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Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/06/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου από Υλίκη: Πολιτεία, Περιφέρεια και ΕΥΔΑΠ συνεργαστήκαμε και διασφαλίσαμε την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/06/2026 - 15:29
Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμμετοχής του κοινού για το έργο «Prinos – Apollo CO2»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/06/2026 - 15:08
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
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22/06/2026 - 14:53
Motor Oil: Έγκριση επαναγοράς έως 5 εκατ. ίδιων μετοχών - 45 ευρώ η ανώτερη τιμή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/06/2026 - 14:31
Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη - Τρεις νεκροί στη Γαλλία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/06/2026 - 13:51
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουμε την προσφορά μας

ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουμε την προσφορά μας
Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 08:27
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Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η AVIN ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος και καλεί τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή κίνηση σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς.

Η AVIN ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς, καθώς 10πλασιάζει τους πόντους που δωρίζουν οι πελάτες μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω.

Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση μια ευχής παιδιού

Η συμμετοχή είναι απλή, εύκολη και γρήγορη.

  1. Κατεβάζεις ή ανοίγεις την εφαρμογή AVIN Κερδίζω
  2. Συγκεντρώνεις πόντους από τις καθημερινές σου συναλλαγές σου στα πρατήρια AVIN
  3. Χαρίζεις όσους πόντους θέλεις από το υπόλοιπό σου για να στηρίξεις το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος
  4. Η AVIN 10πλασιάζει τους πόντους που προσφέρεις, 10πλασιάζοντας έτσι τη συνολική προσφορά
  5. Η AVIN μετατρέπει τους πόντους σε χρηματική δωρεά προς το Make-A-Wish Ελλάδος εκ μέρους σου, ώστε να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες!

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Η ενέργεια υποστήριξης του Make-A-Wish Ελλάδος εντάσσεται στην πρωτοβουλία «AVIN Στηρίζω» και εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της AVIN να βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά.

Δείτε το video εδώ.

AVIN Μαζί, και σε αυτή τη διαδρομή

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