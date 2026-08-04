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Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη παράδοση LNG στη Bulgartransgaz στο FSRU Αλεξανδρούπολης

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη παράδοση LNG στη Bulgartransgaz στο FSRU Αλεξανδρούπολης
Newsroom
Τρίτη, 04/08/2026 - 10:32
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Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ολοκλήρωσε με επιτυχία, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, την προμήθεια 500 GWh υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Bulgartransgaz, στον πλωτό Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) Αλεξανδρούπολης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας LNG που διενήργησε η Bulgartransgaz στις 30 Απριλίου 2026 μέσω του Balkan Gas Hub, στον οποίο η εταιρεία αναδείχθηκε προτιμητέος προμηθευτής, υποβάλλοντας την πλέον ανταγωνιστική προσφορά.

Με την παράδοση του φορτίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σύνολο των ενεργειών που συντόνισε η ΔΕΠΑ Εμπορίας, από την εξασφάλιση αξιόπιστης και ανταγωνιστικής πηγής προμήθειας LNG έως την επιχειρησιακή διαχείριση και τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την ασφαλή παράδοση του φορτίου στο FSRU Αλεξανδρούπολης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί ορόσημο για τη Bulgartransgaz, καθώς για πρώτη φορά ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας αξιοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τον στρατηγικό ρόλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας στις αγορές φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αναδεικνύει την κρίσιμη συνεισφορά της εταιρείας ως αξιόπιστου προμηθευτή φυσικού αερίου με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες της και την ευρύτερη περιφερειακή αγορά.

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