Πώς να κρατήσετε το υπνοδωμάτιο δροσερό χωρίς ανεμιστήρα

Ορισμένες οικιακές συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούμε τον χειμώνα ή για άλλες δουλειές του σπιτιού μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες για τη βελτίωση των συνθηκών στο υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο ύπνος κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Όταν η ζέστη είναι ανυπόφορη, το να στριφογυρνάτε στο κρεβάτι για ώρες είναι μια γνώριμη, εκνευριστική εμπειρία.

Οι περισσότεροι καταφεύγουν αμέσως στους ανεμιστήρες, όμως η Marks Electrical, σε συνεργασία με τον ειδικό σε θέματα ύπνου Dave Gibson (ιδρυτή του The Sleep Site), αποκαλύπτει μια εναλλακτική συσκευή που οι περισσότεροι ξεχνάμε το καλοκαίρι: τον αφυγραντήρα.

Γιατί ο αφυγραντήρας «νικάει» τη ζέστη;

Καθώς κοιμόμαστε, η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματός μας πέφτει κατά περίπου 0,5–1°C. Ωστόσο, η έντονη υγρασία σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία. Όταν ο αέρας είναι κορεσμένος από υγρασία, ο ιδρώτας δεν μπορεί να εξατμιστεί από το δέρμα μας, με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι «σκάμε».

Ο αφυγραντήρας απομακρύνει αυτή την περιττή υγρασία, επιτρέποντας στον οργανισμό μας να ενεργοποιήσει τους φυσικούς μηχανισμούς ψύξης του.

Η ιδανική ρύθμιση

Ο ειδικός συνιστά να ρυθμίζετε τη σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%.

Αν πέσει κάτω από 40% : Ο αέρας θα ξηράνει τη μύτη και τον λαιμό σας, δυσκολεύοντας την αναπνοή και αυξάνοντας το ροχαλητό.

: Ο αέρας θα ξηράνει τη μύτη και τον λαιμό σας, δυσκολεύοντας την αναπνοή και αυξάνοντας το ροχαλητό. Αν ανέβει πάνω από 60%: Δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ακάρεων σκόνης και μούχλας.

Bonus Tip: Ο απαλός, σταθερός βόμβος του αφυγραντήρα λειτουργεί ως «λευκός θόρυβος», καλύπτοντας τους ενοχλητικούς εξωτερικούς θορύβους της νύχτας.

Υποφέρετε από αλλεργίες;

Αν το πρόβλημά σας δεν είναι η ζέστη αλλά οι αλλεργίες της εποχής (όπως η γύρη), ο Dave Gibson προτείνει τον καθαριστή αέρα. Φιλτράροντας τη σκόνη και τα αλλεργιογόνα, προλαμβάνει το φτάρνισμα και τη συμφόρηση.

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά, ώστε η συσκευή να ανακυκλώνει και να καθαρίζει τον ήδη υπάρχοντα αέρα, αντί να εισέρχεται νέα γύρη στο δωμάτιο.

Πηγή: Express