ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
Άννα Διανά
Δευτέρα, 06/04/2026 - 08:00

Σοβαρές νομικές αιχμές για τον τρόπο επιβολής προστίμων μη συμμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών (ΠΟΣΠΗΕΦ), ζητώντας την άμεση ακύρωση των χρεώσεων που επέβαλε ο ΔΑΠΕΕΠ, καθώς, όπως υποστηρίζει, βασίζονται σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και ενδέχεται να δημιουργούν ακόμη και ευθύνες.

Με επιστολή της στην γενική γραμματέα Ενέργειας Δέσποινα Παληαρούτα, η ΠΟΣΠΗΕΦ βάζει στο στόχαστρο τα χρεωστικά τιμολόγια που εκδόθηκαν για «εκπρόθεσμη» υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης σχετικά με την εγκατάσταση PLC δηλαδή εξοπλισμού τηλεποπτείας που επιτρέπει στον διαχειριστή να παρακολουθεί και να ελέγχει την παραγωγή των φωτοβολταϊκών σε πραγματικό χρόνο.

Το ζήτημα έρχεται σε μια ιδιαίτερα πιεστική συγκυρία για τους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι ήδη βλέπουν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται λόγω των συχνών μηδενικών ή και αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, για αυτό και η Ομοσπονδία ζητά την παρέμβαση του υπουργείου για την ακύρωση των προστίμων. Η Ομοσπονδία επικαλείται το άρθρο 9Α του νόμου 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με τον 5188/2025, επισημαίνοντας ότι η διάταξη είναι σαφής ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της επιβολής των χρεώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η μηνιαία επιβάρυνση για τη μη συμμόρφωση επιβάλλεται για περίοδο που ξεκινά από τη δημοσίευση του νόμου και διαρκεί έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Δεδομένου ότι ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2025, η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε χρέωση που αφορά χρονικές περιόδους πριν από την ημερομηνία αυτή, όπως ο Φεβρουάριος ή και μέρος του Μαρτίου, δεν έχει νομική βάση και θα πρέπει να ακυρωθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΟΣΠΗΕΦ θέτει και ζήτημα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης, εστιάζοντας στο ποσοστό Π που χρησιμοποιείται στον τύπο επιβολής του προστίμου.

Όπως επισημαίνει, ο νόμος δεν καθορίζει ρητά την αρχική τιμή του ποσοστού, αλλά προβλέπει μόνο την προσαύξησή του ανά μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης. «Το μόνο που καθορίζεται είναι η

προσαύξηση ανά μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης. Με τον όρο προσαύξηση εννοείται η εκάστοτε αύξηση της αρχικής τιμής Π και όχι ο ορισμός του ποσού όπως κατά την άποψη μας παράνομα καθορίζεται

από τον ΔΑΠΕΕΠ» αναφέρει στην επιστολή και προσθέτει ότι «ο Νόμος δεν αναφέρει πουθενά ότι το ποσοστό Π διαμορφώνεται ή ορίζεται ή αυξάνεται στο 5 % (ή στο 3% ανά περίπτωση) ανά μήνα καθυστέρησης. Αντιθέτως, ρητά αναφέρει ότι το ποσοστό Π της παρ. 5 προσαυξάνεται ανά μήνα καθυστέρησης.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά από τη γενική γραμματέα Ενέργειας:

  • Την παρέμβασή της προκειμένου να ακυρωθούν όλα τα χρεωστικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ, καθώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά κενά στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου και μπορεί να προκύψουν αστικές και ποινικές ευθύνες για τον ΔΑΠΕΕΠ.
  • Δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι Φ/Β παραγωγοί έχουν συμμορφωθεί πλέον με την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων τηλεποπτείας, σας καλούμε να επανεξετάσετε τη λογική της επιβολής του προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαιρετικά δυσμενή χρονική συγκυρία για τους παραγωγούς, που λόγω μηδενικών και αρνητικών τιμών βιώνουν μία τρομακτική μείωση εσόδων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

