Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης

Σοβαρές νομικές αιχμές για τον τρόπο επιβολής προστίμων μη συμμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών (ΠΟΣΠΗΕΦ), ζητώντας την άμεση ακύρωση των χρεώσεων που επέβαλε ο ΔΑΠΕΕΠ, καθώς, όπως υποστηρίζει, βασίζονται σε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και ενδέχεται να δημιουργούν ακόμη και ευθύνες.

Με επιστολή της στην γενική γραμματέα Ενέργειας Δέσποινα Παληαρούτα, η ΠΟΣΠΗΕΦ βάζει στο στόχαστρο τα χρεωστικά τιμολόγια που εκδόθηκαν για «εκπρόθεσμη» υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης σχετικά με την εγκατάσταση PLC δηλαδή εξοπλισμού τηλεποπτείας που επιτρέπει στον διαχειριστή να παρακολουθεί και να ελέγχει την παραγωγή των φωτοβολταϊκών σε πραγματικό χρόνο.

Το ζήτημα έρχεται σε μια ιδιαίτερα πιεστική συγκυρία για τους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι ήδη βλέπουν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται λόγω των συχνών μηδενικών ή και αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, για αυτό και η Ομοσπονδία ζητά την παρέμβαση του υπουργείου για την ακύρωση των προστίμων. Η Ομοσπονδία επικαλείται το άρθρο 9Α του νόμου 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με τον 5188/2025, επισημαίνοντας ότι η διάταξη είναι σαφής ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της επιβολής των χρεώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η μηνιαία επιβάρυνση για τη μη συμμόρφωση επιβάλλεται για περίοδο που ξεκινά από τη δημοσίευση του νόμου και διαρκεί έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Δεδομένου ότι ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2025, η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε χρέωση που αφορά χρονικές περιόδους πριν από την ημερομηνία αυτή, όπως ο Φεβρουάριος ή και μέρος του Μαρτίου, δεν έχει νομική βάση και θα πρέπει να ακυρωθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΟΣΠΗΕΦ θέτει και ζήτημα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης, εστιάζοντας στο ποσοστό Π που χρησιμοποιείται στον τύπο επιβολής του προστίμου.

Όπως επισημαίνει, ο νόμος δεν καθορίζει ρητά την αρχική τιμή του ποσοστού, αλλά προβλέπει μόνο την προσαύξησή του ανά μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης. «Το μόνο που καθορίζεται είναι η

προσαύξηση ανά μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης. Με τον όρο προσαύξηση εννοείται η εκάστοτε αύξηση της αρχικής τιμής Π και όχι ο ορισμός του ποσού όπως κατά την άποψη μας παράνομα καθορίζεται

από τον ΔΑΠΕΕΠ» αναφέρει στην επιστολή και προσθέτει ότι «ο Νόμος δεν αναφέρει πουθενά ότι το ποσοστό Π διαμορφώνεται ή ορίζεται ή αυξάνεται στο 5 % (ή στο 3% ανά περίπτωση) ανά μήνα καθυστέρησης. Αντιθέτως, ρητά αναφέρει ότι το ποσοστό Π της παρ. 5 προσαυξάνεται ανά μήνα καθυστέρησης.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά από τη γενική γραμματέα Ενέργειας: