ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουμε την προσφορά μας

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Η AVIN ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος και καλεί τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή κίνηση σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς.

Η AVIN ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς, καθώς 10πλασιάζει τους πόντους που δωρίζουν οι πελάτες μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω.

Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση μια ευχής παιδιού

Η συμμετοχή είναι απλή, εύκολη και γρήγορη.

Κατεβάζεις ή ανοίγεις την εφαρμογή AVIN Κερδίζω Συγκεντρώνεις πόντους από τις καθημερινές σου συναλλαγές σου στα πρατήρια AVIN Χαρίζεις όσους πόντους θέλεις από το υπόλοιπό σου για να στηρίξεις το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος Η AVIN 10πλασιάζει τους πόντους που προσφέρεις, 10πλασιάζοντας έτσι τη συνολική προσφορά Η AVIN μετατρέπει τους πόντους σε χρηματική δωρεά προς το Make-A-Wish Ελλάδος εκ μέρους σου, ώστε να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες!

Η ενέργεια υποστήριξης του Make-A-Wish Ελλάδος εντάσσεται στην πρωτοβουλία «AVIN Στηρίζω» και εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της AVIN να βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά.

Δείτε το video εδώ.

AVIN Μαζί, και σε αυτή τη διαδρομή