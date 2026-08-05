Κάγια Κάλλας σε Γ. Μανιάτη για «Γαλάζια Πατρίδα»: Η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ε.Ε στέλνει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας , απαντώντας σε ερώτηση του Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη , σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη « Γαλάζια Πατρίδα ».

Στην απάντησή της, η κ. Κάγια Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι «Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις των μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται στις προετοιμασίες για την υποβολή, στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομοσχεδίου σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας». Θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από «μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών» ως απαραίτητη προϋπόθεση «για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η σαφής αναφορά της Ύπατης Εκπροσώπου στις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συμφωνιών και των σχέσεων καλής γειτονίας όπου σημειώνει ότι «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι αναμένεται από την Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογραμμίζει ακόμη ότι η Ε.Ε. «παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ αποδίδει ύψιστη σημασία στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Επιπλέον, σε συνέχεια της ερώτησης του Γ. Μανιάτη σχετικά με την πιθανή χρήση ευρωπαϊκών πόρων στην συγγραφή του νομοσχεδίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι το Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας για την Κλιματική Αλλαγή CC/RAC, το οποίο φέρεται να έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του νομοσχεδίου «δεν δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΕΕ ιδιαιτέρως, χρηματοδοτείται πλήρως από άμεσες τουρκικές συνεισφορές».