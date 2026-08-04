Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου λόγω επικείμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολοζάν, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ενέργειας καθώς η χώρα αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μπολοζάν δήλωσε ότι με την απόφαση αυτή των αυτοκινητοβιομηχανιών είχε ήδη μειωθεί κατά 200 μεγαβάτ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σήμερα το πρωί, και πρόσθεσε ότι και άλλες εταιρίες οικειοθελώς μπορεί να μειώσουν επίσης τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.