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Διυπουργική σύσκεψη: Οι άμεσες ενέργειες για τη στήριξη των πληγέντων στις πυρόπληκες περιοχές της Δυτικής Αττικής
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 15:32
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Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της καείσας έκτασης συνολικού εμβαδού 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων αμιγώς δάσος αποτελούν περίπου 46.000 στρέμματα με σημαντικά τμήματα εντός τους που διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Παρουσιάστηκε από τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Βαγγέλη Γκουντούφα ο σχεδιασμός των άμεσων ενεργειών αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα αντιδιαβρωτικά έργα και στα πρώτα αντιπλημμυρικά για την προστασία των πληγεισών περιοχών που θα εκκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Στην σύσκεψη έγινε πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης Antinero ύψους 20 εκ ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή από το 2022 εως φέτος, τα οποία λειτούργησαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα κρατικής αρωγής με έμφαση στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας (534 ευρώ για 3 μήνες) για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες.

Μετά από τη συζήτηση που έγινε με τους Δημάρχους των πυρόπληκτων περιοχών, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη και τη συμπαράσταση του κεντρικού κράτους, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι.

Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν κατά λόγο αρμοδιότητας από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κλείνοντας τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και ειδικά τους δύο Δημάρχους για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς. Έγινε μία συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν από εδώ και στο εξής.

Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί.

Και βεβαίως, θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές.

Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μία τέτοια πυρκαγιά.

Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων, εκτιμώ, 48 ωρών θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.

Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Helleniq Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης.

Εδώ θέλω να τονίσω -και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο- ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Antinero και τα οποία έγιναν στη Δυτική Αττική είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις η περιβαλλοντική ζημιά ήταν πολύ μικρότερη.

Και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη, αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι “η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης”. Διότι έχουμε δαπανήσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο ως προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα.

Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι “όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί” και ότι “η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη”.

Προφανώς, μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκουνης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Βαγγέλης Γκουντούφας, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης και ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος.

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