Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

FARIA Renewables: Ηλεκτροδότησε το αιολικό πάρκο Faria Αίολος Λάρυμνα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/08/2026 - 11:15
Κάγια Κάλλας σε Γ. Μανιάτη για «Γαλάζια Πατρίδα»: Η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/08/2026 - 10:49
Cenergy Holdings: Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 10:06
Προχωρά η επένδυση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική: Στην AVAX η κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/08/2026 - 09:53
Το πρόγραμμα CAFF Work powered by Viohalco ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 09:20
Κίνα: Στόχος η αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από μη ορυκτές πηγές στο 50% μέχρι το 2030
ΚΟΣΜΟΣ
05/08/2026 - 09:08
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 08:59
Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης συνέδραμαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 08:58
Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού ΠΕΝ, κ. Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κ. Eli Cohen
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/08/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Εμμονή στη λάθος συνταγή για την ακρίβεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/08/2026 - 07:58
Το Ελ Νίνιο «φρενάρει» τους τυφώνες, αλλά το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/08/2026 - 07:01
Πόσο ασφαλές είναι το κλιματιστικό όταν έξω έχει καπνό;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 07:02
Wi-Fi vs Ethernet: Τι συμφέρει για τη Smart TV σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/08/2026 - 07:02
Ν. Ανδρουλάκης: Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/08/2026 - 15:37
Η Νότια Ευρώπη φλέγεται, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ αποδυναμώνουν τη φυσική μας ασπίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/08/2026 - 14:40
Εγκατάλειψη φορτηγού πλοίου ελληνικής διαχείρισης από το πλήρωμά του έπειτα από πλήγμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/08/2026 - 13:41
Cenergy Holdings: Αύριο η ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών επί των αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/08/2026 - 13:22
Δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/08/2026 - 12:44
Παπαθανάσης: Πρόσκληση ύψους 3.071.591 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή συνεργασία και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/08/2026 - 11:45
ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε.: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή – Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/08/2026 - 11:41
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη παράδοση LNG στη Bulgartransgaz στο FSRU Αλεξανδρούπολης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/08/2026 - 10:32
Ρουμανία: Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου λόγω επικείμενης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
04/08/2026 - 10:06
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/08/2026 - 09:37
Νέα Αριστερά: Αγνοείται η τύχη έργων αξίας δισεκατομμυρίων για την καταστολή και πρόληψη των πυρκαγιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/08/2026 - 08:58
Αναστροφή από τον Κόλπο του Άντεν για έξι Σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια
ΚΟΣΜΟΣ
04/08/2026 - 08:27
ΕΤΕ/ΔΕΗ ΚΗΕ: Άδικες συμπεριφορές της Πολιτείας προς τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/08/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ελλάδα – Η «πλούσια» χώρα με τους φτωχούς πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/08/2026 - 08:04
Γιατί οι 26°C στο κλιματιστικό δεν αποτελούν την ιδανική ρύθμιση για όλους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/08/2026 - 07:01
Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/08/2026 - 07:02
Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/08/2026 - 15:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;

Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;
Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 04/08/2026 - 07:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η σωστή θέση του φορητού A/C δεν εξασφαλίζει μόνο δροσιά, αλλά καθορίζει άμεσα την κατανάλωση ρεύματος και τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Κατά τους θερινούς μήνες, τα φορητά κλιματιστικά αποτελούν δημοφιλή λύση για άμεση ανακούφιση από τον καύσωνα. Ωστόσο, αν σχεδιάζετε την αγορά ή την τοποθέτηση μιας τέτοιας συσκευής, η θέση της στον χώρο παίζει καθοριστικό ρόλο.

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος, απαιτείται ελάχιστη απόσταση 50 εκατοστών ανάμεσα στο κλιματιστικό και τον τοίχο.

Αυτό το κενό επιτρέπει στη μονάδα να «τραβάει» και να απελευθερώνει τον αέρα ανεμπόδιστα, διατηρώντας την υψηλή απόδοση ψύξης.

Αντίθετα, όταν το κλιματιστικό τοποθετείται πολύ κοντά σε τοίχους, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα, η ροή του αέρα περιορίζεται. Αποτέλεσμα είναι η μειωμένη ενεργειακή απόδοση, γεγονός που αναγκάζει τη συσκευή να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να ψύξει τον χώρο, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος.

Ο ρόλος του σωλήνα εξαγωγής

Η διατήρηση επαρκούς χώρου είναι απαραίτητη και για τη σωστή λειτουργία του σωλήνα εξαγωγής, ο οποίος διοχετεύει τον θερμό αέρα προς το παράθυρο.

Όταν η συσκευή βρίσκεται υπερβολικά κοντά στον τοίχο, ο σωλήνας μπορεί να διπλώσει ή να πιεστεί, δυσκολεύοντας την αποβολή της θερμότητας. Παράλληλα, αποφύγετε τη μεγάλη απόσταση από το παράθυρο, καθώς η αναγκαστική μεταφορά του θερμού αέρα σε μεγάλες αποστάσεις επιβαρύνει επίσης τη λειτουργία της μονάδας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν τη χρήση

Εκτός από την απόσταση από τον τοίχο, η ενεργειακή συμπεριφορά του φορητού A/C εξαρτάται και από άλλους παράγοντες:

Αποφυγή πηγών θερμότητας: Τοποθετήστε τη μονάδα μακριά από ηλεκτρικές συσκευές που παράγουν θερμότητα, καθώς αυξάνουν το θερμικό φορτίο του δωματίου.

Σωστή στεγανοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα στο παράθυρο είναι πλήρως σφραγισμένη, εμποδίζοντας την είσοδο του θερμού εξωτερικού αέρα.

Τακτικός καθαρισμός φίλτρων: Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα για να εξασφαλίσετε ανεμπόδιστη ροή αέρα.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί

Τα φορητά κλιματιστικά ξεχωρίζουν για την ευκολία εγκατάστασης και τη φορητότητά τους, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ενοικιαζόμενα σπίτια ή για την ψύξη ενός μεμονωμένου δωματίου.

Ωστόσο, παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα:

  • Υστερούν σε ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα κεντρικά συστήματα ή τα σταθερά κλιματιστικά (split units).
  • Παράγουν περισσότερο θόρυβο κατά τη λειτουργία.
  • Απαιτούν συχνότερη συντήρηση.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2026 - 07:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι
To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι 03 Αυγούστου 2026
Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD 03 Αυγούστου 2026
Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί οι 26°C στο κλιματιστικό δεν αποτελούν την ιδανική ρύθμιση για όλους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί οι 26°C στο κλιματιστικό δεν αποτελούν την ιδανική ρύθμιση για όλους

To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι

Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή

6 λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας ειδικός σε θέματα ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

6 λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ένας ειδικός σε θέματα ενέργειας

Τα καλύτερα και τα χειρότερα σημεία στο σπίτι για να βάλεις κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα καλύτερα και τα χειρότερα σημεία στο σπίτι για να βάλεις κλιματιστικό

Πέντε πράγματα που διαθέτουν τα σπίτια που μένουν πάντα δροσερά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε πράγματα που διαθέτουν τα σπίτια που μένουν πάντα δροσερά