθηκε ποσοστό προσαύξησης που εφαρμόζεται στη Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή για τον υπολογισμό της τελικής επιβάρυνσης. Το ποσοστό αυτό παραμένει για τους περισσότερους καταναλωτές στο 100%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το κόστος της μη καταγεγραμμένης ενέργειας. Αντίθετα, για τους δικαιούχους Κοινωνικού τιμολογίου το ποσοστό περιορίζεται στο 50%.

Η απόφαση ρυθμίζει ακόμη τον τρόπο διάθεσης των εσόδων από ρευματοκλοπές. Τα ποσά, αφού αφαιρεθεί το διαχειριστικό κόστος, κατανέμονται σε ειδικούς λογαριασμούς του ενεργειακού συστήματος, με στόχο την αντιστάθμιση της ζημίας που προκαλείται στους καταναλωτές, αλλά και τη χρηματοδότηση δράσεων για την πρόληψη και τον εντοπισμό νέων περιστατικών.

Προβλέπεται τέλος ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για τη δραστηριότητά του στον εντοπισμό ρευματοκλοπών. Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην αυστηροποίηση των κυρώσεων και στη μείωση του φαινομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιη κατανομή του κόστους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.