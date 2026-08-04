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Δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041

Δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
Newsroom
Τρίτη, 04/08/2026 - 12:44
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Επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 4001/2011, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. 394046/31.05.2026 (ΡΑΑΕΥ Ι-417286/03.06.2026) εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2027-2041.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Το υπ’ αριθμ. 394046/31.05.2026 (ΡΑΑΕΥ Ι-417286/03.06.2026) έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
  2. Παράμετροι Ετήσιου Προγραμματισμού/ Έτη 2027-2041.
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