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Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα
Newsroom
Τετάρτη, 05/08/2026 - 12:26
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 800 ΜW, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή τεχνογνωσία και τη μακρά εμπειρία του στην υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων στρατηγικής σημασίας.

Η επένδυση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας εισέρχεται σε μία νέα και ιδιαίτερα σημαντική φάση υλοποίησης. Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική αποφάσισε, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, την ανάθεση στην AVAX Α.Ε. της κατασκευής της μονάδας συνδυασμένου κύκλου και του Υποσταθμού που θα εξυπηρετεί τη λειτουργία της.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει ότι η ωρίμανση της επένδυσης προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision – FID) αναμένεται να ληφθεί πριν από το τέλος του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Η νέα μονάδα, καθαρής ισχύος 794 MW, θα αποτελεί την πρώτη στην Ευρώπη που θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία M701JAC της Mitsubishi Power. Με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης και δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης μειγμάτων φυσικού αερίου και υδρογόνου, θα είναι η πλέον σύγχρονη και αποδοτική μονάδα του είδους της στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ευελιξία και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Η κατασκευή της μονάδας και του συνοδευτικού Υποσταθμού εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 38 μήνες από το FID, ενώ η επένδυση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Θεσσαλίας.

Η επένδυση υλοποιείται από τη ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν η Clavenia με ποσοστό 38,5 %, η Sirec Energy με ποσοστό 16,5%, η Volton με ποσοστό 10% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και στην επιχειρησιακή λειτουργία του έργου.

Η νέα μονάδα θα προσθέσει στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα σύγχρονη, υψηλής απόδοσης και ευέλικτη παραγωγική ισχύ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του ενεργειακού συστήματος κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης. Η αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα της επένδυσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο μέλλον.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τη Θεσσαλία, ενισχύοντας τη θέση της περιοχής στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και δημιουργώντας νέα οικονομική δραστηριότητα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της μονάδας.

Σχολιάζοντας σχετικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, υπογράμμισε: «Η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα με τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας εμπειρίας του Ομίλου μας σε μεγάλα ενεργειακά έργα αλλά και μία νέα πρόκληση για εμάς: να παραδώσουμε ένα ακόμα απαιτητικό έργο, έγκαιρα και ποιοτικά, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του Ομίλου ΑΒΑΞ στις ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας».

Ο Γενικός Διευθυντής της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, κ. Δημήτριος Ταμβάκης, δήλωσε: «Η ανάθεση της κατασκευής του έργου αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προχωρήσουμε με συνέπεια και ταχύτητα στην ανάπτυξη μιας μονάδας που θα θέσει νέα πρότυπα αποδοτικότητας στην ηλεκτροπαραγωγή. Με τον τρόπο αυτό, η νέα μονάδα θα συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και στην ασφαλή ενσωμάτωση ολοένα και μεγαλύτερης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Παράλληλα, πρόκειται για μια επένδυση με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την τοπική οικονομία και την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, ενώ η προσθήκη μιας νέας, ιδιαίτερα αποδοτικής μονάδας στο σύστημα θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των καταναλωτών».

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