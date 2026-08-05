ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 10:25
HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/08/2026 - 10:21
Όμιλος AKTOR: Εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/08/2026 - 09:41
WWF Ελλάς: Περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων σε λίγες μόλις μέρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/08/2026 - 09:18
Η Viohalco καταγράφει ισχυρές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 με αυξημένα έσοδα και βελτιωμένη κερδοφορία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/08/2026 - 08:58
Ομιλος ΔΕΗ: Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/08/2026 - 08:28
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Υπογράφηκε η συμφωνία με τη γαλλική Meridiam
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/08/2026 - 08:04
Γιάννης Τριήρης: Ο εξωδικαστικός δεν είναι πανάκεια – Το ιδιωτικό χρέος δεν αντιμετωπίζεται με κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/08/2026 - 07:59
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/08/2026 - 15:42
Διυπουργική σύσκεψη: Οι άμεσες ενέργειες για τη στήριξη των πληγέντων στις πυρόπληκες περιοχές της Δυτικής Αττικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/08/2026 - 15:32
Νίκος Χαρδαλιάς: Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/08/2026 - 15:24
Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 14:33
Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
05/08/2026 - 13:33
Ντ.Τραμπ: Είτε το στενό του Ορμούζ «θα ανοίξει πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
05/08/2026 - 13:31
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/08/2026 - 12:26
Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/08/2026 - 11:56
FARIA Renewables: Ηλεκτροδότησε το αιολικό πάρκο Faria Αίολος Λάρυμνα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/08/2026 - 11:15
Κάγια Κάλλας σε Γ. Μανιάτη για «Γαλάζια Πατρίδα»: Η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/08/2026 - 10:49
Cenergy Holdings: Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 10:06
Προχωρά η επένδυση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική: Στην AVAX η κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/08/2026 - 09:53
Το πρόγραμμα CAFF Work powered by Viohalco ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 09:20
Κίνα: Στόχος η αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από μη ορυκτές πηγές στο 50% μέχρι το 2030
ΚΟΣΜΟΣ
05/08/2026 - 09:08
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 08:59
Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης συνέδραμαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 08:58
Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού ΠΕΝ, κ. Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κ. Eli Cohen
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/08/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Εμμονή στη λάθος συνταγή για την ακρίβεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/08/2026 - 07:58
Το Ελ Νίνιο «φρενάρει» τους τυφώνες, αλλά το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 07:01
Πόσο ασφαλές είναι το κλιματιστικό όταν έξω έχει καπνό;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 07:02
Wi-Fi vs Ethernet: Τι συμφέρει για τη Smart TV σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 07:02
Ν. Ανδρουλάκης: Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/08/2026 - 15:37

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 13:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Γιανμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου που έχουν ανακοινώσει.

Η οργάνωση «στοχοθέτησε το σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο 'Wafa' στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, στα ανοικτά των ακτών του Γιανμπού, με βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρί με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το όγδοο πλοίο που στοχοθετείται μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού, στις 22 Ιουλίου, εναντίον του στόλου του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ντ.Τραμπ: Είτε το στενό του Ορμούζ «θα ανοίξει πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα
Ντ.Τραμπ: Είτε το στενό του Ορμούζ «θα ανοίξει πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα 05 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναστροφή από τον Κόλπο του Άντεν για έξι Σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια
ΚΟΣΜΟΣ

Αναστροφή από τον Κόλπο του Άντεν για έξι Σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια

Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα σε επαφή με τους Χούθι της Υεμένης προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να μπορούν να περνούν από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας

Ισραήλ: Φόβοι ότι η σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Φόβοι ότι η σαουδαραβική πυρηνική συμφωνία μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco

Ρωσία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ίλσκι έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ίλσκι έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone