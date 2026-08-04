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05/08/2026 - 09:08
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
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Cenergy Holdings: Αύριο η ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών επί των αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2026

Cenergy Holdings: Αύριο η ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών επί των αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2026
Newsroom
Τρίτη, 04/08/2026 - 13:22
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Η Εταιρεία Cenergy Holdings ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του δελτίου τύπου των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το Α΄ εξάμηνο του 2026 την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, η σχετική παρουσίαση και ενημέρωση προς τους επενδυτές και τους αναλυτές θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω ζωντανής αναμετάδοσης της εκδήλωσης.

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026

Ώρα: 15:00 ώρα Ελλάδος

14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου

08:00 ώρα Αμερικής / Νέας Υόρκης

Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης, θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις.

Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση ζωντανής εικόνας και ήχου.

Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο

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