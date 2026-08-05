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Πόσο ασφαλές είναι το κλιματιστικό όταν έξω έχει καπνό;

Πόσο ασφαλές είναι το κλιματιστικό όταν έξω έχει καπνό;
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 07:02
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Είναι ασφαλές να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό όταν η ατμόσφαιρα έξω είναι αποπνικτική;

Οι δασικές πυρκαγιές επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καταφεύγουν σε εσωτερικούς χώρους. Παρόλο που η παραμονή στο σπίτι είναι η ενδεδειγμένη λύση, η χρήση του κλιματιστικού απαιτεί να λάβετε ορισμένες προφυλάξεις.

Αρχικά, ελέγξτε αν η μονάδα σας διαθέτει λειτουργία «εισαγωγής φρέσκου αέρα» και απενεργοποιήστε την, ρυθμίζοντας το σύστημα στην ανακυκλοφορία αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, το κλιματιστικό αξιοποιεί τον αέρα που βρίσκεται ήδη εντός του σπιτιού αντί να εισάγει μολυσμένο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Επίσης το φίλτρο πρέπει να είναι καθαρό, ενώ καλό θα ήταν να το αναβαθμίσετε σε φίλτρο κατηγορίας MERV 13 ή υψηλότερης απόδοσης.

Τι ισχύει ανά τύπο μονάδας

Κεντρικά συστήματα: Φιλτράρουν και διακινούν συνολικά τον αέρα του σπιτιού, καθιστώντας τη χρήση τους απόλυτα ασφαλή, εφόσον έχουν επιλεγεί η κατάλληλη λειτουργία ανακυκλοφορίας και το σωστό φίλτρο.

Επιτοίχια / Κλιματιστικά παραθύρου: Βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση γύρω από τη μονάδα είναι αεροστεγής, ώστε να μην εισχωρεί εξωτερικός καπνός από τις χαραμάδες.

Φορητά κλιματιστικά: Αποφύγετε τη χρήση φορητών μονάδων που απαιτούν σωλήνα εξαγωγής/εισαγωγής στο παράθυρο, καθώς ενδέχεται να τραβήξουν καπνό στο εσωτερικό.

Πώς να διατηρήσετε καθαρό τον αέρα στο σπίτι

Όταν η εξωτερική ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη, μπορείτε να εφαρμόσετε τα εξής βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους:

Σφραγίστε τον χώρο: Κλείστε ερμητικά πόρτες και παράθυρα. Αν η μόνωση είναι ελλιπής, χρησιμοποιήστε μονωτικές ταινίες αρμών.

Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες: Βοηθούν στην κυκλοφορία του αέρα, ειδικά αν το κλιματιστικό δεν διαθέτει λειτουργία ανακυκλοφορίας.

Επενδύστε σε καθαριστή αέρα: Η τοποθέτηση καθαριστών αέρα με φίλτρα HEPA, στα δωμάτια ή σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλά άτομα, βελτιώνει θεαματικά την ατμόσφαιρα.

Αποφύγετε εσωτερικές εστίες μόλυνσης: Μην καπνίζετε, μην ανάβετε κεριά και αποφύγετε τη χρήση εστιών αερίου.

Περιορίστε το σκούπισμα: Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αναδεύσει τη σκόνη που βρίσκεται ήδη στο πάτωμα, επιβαρύνοντας προσωρινά την ατμόσφαιρα.

Προσοχή! Αν η ατμόσφαιρα παραμένει επιβαρυμένη, η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (τύπου N95) εντός του σπιτιού προστατεύει αποτελεσματικά το αναπνευστικό σύστημα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 07:02
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