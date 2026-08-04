Cenergy Holdings: Αύριο η ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών επί των αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2026

Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω ζωντανής αναμετάδοσης της εκδήλωσης.
Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026
Ώρα: 15:00 ώρα Ελλάδος
14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης
13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου
08:00 ώρα Αμερικής / Νέας Υόρκης
Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης, θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις.
Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση ζωντανής εικόνας και ήχου.
Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο