Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου λόγω επικείμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

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Τρίτη, 04/08/2026 - 10:06
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Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολοζάν, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ενέργειας καθώς η χώρα αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μπολοζάν δήλωσε ότι με την απόφαση αυτή των αυτοκινητοβιομηχανιών είχε ήδη μειωθεί κατά 200 μεγαβάτ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σήμερα το πρωί, και πρόσθεσε ότι και άλλες εταιρίες οικειοθελώς μπορεί να μειώσουν επίσης τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

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