Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Γιανμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει.

Η οργάνωση «στοχοθέτησε το σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο 'Wafa' στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, στα ανοικτά των ακτών του Γιανμπού, με βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρί με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το όγδοο πλοίο που στοχοθετείται μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού, στις 22 Ιουλίου, εναντίον του στόλου του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.