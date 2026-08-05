Cenergy Holdings: Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Euronext Αθηνών: CENER), στο εξής «Cenergy Holdings» ή «ο Όμιλος», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026.

Η ισχυρή κερδοφορία α’ εξαμήνου και ένα αυξανόμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών οδηγούν σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, παραμένοντας επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι στην ανάληψη και εκτέλεση ενεργειακών έργων. Και οι δύο τομείς στήριξαν την αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030.

Παράλληλα, θέτουμε τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής μας φάσης. Η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ θα είναι η βάση της παρουσίας μας στη Βόρεια Αμερική, μια αγορά όπου η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των δικτύων και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες. Την ίδια στιγμή, η νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας φέρνει πιο κοντά στους πελάτες μας τόσο στις παραδοσιακές ενεργειακές αγορές όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις: τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια και την ανθεκτική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με αυτοπεποίθηση, πάντα προσηλωμένοι στην ασφάλεια, στην καλή εκτέλεση των έργων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

[1] Για τον ορισμό του αναπροσαρμοσμένου EBITDA, ανατρέξτε στο Παράρτημα Δ «Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης (ΕΜΑ)».

[2] Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών περιλαμβάνει υπογεγραμμένες συμβάσεις, καθώς και έργα που δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, για τα οποία οι θυγατρικές εταιρείες έχουν λάβει επιστολή κατακύρωσης ή έχουν ανακηρυχθεί ως προτιμητέος ανάδοχος («preferred bidder»).

Επισκόπηση

Η Cenergy Holdings κατέγραψε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 26% και διαμορφώθηκε σε 216 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση της κερδοφορίας προήλθε από την αποτελεσματική εκτέλεση έργων, την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και το ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων, κυρίως σε τεχνικά απαιτητικά έργα ενεργειακών υποδομών. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 138 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Ιουνίου, η Hellenic Cables εξασφάλισε τη μεγαλύτερη ανάθεση στην ιστορία της, υπογράφοντας με τον ΑΔΜΗΕ συμφωνία-πλαίσιο για τη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Η ανάθεση αυτή αύξησε το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του Ομίλου σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την πολυετή ορατότητα των εσόδων του.

Ο τομέας καλωδίων κατέγραψε πωλήσεις ύψους 842 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση, καθώς η πρόσφατα ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα στα υποβρύχια καλώδια οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, ενώ τα καλωδιακά προϊόντα συνέχισαν να επωφελούνται από την ισχυρή ζήτηση. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36% στα 164 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 19,5%. Μετά την ανάθεση του έργου του ΑΔΜΗΕ, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση των μονάδων παραγωγής χερσαίων καλωδίων στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση κατασκευής της νέας μονάδας στο Maryland των ΗΠΑ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 311,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε υψηλό, στα 52 εκατ. ευρώ (+2% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να φτάνει το 16,6%. Η διαφοροποίηση στα έργα που αναλαμβάνει ο τομέας και η λειτουργική πειθαρχία έδρασαν υποστηρικτικά για τις επιδόσεις του τομέα, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, με ικανοποιητική ορατότητα για το άμεσο μέλλον.

Οικονομική Επισκόπηση Ομίλου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να αυξάνονται κατά περίπου 131 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και να διαμορφώνονται στα 1,15 δισ. ευρώ. Ο τομέας καλωδίων συνεισέφερε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης με πωλήσεις ενισχυμένες κατά 99 εκατ. ευρώ (+13%), καθώς η παραγωγική δυναμικότητα που προστέθηκε κατά την τελευταία τριετία βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια. Από την άλλη, ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε επίσης αύξηση πωλήσεων κατά 32 εκατ. ευρώ (+11%) με καλή εκτέλεση απαιτητικών ενεργειακών έργων.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 216 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 45 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Και οι δύο τομείς διατήρησαν υψηλά τα επίπεδα κερδοφορίας τους: τα μεν καλώδια επωφελήθηκαν από το ευνοϊκό μείγμα έργων της περιόδου, ενώ οι σωλήνες χάλυβα διατήρησαν υψιλά περιθώρια παρά τις διαφοροποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορισμένων έργων. Ως αποτέλεσμα, το λειτουργικό περιθώριο του Ομίλου αυξήθηκε στο 18,7%, έναντι 16,7% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Από την άλλη, το ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο του πρώτου τριμήνου, που τροφοδοτήθηκε από το ιδιαίτερα ευνοϊκό μείγμα όσων έργων εκτελέστηκαν τότε, εξομαλύνθηκε όπως αναμενόταν κατά το δεύτερο τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί πως τέτοιες διακυμάνσεις είναι συνήθεις καθώς αλλάζουν ο χρονισμός και η σύνθεση των έργων που εκτελούνται, με τον Όμιλο όμως να παραμένει προσηλωμένος στην ανάληψη έργων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στην επιτυχή εκτέλεσή τους.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 25% και ανήλθε σε 21,9 εκατ. ευρώ, έναντι 29,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 λόγω ευνοϊκών συναλλαγματικών διαφορών στο δολάριο ΗΠΑ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς οι τόκοι και τα συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης και της μείωσης του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν σε 177 εκατ. ευρώ, έναντι 124 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια πορεία ανερχόμενα σε 138 εκατ. ευρώ, έναντι 95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντιπροσωπεύοντας το 12,0% των πωλήσεων, έναντι 9,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Απλουστευμένη)

Ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού του προγράμματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, πραγματοποιώντας κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 165 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 137 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τομέα καλωδίων και συνδέονται κυρίως με την επέκταση και τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα και βέβαια με τη συνεχιζόμενη κατασκευή της νέας μονάδας στο Maryland των ΗΠΑ. Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ και περιλάμβαναν δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγορά και αναβάθμιση της νέας μονάδας στην Αγγλία, καθώς και βελτιώσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Θίσβης.

Το καθαρό χρέος αυξήθηκε σημαντικά στα 433 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου αλλά και τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερα δραστήριου εξαμήνου. Παρά την αύξηση του δανεισμού, η χρηματοοικονομική μόχλευση του Ομίλου παραμένει πολύ ικανοποιητική γύρω στο 1x καθώς στηρίζεται από ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και πολυετές ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Το κεφάλαιο κίνησης[1] έφτασε περίπου τα 164 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2026, ενώ ήταν αρνητικό στο τέλος του 2025. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στο χρονισμό των προμηθειών, της παραγωγής, της τιμολόγησης και της λήψης προκαταβολών από πελάτες για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε αμφότερους τους τομείς δραστηριότητας. Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τόσο τα συμβατικά ορόσημα πληρωμών όσο και τους όρους συνεργασίας με τους προμηθευτές του, με τις ταμειακές ροές να ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου.

[1] Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως το άθροισμα των: α) αποθεμάτων, β) βραχυπρόθεσμων εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, γ) συμβατικών περιουσιακών στοιχείων, δ) βραχυπρόθεσμου κόστους συμβάσεων, ε) προκαταβολής φόρου εισοδήματος, μείον στ) βραχυπρόθεσμων εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων, ζ) προβλέψεων, η) βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμβατικών υποχρεώσεων και θ) υποχρέωσης από φόρο εισοδήματος.

Οικονομικές επιδόσεις ανά επιχειρηματικό τομέα

Καλώδια

Ο τομέας καλωδίων συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 841,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα έσοδα από έργα αυξήθηκαν κατά περίπου 9%, καθώς η πλήρης αξιοποίηση της πρόσφατα ενισχυμένης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο επέτρεψε υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας. Παράλληλα, η πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο εργοστάσιο της Θήβας εισήλθε σταδιακά σε φάση πλήρους λειτουργίας. Επιπλέον, τα καλωδιακά προϊόντα κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις με τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται κατά περίπου 20%, υποστηριζόμενος από τη σταθερά υψηλή ζήτηση και τον αυξημένο όγκο πωλήσεων στις βασικές αγορές.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 164 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 36% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 19,5%, έναντι 16,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στο ευνοϊκό μείγμα των έργων που εκτελέστηκαν και στο στάδιο ωρίμανσης συγκεκριμένων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση μεγάλων έργων όπως τα εξής: η ηλεκτρική διασύνδεση των Ιονίων Νήσων, τα υποβρύχια καλώδια για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Baltyk II, Baltyk III και Baltica 2 στην Πολωνία, η διασύνδεση της ενεργειακής ζώνης Princess Elisabeth στο Βέλγιο, τα inter-array καλώδια του έργου Hornsea 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και έργα χερσαίων και υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση του αιολικού πάρκου Gennaker στη Γερμανία.

Στα τέλη Ιουνίου, η Hellenic Cables εξασφάλισε το Lot A της συμφωνίας-πλαισίου του ΑΔΜΗΕ, συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση τεσσάρων μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων: Θράκη–Λήμνος, Κως–Ρόδος, Λέσβος–Λήμνος και Λέσβος–Χίος. H ανάθεση περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή περίπου 694 χιλιομέτρων υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV και 227 χιλιομέτρων χερσαίων καλωδίων 150kV. Ως αποτέλεσμα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε οριακά κατά 2% και ανήλθε σε 20,8 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης που συνδέονται με το επενδυτικό πρόγραμμα και την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ, έναντι 88 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 104 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο καθαρός δανεισμός του τομέα διαμορφώθηκε σε 472 εκατ. ευρώ, λόγω των συνεχιζόμενων στρατηγικών επενδύσεων και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ως απόρροια των υψηλότερων επιπέδων δραστηριότητας. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 137 εκατ. ευρώ και διακρίνονται σε 49 εκατ. ευρώ για τη νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ, 56 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις και επεκτάσεις των μονάδων χερσαίων καλωδίων στη Θήβα και στον Ελεώνα Βοιωτίας, 30 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο, και 3 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις στο εργοστάσιο του Βουκουρεστίου.

Σωλήνες χάλυβα

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 311,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 (αυξημένες κατά 11% σε αξία και 13% σε όγκο). Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA σημείωσε μικρή αύξηση και διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή στο μείγμα πωλήσεων έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του περιθωρίου EBITDA στο 16,6%, έναντι των πολύ υψηλότερων περιθωρίων που είχαν επιτευχθεί το α’ εξάμηνο του 2025.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η Σωληνουργεία Κορίνθου παρήγαγε σωλήνες για σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων τη διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, τον αγωγό μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα για το έργο HyNet στον όρμο του Λίβερπουλ, έργα φυσικού αερίου και δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για την ενδοχώρα των ΗΠΑ και τον Κόλπο του Μεξικού, αλλά και παραγωγή σωλήνων για έργα στο Ισραήλ, στο Ιράκ, στο Αζερμπαϊτζάν, στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο Τρινιντάντ. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου έργων, τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς τη γεωγραφική τους κατάληξη, επιβεβαιώνει τη διεθνή θέση του τομέα και τη δυνατότητά του να ανταγωνίζεται επιτυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρότι κατά το δεύτερο τρίμηνο δεν ανακοινώθηκε κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο νέο έργο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε σταθερό περίπου στα 500 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026. Η εμπορική δραστηριότητα εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε κατηγορίες όπου η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα, όπως οι απαιτητικές υπεράκτιες εφαρμογές, οι αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, τα έργα CCS και υδρογόνου, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις σωλήνων (coating) υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 15% και διαμορφώθηκε σε 4,3 εκατ. ευρώ, ωφελούμενο από το ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του τομέα. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν οριακά σε 41 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο καθαρός δανεισμός του τομέα ανήλθε σε περίπου 59 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 10 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εξαγορά της νέας μονάδας LSAW στο Hartlepool της Αγγλίας, το επενδυτικό πρόγραμμα που επακολούθησε, καθώς και τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 70 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το τέλος του 2025, λόγω του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ, από τα οποία 17 εκατ. ευρώ αφορούσαν την εξαγορά και επαναλειτουργία της μονάδας στην Αγγλία, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορούσε στοχευμένες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της Θίσβης. Η νέα παραγωγική μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τη δυναμικότητα παραγωγής σωλήνων LSAW και βελτιώνει τη θέση του τομέα στις αγορές ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υπό ανάπτυξη έργων CCS στη χώρα. Παράλληλα, η διαδικασία ενσωμάτωσης της νέας μονάδας και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ οι επόμενες φάσεις του επενδυτικού προγράμματος θα προχωρούν σταδιακά, ευθυγραμμισμένες με τη ζήτηση της αγοράς.

Προοπτικές

Η Cenergy Holdings εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ένα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, μια σημαντικά ενισχυμένη και πλήρως λειτουργική παραγωγική δυναμικότητα και ισχυρούς αναπτυξιακούς παράγοντες στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου παραμένουν αμετάβλητες και επικεντρώνονται στην ασφαλή και αποδοτική εκτέλεση των ήδη ανατεθειμένων έργων, στην πειθαρχημένη εμπορική πολιτική, στην έγκαιρη ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος και στην αποτελεσματική διαχείριση της μόχλευσης και του κεφαλαίου κίνησης. Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες και οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν να υφίστανται, οι παράγοντες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στους δύο τομείς παραμένουν ισχυροί.

Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές των καλωδίων παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζουν να επεκτείνουν και να αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους, προκειμένου να υποστηρίξουν τη σύνδεση νέων ανανεώσιμων πηγών, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων και να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη ενεργειακή μετάβαση, την επιστροφή παραγωγικών δραστηριοτήτων στις τοπικές αγορές και την ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centers). Η δραστηριότητα στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ η αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για νέα έργα, παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορισμένων εξ’ αυτών σε επιμέρους χώρες. Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέχει πλέον ορατότητα που εκτείνεται έως και μετά το 2030.

Η πρόσφατη ανάθεση έργου από τον ΑΔΜΗΕ ενισχύει κυρίως τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία του τομέα και όχι τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, καθώς η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027. Έτσι, η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής στο Maryland έως το τέλος του έτους παραμένει βασική προτεραιότητα ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου. Κατά το δεύτερο εξάμηνο, η κερδοφορία θα εξαρτηθεί από την ομαλή πρόοδο εκτέλεσης των ήδη αναληφθέντων έργων και από τη συνεχιζόμενη θετική συνεισφορά των καλωδιακών προϊόντων.

Οι σωλήνες χάλυβα συνεχίζουν να επωφελούνται από τη ζήτηση για αξιόπιστες ενεργειακές υποδομές φυσικού αερίου που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική αλλά και άλλες διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, σε αρκετές χώρες τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) μεταβαίνουν από το στάδιο του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης, δημιουργώντας μια σημαντική αγορά που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις εξειδικευμένες δυνατότητες παραγωγής και επικάλυψης σωλήνων της Σωληνουργεία Κορίνθου. Οι ευκαιρίες που σχετίζονται με το υδρογόνο εξακολουθούν να βρίσκονται πιο μακριά στον ορίζοντα, παραμένουν ωστόσο ουσιαστικό στοιχείο του τεχνολογικού σχεδιασμού και των διαδικασιών πιστοποίησης του τομέα.

Το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών εξασφαλίζει έσοδα και υψηλά επίπεδα δραστηριοποίησης για τους επόμενους περίπου 15 μήνες, ενώ τα αποτελέσματα του τομέα θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από το χρονοδιάγραμμα και το μείγμα των έργων που εκτελούνται στη μονάδα της Θίσβης. Παράλληλα, στη νέα μονάδα της Αγγλίας, δρομολογούνται για τους επόμενους μήνες έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών και της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές θα επιτρέψουν την ταχεία ενσωμάτωσή της στα λειτουργικά πρότυπα του κλάδου, αξιοποιώντας τις παραγωγικές της δυνατότητες και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να επωφεληθεί από την ισχυρή δυναμική της αγοράς.

Αναθεωρημένες οικονομικές εκτιμήσεις για το έτος 2026

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και το μείγμα έργων που αναμένεται να εκτελεστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Cenergy Holdings αναπροσαρμόζει την εκτίμησή της για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της χρήσης 2026 μεταξύ 390 και 420 εκατ. ευρώ, από το προηγούμενο εύρος των 370 έως 400 εκατ. ευρώ.

Η αναθεωρημένη εκτίμηση βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές: (i) ομαλή εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων και στους δύο επιχειρηματικούς τομείς, (ii) συνέχιση της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα καλωδίων, (iii) διατήρηση της ομαλής διαθεσιμότητας των βασικών πρώτων υλών χωρίς ουσιώδη επιβάρυνση του κόστους τους, (iv) περιορισμένος οικονομικός αντίκτυπος από γεωπολιτικές εξελίξεις, δασμούς, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ή άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου του Ομίλου. Η διοίκηση επισημαίνει ότι η κερδοφορία ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο λόγω του διαφορετικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και του μείγματος των έργων και, ως εκ τούτου, τα τριμηνιαία αποτελέσματα δεν θα πρέπει να προβάλλονται μηχανιστικά σε ετήσια βάση.

Η Cenergy Holdings παραμένει προσηλωμένη στην αύξηση της κερδοφορίας και αξίας.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν τις Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου.

Έκθεση του Ελεγκτή

Η ενδιάμεση έκθεση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 (ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα του Βελγίου της 14ης Νοεμβρίου 2007), η οποία περιλαμβάνει την επιχειρηματική επίδοση του ομίλου Cenergy Holdings για την εν λόγω περίοδο, τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, τη Δήλωση της Διοίκησης και την Έκθεση Επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών, θα δημοσιευθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο ορκωτός ελεγκτής έχει επιβεβαιώσει ότι η επισκόπηση, η οποία έχει ουσιωδώς ολοκληρωθεί, δεν έχει μέχρι σήμερα εντοπίσει οποιαδήποτε ουσιώδη ανακρίβεια στο προσχέδιο των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου είναι συνεπείς, από κάθε ουσιώδη άποψη, με το προσχέδιο των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες εχουν προκύψει.