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Παπαθανάσης: Πρόσκληση ύψους 3.071.591 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή συνεργασία και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης
Newsroom
Τρίτη, 04/08/2026 - 11:45
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Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση, η στοχευμένη Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Βέλτιστη διακυβέρνηση στη λίμνη Δοϊράνη», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A IPA Ελλάδα–Βόρεια Μακεδονία 2021-2027. Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.071.591 ευρώ.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού και το Κέντρο Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας της Βόρειας Μακεδονίας στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας για την προστασία, την παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση της λίμνης Δοϊράνης.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και τοπικών αρχών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • υποστήριξη των σχεδίων περιβαλλοντικής και υδρολογικής διαχείρισης της περιοχής,
  • δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του παρόχθιου πληθυσμού, με έμφαση σε μαθητές, αγρότες και άλλες τοπικές ομάδες.
  • εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών στρατηγικών για τη λίμνη Δοϊράνη,
  • δημιουργία και ανάπτυξη κοινών δομών και διαδικασιών διακυβέρνησης,
  • εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη Βόρεια Μακεδονία, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του μηχανισμού εμπλουτισμού των υδάτων της λίμνης,
  • προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την κοινή διαχείριση κρίσιμων περιβαλλοντικών πληροφοριών.

Το έργο προβλέπεται να διαρκέσει 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης. Σημειώνεται πως με την έκδοση της συγκεκριμένης Πρόσκλησης ενεργοποιείται πλήρως το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος Interreg VI-A IPA Ελλάδα–Βόρεια Μακεδονία 2021-2027, συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ, διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και την επιτάχυνση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.

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