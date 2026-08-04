Γιατί οι 26°C στο κλιματιστικό δεν αποτελούν την ιδανική ρύθμιση για όλους

Η θερμική άνεση και η ασφάλεια επηρεάζονται από πληθώρα παραγόντων: την ηλικία, την κατάσταση υγείας, τη θερμομόνωση του κτιρίου, τον προσανατολισμό, τα επίπεδα υγρασίας και την απόδοση της συσκευής.

Στη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, πληθώρα δημόσιων φορέων και παρόχων ενέργειας συστήνουν τη ρύθμιση του θερμοστάτη στους 26 βαθμούς Κελσίου, με το επιχείρημα ότι εξασφαλίζεται η απαραίτητη δροσιά χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εντούτοις, οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν υφίσταται μία καθολική θερμοκρασία που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.

Η υπόδειξη για τους 26 ή 27 βαθμούς στοχεύει κυρίως στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, ιδίως σε περιόδους με αυξημένα τιμολόγια. Ωστόσο, η προσωπική άνεση και η υγεία εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, όπως η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η ποιότητα της μόνωσης, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και η τεχνική κατάσταση του κλιματιστικού.

Η σωστή θερμοκρασία εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε σπιτιού

Κάθε μονάδα κλιματισμού λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, ενώ και τα κτίρια παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές. Ένα καλά μονωμένο και σκιερό διαμέρισμα δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις με μια κατοικία που εκτίθεται συνεχώς στον ήλιο ή διαθέτει παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμό.

Ο κλιματισμός εξάλλου συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη μείωση των επιπέδων υγρασίας, η οποία επιβαρύνει την αίσθηση της ζέστης και επίσης διαφέρει από σπίτι σε σπίτι.

Η επιλογή των 26 βαθμών μπορεί να συνιστά μια καλή βάση για την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν αποτελεί όμως απόλυτο όριο ασφαλείας ούτε εγγυάται ότι όλοι θα αισθάνονται άνετα. Εάν κάποιος αισθάνεται δυσφορία, συνιστάται η σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο δροσιάς.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τα βρέφη, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Συμπτώματα όπως ζάλη, αδυναμία, έντονη δίψα, ναυτία ή σύγχυση αποτελούν ενδείξεις θερμικής καταπόνησης και απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Συμπερασματικά, η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό δεν καθορίζεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό, αλλά από εκείνη τη θερμοκρασία που εξασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας και άνεσης με διαχειρίσιμο κόστος.

Οι 26 βαθμοί αποτελούν απλώς μια γενική σύσταση και όχι έναν «χρυσό» κανόνα που πρέπει να ακολουθούμε άκριτα.

Πηγή: dallasobserver.com