Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα

Ο ύπνος κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Όταν η ζέστη είναι ανυπόφορη, το να στριφογυρνάτε στο κρεβάτι για ώρες είναι μια γνώριμη, εκνευριστική εμπειρία.
Οι περισσότεροι καταφεύγουν αμέσως στους ανεμιστήρες, όμως η Marks Electrical, σε συνεργασία με τον ειδικό σε θέματα ύπνου Dave Gibson (ιδρυτή του The Sleep Site), αποκαλύπτει μια εναλλακτική συσκευή που οι περισσότεροι ξεχνάμε το καλοκαίρι: τον αφυγραντήρα.
Γιατί ο αφυγραντήρας «νικάει» τη ζέστη;
Καθώς κοιμόμαστε, η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματός μας πέφτει κατά περίπου 0,5–1°C. Ωστόσο, η έντονη υγρασία σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία. Όταν ο αέρας είναι κορεσμένος από υγρασία, ο ιδρώτας δεν μπορεί να εξατμιστεί από το δέρμα μας, με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι «σκάμε».
Ο αφυγραντήρας απομακρύνει αυτή την περιττή υγρασία, επιτρέποντας στον οργανισμό μας να ενεργοποιήσει τους φυσικούς μηχανισμούς ψύξης του.
Η ιδανική ρύθμιση
Ο ειδικός συνιστά να ρυθμίζετε τη σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%.
- Αν πέσει κάτω από 40%: Ο αέρας θα ξηράνει τη μύτη και τον λαιμό σας, δυσκολεύοντας την αναπνοή και αυξάνοντας το ροχαλητό.
- Αν ανέβει πάνω από 60%: Δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ακάρεων σκόνης και μούχλας.
Bonus Tip: Ο απαλός, σταθερός βόμβος του αφυγραντήρα λειτουργεί ως «λευκός θόρυβος», καλύπτοντας τους ενοχλητικούς εξωτερικούς θορύβους της νύχτας.
Υποφέρετε από αλλεργίες;
Αν το πρόβλημά σας δεν είναι η ζέστη αλλά οι αλλεργίες της εποχής (όπως η γύρη), ο Dave Gibson προτείνει τον καθαριστή αέρα. Φιλτράροντας τη σκόνη και τα αλλεργιογόνα, προλαμβάνει το φτάρνισμα και τη συμφόρηση.
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά, ώστε η συσκευή να ανακυκλώνει και να καθαρίζει τον ήδη υπάρχοντα αέρα, αντί να εισέρχεται νέα γύρη στο δωμάτιο.
Πηγή: Express