GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Ιούνιος 2026

Ιστορικό χαμηλό για τις εκπομπές του τομέα ηλεκτροπαραγωγής το πρώτο εξάμηνο του 2026 (6.95 εκατ. τόνοι), λόγω διασύνδεσης της Κρήτης. Σε ιστορικά χαμηλά επίσης η ένταση άνθρακα του τομέα ηλεκτροπαραγωγής τόσο τον Ιούνιο 2026 (183.1 γρ. CO2/kWh), όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2026 (217.8 CO2/kWh) χάρη στο ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά, αλλά και τη μειωμένη χρήση πετρελαίου στην Κρήτη. Παρά την πρόοδο, η Ελλάδα βρίσκεται εκτός τροχιάς επίτευξης των δεσμεύσεων του ΕΣΕΚ λόγω της διατήρησης της χρήσης ορυκτού αερίου σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα ηλεκτροπαραγωγής (Ιούνιος 2026 τόσο για το διασυνδεμένο δίκτυο όσο και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και αυτά των ετήσιων εκπομπών CO 2 από το ΣΕΔΕ (2025), εκτιμώνται οι μηνιαίες εκπομπές (από κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας που υπάγεται στο ΣΕΔΕ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που παρουσιάζονται εδώ.

Συνολικές εκπομπές

Τον Ιούνιο 2026, οι εκπομπές CO 2 από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ξεπέρασαν οριακά το 1 εκατ. τόνους (1.02 εκατ. τόνοι), αυξημένες κατά 2.8% συγκριτικά με τον Μάιο.

Αθροιστικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι εκπομπές του 2026 έφτασαν τους 6.95 εκατ. τόνους και ιστορικό χαμηλό, μειωμένες κατά 8.5% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Καθώς η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και ορυκτό αέριο παρέμεινε πρακτικά στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μείωση αυτή στις εκπομπές του τομέα οφείλεται πρωτίστως στον περιορισμό της χρήσης των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά λόγω της ολοκλήρωσης της διασύνδεσης της Κρήτης στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Ένταση άνθρακα τομέα ηλεκτροπαραγωγής

Εκτός από τη μείωση των εκπομπών του τομέα, η συνολική ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε σημαντικά κάθε μήνα του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2025 (+14.8% αθροιστικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους). Καθώς η αύξηση αυτή καλύφθηκε από το ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ και των μεγάλων υδροηλεκτρικών, η ένταση άνθρακα του τομέα οδηγήθηκε σε αξιοσημείωτη πτώση.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκαν ιστορικά χαμηλά στην ένταση άνθρακα του τομέα τόσο για τον μήνα Ιούνιο (183.1 γρ. CO2/kWh), όσο και κατά μέσο όρο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 (217.8 γρ. CO2/kWh). Συγκριτικά με τον Μάιο 2026, η ένταση άνθρακα μειώθηκε κατά 6%, ενώ σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, κατά 16%. Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο, η παρατηρούμενη μείωση στη μέση ετήσια ένταση άνθρακα ήταν 18.8% σε σχέση με αυτή του 2025.

Η επίδοση αυτή θα ήταν ακόμα καλύτερη αν περιορίζονταν οι περικοπές ΑΠΕ, οι οποίες έφτασαν τις 1,601 GWh το πρώτο εξάμηνο του 2026 (9.6% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ στις ημερήσιες επιλύσεις ISP2 και ISP3. Εάν η ενέργεια αυτή που απορρίφθηκε είχε αποθηκευτεί σε μπαταρίες και διοχετευθεί για τον περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής από αέριο και λιγνίτη, τότε η μέση ετήσια ένταση άνθρακα θα ήταν 192.7 γρ. CO2/kWh, δηλαδή 11.5% χαμηλότερη από την πραγματική.

Εκπομπές ανά καύσιμο

Το ορυκτό αέριο διατήρησε τη μερίδα του λέοντος στις εκπομπές του τομέα με μερίδιο 58.6% επί του συνόλου, εκπέμποντας 4.07 εκατ. τόνους αθροιστικά για το εξάμηνο. Συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι εκπομπές από μονάδες αερίου έπεσαν ελαφρά (-3%), ωστόσο ήταν οι δεύτερες υψηλότερες ιστορικά μετά από αυτές του 2025.

Οι μονάδες λιγνίτη εξέπεμψαν 2.01 εκατ. τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχοντας μερίδιο 28.9% στις συνολικές εκπομπές του τομέα, οριακά αυξημένες σε σχέση με το ιστορικό χαμηλό του πρώτου εξαμήνου 2025 (1.97 εκατ. τόνοι). Δεδομένου ότι η συνολική ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2025, η μικρή αυτή αύξηση στις εκπομπές οφείλεται στην αναλογικά μεγαλύτερη χρήση του πιο ρυπογόνου ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου σε σχέση με την πιο σύγχρονη Πτολεμαΐδα 5, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τέλος, οι μονάδες πετρελαίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά εξέπεμψαν 0.67 εκατ. τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026 (9.7% του συνόλου), 46.4% λιγότερο συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι και οι χαμηλότερες εκπομπές ιστορικά λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης.

Εκπομπές ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Ο λιγνιτικός ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) του Αγίου Δημητρίου παρέμεινε στην 1η θέση των ρυπαντών για το πρώτο εξάμηνο 2026, παρά την οριστική απόσυρσή του στις 15 Μάϊου. Εξέπεμψε αθροιστικά 1.58 εκατ. τόνους που αντιστοιχεί στο 22.7% των συνολικών εκπομπών του τομέα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο σταθμός ορυκτού αερίου του Αγ. Νικολάου ΙΙ με 0.68 εκατ. τόνους, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Μεγαλόπολη V με 0.6 εκατ. τόνους. Την πεντάδα των κορυφαίων ρυπαντών για το πρώτο εξάμηνο 2026 συμπλήρωσαν η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής (0.54 εκατ. τόνοι), και ο λιγνιτικός σταθμός της Πτολεμαΐδας 5 (0.43 εκατ. τόνοι).

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, μετά τη διασύνδεση της Κρήτης, οι πέντε μεγαλύτεροι ρυπαντές για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν οι δύο σταθμοί της Ρόδου, ο σταθμός της Θήρας, της Κω και της Λέσβου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ρόδου είχε εκπομπές 0.126 εκατ. τόνους, ο σταθμός Ν. Ρόδου 0.09 εκατ. τόνους, της Θήρας 0.095 εκατ. τόνους, της Κω 0.074 εκατ. τόνους και της Λέσβου 0.072 εκατ. τόνους.

Σύγκριση με ΕΣΕΚ

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στις εκπομπές του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, η διατήρηση της μεγάλης εξάρτησης από το ορυκτό αέριο φαίνεται ότι εκτροχιάζει τη χώρα από τις δεσμεύσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελικό αναθεωρημένο ΕΣΕΚ, οι εκπομπές του τομέα για το 2025 δεν θα έπρεπε να ξεπεράσουν τους 10.2 εκατ. τόνους, ενώ για το 2030 δεν θα πρέπει να υπερβούν τους 4 εκατ. τόνους. Θεωρώντας ότι η μείωση των εκπομπών μεταξύ 2025 και 2030 είναι γραμμική, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός άνθρακα του τομέα ηλεκτροπαραγωγής για το 2026 ανέρχεται σε 8.96 εκατ. τόνους.

Μέχρι στιγμής για το 2026, ο τομέας εκτιμάται ότι εξέπεμψε 6.95 εκατ. τόνους, δηλαδή 77.6% του ετήσιου προϋπολογισμού άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι για το υπόλοιπο του έτους απομένουν μόλις 2.01 εκατ. τόνοι εκπομπών προκειμένου η χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις του ΕΣΕΚ.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των εκπομπών του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 ως σήμερα και να διαβάσετε τις αναλύσεις προηγούμενων μηνών εδώ.